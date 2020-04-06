В Туркменабаде совершен массовый побег из карантинной зоны

09:59 07.04.2020 Из карантинной зоны в Туркменабаде, административном центре Лебапского велаята (области), сбежали около 15 граждан, которым надлежало выдержать 14-дневную изоляцию после возвращения из Турции, России и стран СНГ. Об этом сообщает Фергана.

Предположительно сбежавшие дали взятку врачам. "Сотрудники Министерства национальной безопасности (МНБ) задержали их дома и вновь отправили в карантин. Им сейчас грозит крупный штраф или до 1 года тюремного заключения", - сообщает "Азатлык" со ссылкой на двух врачей из Туркменабада и Ашхабада.



Карантинная зона в Туркменабаде была организована в начале февраля, в этот город стали направлять все самолеты, которые по расписанию должны были садиться в Ашхабаде. По словам очевидцев, жесткого контроля за изолированными не было с самого начала.

Разбитый в феврале спецлагерь для прибывших из Китая, как выяснилось, можно было покинуть с помощью звонка влиятельным знакомым.

Перед помещением в обсервацию можно было освободиться за 20 минут, дав полицейскому взятку $100-150 либо 2-3 тысячи манатов ($572-858 по официальному курсу).



Впрочем, жители Туркменистана, вернувшиеся из-за границы и помещенные на карантин, рассказали Turkmen.news, что шансов заразиться коронавирусом в лагере больше, чем вне карантина, потому что вновь прибывших пассажиров размещают в одной палатке с теми, кто за прошедшее в изоляции время оказался здоров.

В каждой палатке стоят 20 двухъярусных кроватей, никак не изолированных друг от друга, причем вновь прибывшие смешиваются с выписывамыми.

"То есть теоретически мы могли быть инфицированными, а значит способны были заразить этих чистых пациентов, которые бы завтра-послезавтра поехали в город", - сообщил источник издания, выдержавший карантин.



По данным "Хроники Туркменистана", такая же ситуация в инфекционной больнице Туркменабада. Пациентов с симптомами коронавируса размещают в одном блоке, а бессимптомных - в другом, однако и тех и других обслуживает один и тот же персонал в обычных халатах.

Туркменистан продолжает настаивать, что на территории республики нет заболевших COVID-19, хотя в Лебапе граждан, обращающихся с высокой температурой, не регистрируют в больницах, но сразу назначают лечение.

Пациенты с симптомами коронавируса получают ответ, что результаты их анализа оказались негативными. Источник - asiaplustj.info

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