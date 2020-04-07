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В выздоравливающем Китае оживились продажи жилья
12:14 07.04.2020

А в России девелоперы готовятся к сокращению спроса

Рынок жилья Китая после заметного падения в начале 2020 года из-за распространения коронавируса начал восстанавливаться. За первые 17 дней марта в 30 крупных городах страны было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи, что почти в восемь раз больше, чем за тот же период февраля. В Сингапуре, в отличие от КНР, рынок жилой недвижимости оставался устойчивым на протяжении всего кризиса, вызванного пандемией COVID-19: там в феврале нынешнего года реализовано 1,46 тыс. лотов - это примерно на 37% больше, чем год назад. В то же время в России спрос на новостройки начал сокращаться - это заметили чиновники, курирующие строительную отрасль.

По данным консалтинговой компании Capital Economics, которая отслеживает количество продаж недвижимости в 30 крупных городах материкового Китая, за первые 17 дней марта текущего года было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи по сравнению с 4,58 тыс. за тот же период в феврале. Так, в Шанхае, одном из крупных финансовых центров Китая, за всю неделю, начиная с 9 марта, было совершено 1,37 тыс. сделок, в то время как в последнюю неделю января, когда в КНР был зафиксирован пик роста инфицированных COVID-19, в городе было куплено всего 62 квартиры.

Восстановление предварительное, но тем не менее рынок Китая преодолел нижнюю точку падения: продажи в 30 крупнейших городах страны начали расти, отмечают в Knight Frank, которая также проанализировала данные по последним сделкам на рынке жилой недвижимости КНР.

События в Азии говорят о том, что, как только число новых инфицированных падает, происходит относительно быстрый всплеск активности на рынке недвижимости",- комментирует директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

С учетом того, что сектор недвижимости Китая и связанные с ним отрасли составляют 25% экономики, его восстановление будет играть ключевую роль в возвращении к активному экономическому росту страны, добавляет эксперт.

Китай разворачивает торговлю
В Гонконге, как и на материковом Китае, в январе наблюдалось самое низкое число продаж - 2,76 тыс. лотов, но уже в феврале этот показатель вырос до 3,57 тыс. Доля продаж новостроек в общем объеме также увеличилась с 21% в декабре 2019 года до 28% в феврале 2020 года, однако более низкие процентные ставки и волатильность фондовых рынков могут смягчить уровень спроса, считают в Knight Frank. "Спрос на рынке Гонконга поддерживает дисбаланс спроса и предложения, а также более низкие ставки по ипотеке (за последние две недели ставка сократилась до 0,86%)",- поясняет Марина Шалаева.
Самым устойчивым к кризису, вызванному из-за пандемии COVID-19, оказался Сингапур. Там было зафиксировано 1,46 тыс. продаж жилой недвижимости на протяжении всего февраля 2020 года по сравнению с 916 в феврале прошлого года.

"Ожидается, что рынок жилой недвижимости Сингапура будет стабильным, поскольку инвесторы выбирают относительно безопасные активы, которые предлагает это государство",- отмечает госпожа Шалаева.
В России ситуация пока неоднозначная. Во вторник глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции признал, что спрос на новостройки в России падает. В то же время в Москве по итогам первого квартала сократился и объем предложений в новостройках массового сегмента.
По данным "Метриум", в январе-марте нынешнего года предложений стало меньше на 20,7%. За этот же период средняя цена увеличилась на 6,3% и составила 185,81 тыс. руб. за кв. м. "В ближайшие месяцы дальнейший рост цен вряд ли осуществим,- убеждена управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая.- Сейчас первоочередная задача - удержать спрос или хотя бы собрать отложенный спрос, который может быть реализован после ослабления мер по самоизоляции".
Халиль Аминов
"Коммерсантъ" от 07.04.2020,

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586250840
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