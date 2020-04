Кто и зачем создал коронавирус COVID-19, - Н.Стариков

11:03 07.04.2020 Николай Стариков



7 апр. 2020



Главный вопрос, который задают себе миллиард людей: откуда же взялся коронавирус COVID-19, который смог погрузить всю планету в совершенно новую реальность?

На этот вопрос уже есть ответ.

Но начнем мы с того, что такое вирус. Будем говорить просто, что называется, для обывателя.



1. Что такое вирус? Вирус состоит из генетического материала в виде ДНК или РНК и защищающей их белковой оболочки. Вирус не размножается делением, он тиражирует себя, используя для этого клетки того организма, в который он попал. Вирус встраивает свое ДНК в ДНК клетки-хозяина. При этом клетка может получить новые качества или погибнуть. Вирус – это паразит, который может размножаться только внутри других живых клеток. При одном условии – вирус и живая клетка подходят друг другу. Вирусов много и разных – одни для размножения используют человека, другие различных животных , растений, животных, грибов и бактерий. Есть даже вирусы, размножающиеся только … в вирусах.

Важно! Вирусы не лечатся. Вирус не может быть уничтожен таблеткой, антибиотиком. Все противовирусное лечение, по сути, это повышение иммунитета, и борьба с последствиями и неприятными симптомами вирусного заражения. Поэтому и шутят – будешь лечиться от гриппа, поправишься через неделю, не будешь – через семь дней.



2. Что такое коронавирус? Это семейство вирусов. Таких вирусов много, несколько. Они известны уже давно. Есть различные вирусы гриппа, есть вирусы гепатита, а есть коронавирусы. При этом некоторые из них поражают человека, а некоторые животных.



3. В чем особенность коронавируса COVID-19, пандемию которого объявила Всемирная организация здравоохранения? Особенность этого вируса в том, что это новый штамм коронавируса, который "вдруг" от диких животных (предположительно - от летучих мышей) стал передаваться человеку и использовать человеческие клетки для своего размножения.



То есть ранее вирус поражал только летучих мышей, и вдруг разом смог поражать людей, после чего и началась эпидемия. Вот здесь самое время и задать тот самый, главный вопрос: является ли изменение коронавируса и его "переход" с летучих мышей на человека естественным процессом или это стало результатом сознательных действий человека? Является ли коронавирус COVID-19 продуктом сознательной работы?

Информации, позволяющей положительно ответить на вопрос об искусственном происхождении вируса, что превратил мир в одну большую тюрьму, все больше.

При этом опираться мы будем на первоисточники, проверяя и перепроверяя.



Вот на ленту информационного агентства РЕГНУМ ложится информация:

"Коронавирус был создан в США в 2015 году в секретной лаборатории Пентагона - армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик. "В 2015 году в журнале Nature была опубликована статья о том, что в лаборатории в американском Форте Детрик был проведен успешный эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который может уже без промежуточного животного проникать в клетки человека. И в этой же статье было указано, что авторы считают такие эксперименты крайне опасными" Regnum

Вопрос о естественном или искусственном происхождении коронавируса COVID-19 имеет несколько измерений. Но, в любом случае, вопрос "сам появился" или "был создан" первичен. Второй вопрос вытекает из первого и звучит так: а если создавали, то зачем? И уже только третьим должен быть задан самый неудобный: если создали, то как он оказался "на воле"? Было это стечением обстоятельств или сознательным применением биологического оружия?

На слово мы никому не верим, поэтому прочитав информацию РЕГНУМА, проводим дополнительные поиски и находим статью с другого российского информресурса. Она любопытна уже тем, что написана за 4, 5 года до сегодняшних событий (13 ноября 2015 года) и называется "Ученых напугал успешный эксперимент по переделке вируса летучих мышей" (Лента).

Сегодняшняя версия естественного происхождения коронавируса COVID-19 говорит нам, что он перешел на людей, как раз от летучих мышей в китайском городе Ухане. Те, кто говорит, что COVID-19 был создан специально говорят тоже самое – но только, что это стало итогом не "эволюции" коронавируса или неких естественных причин, а результатом планомерной работы ученых. Итак, читаем статью 2015 года.



"Успешный лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека, вызвал среди ученых опасения о непредсказуемых последствиях утечки вируса-мутанта. Об открытии и спорах вокруг него сообщает издание Nature News.

Американские биологи создали "химеру" из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014: его поверхностный белок перенесли в вирус SARS, живущий в легких подопытных мышей (для моделирования заражения человека). Ученые доказали, что вирус SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей.

Однако другие вирусологи сомневаются, что полученный вывод оправдывает риск эксперимента: ученые же создали новый вирус, который отлично размножается в клетках человека. Более того, они продолжили свою работу даже после того, как в октябре 2014 года правительство США ввело мораторий на финансирование исследований вирусов гриппа, SARS и MERS (для проекта было сделано исключение).

Авторы исследования не согласны с этой позицией: если бы не эксперимент, об угрозе вируса SHC014 никто бы не узнал. Все ученые были уверены, что он не способен заражать человека, и только опыт с пересадкой показал, что вирус летучих мышей SHC014 уже преодолел ключевые препятствия и научился проникать в клетки".

Оказывается, работа по созданию коронавируса, который от летучих мышей сможет передаваться человеку, действительно велась американскими учеными! И об этом открыто писалось 4, 5 года назад.

В материале упоминается западное научное издание, где якобы были размещены статьи о подобных исследованиях. Ищем и находим их. Вот оригинал новости от 12 ноября 2015 года из англоязычного ресурса Nature.com , который вызвал дебаты на тему "можно ли проводить такие эксперименты" и не опасно ли это. Материал называется "Сконструированный вирус летучей мыши вызывает споры по поводу рискованных исследований" (Engineered bat virus stirs debate over risky research).

То есть в 2015 году действительно было подобное исследование, и после публикации его итогов и началась дискуссия и поднялась волна критики, смысл которой в 2020 году куда понятнее. Риск распространения нового коронавируса крайне велик! А мы двигается по информационным ресурсам дальше. На том же сайте Nature.com мы находим подробнейшую статью от 9 ноября 2015 года, в которой американские ученые рассказали о своей работе по конструированию нового коронавируса "от летучих мышей к человеку".

Приведем несколько цитат из этого обширного текста на английском языке, который каждый может полностью изучить самостоятельно.

- "Здесь мы исследуем потенциал заболевания вирусом, похожим на SARS, SHC014-CoV, который в настоящее время циркулирует в популяциях китайских подковообразных летучих мышей. (Here we examine the disease potential of a SARS-like virus, SHC014-CoV, which is currently circulating in Chinese horseshoe bat populations)

- "Появление SARS-CoV ознаменовало собой новую эру в межвидовой передаче тяжелых респираторных заболеваний с глобализацией, ведущей к быстрому распространению по всему миру и массовым экономическим последствиям" (The emergence of SARS-CoV heralded a new era in the cross-species transmission of severe respiratory illness with globalization leading to rapid spread around the world and massive economic impact)

- "Вместе эти данные подтверждают способность вирусов со Спайком SHC014 заражать клетки дыхательных путей человека и подчеркивают потенциальную угрозу межвидовой передачи SHC014-CoV". (Together, the data confirm the ability of viruses with the SHC014 spike to infect human airway cells and underscore the potential threat of cross-species transmission of SHC014-CoV)

- "Синтетическая конструкция химерного мутанта и полнометражного SHC014-CoV была одобрена Комитетом по институциональной биобезопасности Университета Северной Каролины и Комитетом по исследованиям двойного назначения концерна". (Synthetic construction of chimeric mutant and full-length SHC014-CoV was approved by the University of North Carolina Institutional Biosafety Committee and the Dual Use Research of Concern committee).

- "Эти исследования были начаты до того, как правительство США приостановило финансирование исследований совещательного процесса по отдельным исследованиям усиления функций, связанным с вирусами гриппа, MERS and SARS (http://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/gain-of-function.pdf этот документ был рассмотрен финансовым агентством NIH. Было предложено продолжить эти исследования, и это было одобрено Национальным институтом здравоохранения". (These studies were initiated before the US Government Deliberative Process Research Funding Pause on Selected Gain-of-Function Research Involving Influenza, MERS and SARS Viruses (http://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/gain-of-function.pdf). This paper has been reviewed by the funding agency, the NIH. Continuation of these studies was requested, and this has been approved by the NIH).

Американские ученые подробно и обстоятельно рассказывают, что сознательно создавали новый "химерный вирус", который от летучих мышей сможет передаваться человеку, чтобы изучить потенциал возникновения (то есть потенциал заражения человека). После чего они проверили эффективность доступных иммунотерапевтических средств. Так прямо и пишут, что "чтобы расширить эти данные, первичные культуры эпителия дыхательных путей человека (HAE) были инфицированы и показали надежную репликацию обоих вирусов".

Подведем итог.

Факт работы ученых США над вирусом, который, как две капли воды напоминает COVID-19 налицо.

Факт этот даже не скрывается и официально обнародован за 4, 5 года до начала пандемии нового коронавируса.

Американские ученые работали над созданием "химеры вируса" работали даже после того, как власти США ввели мораторий на такие работы. Ни о каком наказании для ученых ничего не известно.

После дискуссии о опасности таких работ также не имеется никакой информации о том, что стало с их результатами.

В декабре 2019 года в Китае началась эпидемия, вызванная невиданным доселе коронавирусом получившим название COVID-19.

В начале 2020 года эта эпидемия перекинулась на весь мир и стала поводом для фактической ликвидации привычного образа жизни сотен миллионов, если не миллиардов, людей.

Думаю, что дискуссия об искусственности происхождения вируса COVID-19 на этом не закрыта. Но аргументов в пользу естественности эпидемии становится все меньше.

Думаю, что миллионам людей очень хочется получить ответ на два главных вопроса:

Кто создал коронавирус COVID-19?

Как он оказался "на свободе" и смог начать свое шествие по нашей планете? (С)

Теги события: коронавирус Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586246580

Новости Казахстана