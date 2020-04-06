Нищие страны окончательно провалятся в глобальную долговую яму, - Норберт Хэринг

09:36 07.04.2020 6 апреля 2020 г.

Норберт Хэринг | Handelsblatt

Грозит глобальный долговой кризис

"Государствам с высокой задолженностью придется брать на себя еще больше долгов. Это может вызвать цепную реакцию невозврата кредитов - с серьезными последствиями и для богатых стран", - пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.



"Как констатирует в опубликованном 30 марта анализе ЮНКТАД, Конференция ООН по торговле и развитию, для развивающихся стран последствия пандемии в форме утечки капитала, повышения процентов по кредитам, девальвации валюты и падающих доходов от экспорта оказались хуже, чем то, что им пришлось пережить в 2008 году после краха инвестиционного банка Lehman Brothers. Только за месяц отток капитала составил 60 млрд долларов, что в два раза больше, чем тогда", - передает журналист Норберт Хэринг.



"Стоимость валюты в развивающихся странах упала по отношению к доллару на 5-25%, в результате чего дорожает обслуживание внешних долгов. К странам, в наибольшей степени затронутым девальвацией валют, относятся Бразилия, Мексика, Индонезия, Россия и ЮАР".

"В упадок пришел не только туризм - упала и цена на сырье, которое для многих стран является главным экспортным товаром. (...) Таким образом, для того, чтобы пандемия стала катастрофой для развивающихся стран, необязательно наличие инфекции среди собственного населения", - отмечает издание.



"По данным ЮНКТАД, в 2020 и 2021 годах развивающимся странам не хватит 2 трлн долларов для того, чтобы выполнить свои финансовые обязательства. Это может привести к долговому кризису, в который будут втянуты многие прямые и косвенные кредиторы в промышленно развитых странах. "Если не действовать сейчас же, долговой кризис быстро превратится в цунами невыполненных обязательств", - заявил директор ЮНКТАД Ричард Козул-Райт".

"Развивающиеся страны стоят перед двумя огромными проблемами, - поясняет издание. - В отличие от развитых стран с их крупной резервной валютой они не могут просто напечатать деньги, чтобы справиться с последствиями пандемии. У них нет возможности организовать даже приблизительно такие же масштабные программы поддержки для граждан и экономики, какие уже были представлены в развитых странах".

"Кроме того, они вступили в этот кризис с рекордно высокой по отношению к их экономическим показателям задолженностью. Еще в 2018 году их общая задолженность составляла почти 200% годового ВВП. В нее входят долги государства и частных лиц, как внутри страны, так и за границей".

"Именно в этом году должны быть погашены особенно много государственных займов. Только у стран с низким и средним доходом, не включая Китай, в 2020 году истекает срок государственных займов на сумму 415 млрд долларов, в 2021 году - еще на 147 млрд долларов. Из-за оттока капитала едва ли будет возможно рефинансировать их путем выдачи новых займов с доступными процентами".

"Поэтому ЮНКТАД апеллирует к собственным интересам развитых стран, требуя масштабной программы поддержки для предотвращения долгового кризиса и гуманитарной катастрофы".

"Для этого необходимо выпустить дополнительные ликвидные средства в размере одного триллиона долларов в форме новых специальных прав заимствования Международного валютного фонда (МВФ). Специальные права заимствования - валюта, с помощью которой правительства и банки-эмитенты осуществляют расчеты друг с другом или, например, обменивают их на доллары или евро", - говорится в статье.

"Во-вторых, срочно необходимо ввести мораторий на обслуживание долга развивающихся стран, а затем осуществить реструктуризацию долгов по примеру Лондонского договора, на основании которого после Второй мировой войны долги Германии были частично аннулированы, продлены или поставлены в зависимость от достаточного количества доходов от экспорта".

"И, в-третьих, ЮНКТАД требует предоставить бедным странам финансовую помощь в размере 500 млрд долларов для стимулирования экономики после коронакризиса".

"ЮНКТАД критикует американскую Федеральную резервную систему за то, что, несмотря на центральную роль доллара для мировой торговли и мировой финансовой системы, она предоставила долларовые кредитные линии только маленькой группе "стратегически избранных" стран. Эти кредитные линии позволят им закупить срочно необходимые доллары. В число этих стран в лице Мексики, Бразилии и Сингапура входят только три страны с пороговой экономикой и ни одной развивающейся страны".

"По сообщениям СМИ, за помощью в МВФ обратились уже как минимум 85 стран. Имеющихся кредитных линий, вероятно, будет недостаточно, из-за чего ведутся дискуссии об их расширении".

"Впрочем, страны с высокой задолженностью смогут получить только кредиты, которым обычно сопутствуют жесткие условия. В случае со специальными правами заимствования ситуация выглядела бы иначе", - пишет Handelsblatt.



Источник: Handelsblatt Источник - inopressa.ru

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