 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан: прогулка без причины обойдется в $ 650
10:25 07.04.2020

С 6 апреля обычная прогулка по улицам Ташкента и областных центов обойдется в 6,6 миллиона сумов (650 долларов), сообщил прессе глава управления Минюста Узбекистана Гайбулла Примов.
Такой штраф установлен для граждан. Для должностных лиц от 6 миллионов 690 тысяч сумов до 11 миллионов 150 тысяч сумов.
Больше того, если этот человек представлял опасность массового заражения людей, то ему "светит" уголовное дело.
Вескими причинами считаются посещение магазина, аптеки, выгул собаки, выбрасывание мусора, поездка на работу, поход в банк

Источник - vesti.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586244300
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