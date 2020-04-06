Путин подсунул Трампу гуманитарную свинью. Из Крыма с приветом!

10:20 07.04.2020 Аппараты ИВЛ, доставленные в США после разговора Трампа и Путина как "гуманитарная помощь", были произведены концерном "Радиоэлектронные технологии". Но это скандал, восклицает "Нью-Йорк Таймс".



Оказалось, что эта компания находится под санкциями еще со времен Обамы, то есть с 2014 года после присоединения Крыма. И по американским законам с ней нельзя иметь никаких дел, это грубое нарушение.

Между тем, Госдеп заявил, что оплатил груз из России.

Бывший советник минфина по санкциям Брайан О’Тул уверен, что США вляпались в дерьмо. И теперь будут искать крайнего. Источник - vesti.uz

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