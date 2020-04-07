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Токаев пообещал гуманитарную помощь другим странам от Казахстана. А своих кто накормит?
14:49 07.04.2020

Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал гуманитарную помощь другим странам от Казахстана, передает корреспондент агентства.
"В знак солидарности с государствами Центральной Азии Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь в случае обращения правительств стран, нуждающихся в ней", - сообщил Токаев во вторник на своей странице в Twitter.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). Сотни тысяч заразились, десятки тысяч скончались.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила "Казпочта". С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.
15 марта президент Токаев распорядился ввести в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности", который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.

17 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК приняла решение ввести режим карантина в Нур-Султане и Алматы, который начал действовать с 00.00 19 марта. В связи с этим ограничен въезд-выезд граждан и транспорта. С 28 марта в режим усиленного карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы. 3 апреля госкомиссия приняла решение о продлении
действующего в Нур-Султане и Алматы нерабочего режима с 00.00 6 апреля до 13 апреля включительно. Также режим карантина введен в Шымкенте с 21.00 4 апреля.
6 апреля Токаев поздравил коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с разработкой собственных диагностических тест-систем для определения коронавируса.

К настоящему моменту в Казахстане было зафиксировано 685 случаев заражения коронавирусом, 47 выздоровели, шестеро скончались.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586260140
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