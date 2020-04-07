Почти 50% сотрудников отправили в отпуск без содержания бизнесмены в Нур-Султане

14:47 07.04.2020 Почти 50% сотрудников отправили в отпуск без содержания бизнесмены в Нур-Султане – опрос



Астана. 7 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти 50% сотрудников отправили в отпуск без содержания бизнесмены в Нур-Султане, сообщила пресс-служба палаты предпринимателей столицы.



"Палата предпринимателей Нур-Султана ежедневно проводит онлайн-опрос МСБ для того, чтобы выработать меры поддержки и понять, какая ситуация складывается с работниками компаний на период действия чрезвычайного положения. С 23 марта опрос прошла 1031 организация (14 223 работников), из них шесть – представители крупного бизнеса, 21 – среднего, 194 – малого и 810 – микробизнеса. По результатам опроса стало известно, что 6763 сотрудника или 48% направлены в отпуск без содержания и сохранения заработной платы, 1791 человек или 13% высвобождены", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в Нур-Султане ежедневно работает оперативный штаб помощи предпринимателям при столичной палате предпринимателей (телефон для обращений: 1432 либо +7 777 426 76 21).

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). Сотни тысяч заразились, десятки тысяч скончались.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила "Казпочта". С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

15 марта президент Токаев распорядился ввести в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности", который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.

17 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК приняла решение ввести режим карантина в Нур-Султане и Алматы, который начал действовать с 00.00 19 марта. В связи с этим ограничен въезд-выезд граждан и транспорта. С 28 марта в режим усиленного карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы. 3 апреля госкомиссия приняла решение о продлении действующего в Нур-Султане и Алматы нерабочего режима с 00.00 6 апреля до 13 апреля включительно. Также режим карантина введен в Шымкенте с 21.00 4 апреля.

6 апреля Токаев поздравил коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с разработкой собственных диагностических тест-систем для определения коронавируса.

К настоящему моменту в Казахстане было зафиксировано 685 случаев заражения коронавирусом, 50 выздоровели, шестеро скончались. Источник - КазТАГ

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