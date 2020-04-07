Хроники бессилия и позора. Скоро на Западе каждый будет сам за себя, - К.Душенов

14:38 07.04.2020 Константин Душенов



Сообщения американских средств массовой информации с фронтов борьбы с коронавирусом напоминают хроники бессилия и позора.

Судите сами. 31 марта командир американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт" запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса на его борту. В обращении командира корабля Бретта Крозье к командованию флота говорится: "Уже более 100 моряков авианосца инфицированы коронавирусом. Я прошу командование ВМС США обеспечить условия для изоляции экипажа численностью более 4 тыс. человек с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

Из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, мы не можем обеспечить карантин. Распространение болезни продолжается и ускоряется. Это требует политического решения. Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не предпримем необходимые меры сейчас, завтра будет поздно".



Этот крик отчаяния очень показателен как с точки зрения бессилия американской системы здравоохранения, так и с точки зрения морально-психологической устойчивости (точнее – неустойчивости) личного состава ВМС США. Тем временем на авианосце "Рональд Рейган", который находился на тот момент в базе в Йокосука (Япония), тоже было выявлено несколько случаев заболевания коронавирусом среди членов команды.



В течение нескольких следующих дней распространение заболевания среди моряков стремительно прогрессировало. На этом фоне 3 апреля Пентагон не нашел ничего лучшего, как засекретить информацию о распространении коронавируса в вооруженных силах США. А командира авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье и вовсе уволили за разглашение фактов заражения экипажа коронавирусом, с позорной формулировкой "В связи с утратой доверия".

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли заявил: "Для нас было большим сюрпризом прочитать его письмо с обращением к командованию в открытой печати. Оно не должно было там появиться. Появление таких писем в СМИ создает впечатление, что в военно-морских силах царит паника и командование не может найти выход из ситуации. Ситуация с коронавирусом оказалась непосильной для капитана Крозье, он оказался перегружен этой проблемой и связанной с ней ответственностью, поэтому лучшим выходом стало освобождение его от должности командира корабля. Мы не можем и не будем снимать всех моряков с корабля. Постараемся эвакуировать столько, чтобы не навредить безопасности - ведь на авианосце очень много оружия…"



Адмирал Майкл Гилдей, начальник военно-морских операций, добавил к этому: "Я подчеркиваю, что только форс-мажор с коронавирусом вынудил нас снять авианосец с боевого дежурства. Тем самым была пробита заметная брешь в оборонных возможностях США. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы определить, куда будут помещены на карантин моряки команды "Теодора Рузвельта"…

Тем временем 4 апреля Трамп сообщил о том, что для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорк будут введены войска. Всего в город будут отправлены не менее тысячи военнослужащих. Трамп, правда, стыдливо умолчал, что эти солдаты нужны в Нью-Йорке, чтобы помочь гражданским похоронным командам, которые просто не успевают хоронить умерших. Впрочем, дотошные журналисты все же раскопали, что Минобороны США перебрасывает в Нью-Йорк не что иное, как дополнительные похоронные команды для того, чтобы ускорить погребение и кремацию тел умерших от коронавируса.



А 5 апреля американские газеты сообщили, что коронавирус подхватил уволенный командир авианосца "Теодор Рузвельт", злосчастный Бретт Крозье. Судя по всему, эпидемия в среде американских военнослужащих продолжает набирать обороты…

Военные эксперты утверждают, что коронавирус, по сути дела, смоделировал один из вариантов будущей мировой войны, в которой противоборствующие стороны могут применить биологическое оружие. Оказалось, страны НАТО во главе с США к такой войне совершенно не готовы. Под ударом оказалась вся система их военного снабжения и логистики, вокруг царит атмосфера страха, неопределенности, и дезинформации. В Европе волна миграции стала нести, помимо прочих, очевидную биологическую угрозу.



Разница между войной и нынешней ситуацией только в том, что сегодня нет реального противника, который ведет против альянса военные действия. Впрочем, этот факт только ярче высвечивает фундаментальные проблемы внутри североатлантического альянса.

Одной из главных таких проблем является категорическое нежелание Европы тратить деньги на армию. В условиях пандемии, на фоне экономического шока и глубокого финансового кризиса требовать от участников НАТО тратить два процента ВВП на военные расходы, как того хочет президент Трамп, просто невозможно. В этой ситуации в США наверняка все более популярным станет мнение, что обороной Европейского континента должны заниматься сами европейцы, а у Америки хватает собственных внутренних проблем, и США вовсе не обязаны практически в одиночку нести бремя военных расходов НАТО.

Скоро на Западе каждый будет сам за себя. Процесс смены североатлантических приоритетов на национальные уже начался. Одним из первых ярких примеров грядущего развала североатлантической солидарности стал вывод из Ирака британского контингента, который теперь займется решением внутренних вопросов на территории королевства.

А польское издание wPolityce так и вовсе считает, что в ближайшее время НАТО настолько изменится и ослабнет, что уже не сможет размещать войска на границе с Россией. Переживания поляков понятны, ведь в этом случае Варшава вскоре может лишиться статуса "западного форпоста" на границах с "русским агрессором". Это, в свою очередь, чревато потерей экономической помощи, которая только со стороны Евросоюза достигает 12 млрд. евро в год! А если вдобавок Вашингтон задумается, есть ли смысл в постоянном присутствии его вооруженных сил на восточном фланге НАТО, для Польши такое развитие событий станет настоящей геополитической катастрофой.



Для России же это будет означать только одно. На ее западных границах не будет такого количества провокаций, как раньше. А наши вооруженные силы, в которых, кстати, пока нет ни одного заболевшего коронавирусом, будут гарантированно превосходить любого потенциального агрессора по своей боевой мощи и эффективности.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - завтра

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