 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.04.2020
19:34  Таджикистан хочет закупить агрегаты у Рогуна на Украине. Рисковый конструкт
19:33  Число зараженных COVID-19 в Узбекистане превысило 500
17:58  Коронавирус – это командно-штабные учения глубинного государства, - Ф.Пашин
17:56  Турции агрессия против РФ в Сирии с рук не сойдет – The National Interest
17:54  Кипчаки в Венгрии: европейская судьба
17:53  Проститутки Франции обратились к президенту Макрону за социальной помощью
17:48  Гигантская статуя Великого Кормчего, которую разрушили через 3 дня после открытия (фото)

17:46  Фактор пандемии: как коронавирус меняет выборы в США
17:40  Три казахстанских города (Кустанай, Лисаковск и Рудный) остались без воды, тепла и света
17:39  Коронавирус остановил Эрдогана в Идлибе, - С.Тарасов
16:51  В Китае впервые с января нет смертей от коронавируса. Карантин помог
16:47  Коронавирус и Украина: мародеры, - М.Сидорив
16:43  Правительство Узбекистана разрешило сносить частную собственность, приглянувшуюся инвесторам-застройщикам
15:47  Вирус в Казахстане - 685
15:19  Империя труповозок. Американцы готовятся к "неделям смерти", - Г.Петров
15:01  В Польше правительственный кризис и поиск виноватых
14:58  В Бишкеке всем нуждающимся гражданам окажут помощь, – обещает мэр Суракматов
14:54  Атмар намерен выиграть переговоры с талибами, - А.Серенко
14:49  Токаев пообещал гуманитарную помощь другим странам от Казахстана. А своих кто накормит?
14:47  Почти 50% сотрудников отправили в отпуск без содержания бизнесмены в Нур-Султане
14:38  Хроники бессилия и позора. Скоро на Западе каждый будет сам за себя, - К.Душенов
12:14  В выздоравливающем Китае оживились продажи жилья
11:03  Кто и зачем создал коронавирус COVID-19, - Н.Стариков
10:25  Узбекистан: прогулка без причины обойдется в $ 650
10:20  Путин подсунул Трампу гуманитарную свинью. Из Крыма с приветом!
09:59  В Туркменабаде совершен массовый побег из карантинной зоны
09:36  Нищие страны окончательно провалятся в глобальную долговую яму, - Норберт Хэринг
09:35  Г.Киссинджер: Пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда
09:30  КазОблАкиматам разрешили выпустить жилищно-строительные облигации
08:51  Лишние рты и нужные руки. Вирус вдруг стал великим проявителем..., - Т.Воеводина
08:37  Вирус в Узбекистане - 472
08:30  Узбекистан. Отправлен на окончательную пенсию правительственный эконом Ботир Ходжаев
08:24  Армянин Аваков как спаситель укр-хохло-нацизма, - К.Кеворкян
08:21  Кризис XVII века - невыученный урок для неолиберальной глобализации, - Н.Проценко
07:59  В Британии назначен врид премьер-министра - Доминик Рааб. Премьер Джонсон с вирусом в реанимации
07:57  В Туркменистане сегодня - массовый велопробег
07:18  В Турции запретили продажу медицинских масок - будут раздавать бесплатно
00:28  Турции не по карману война с Хафтаром, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Атмар намерен выиграть переговоры с талибами, - А.Серенко
14:54 07.04.2020

Мохаммад Ханиф Атмар намерен выиграть переговоры с талибами

МИД Афганистана разрабатывает новую внешнеполитическую стратегию
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

7 апр. 2020

Мохаммад Ханиф Атмар призвал афганских политиков выйти из режима предвыборной кампании / Фото из аккаунта МИД Афганистана в Twitter
Новый глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в ближайшее время подготовит для президента страны Мохаммада Ашрафа Гани предложения по внешнеполитической стратегии. Одновременно в афганском МИДе начнутся внутренние реформы. Ханиф Атмар также призвал оппозиционных политиков прекратить противостояние с главой государства в интересах социально-политической стабильности и успеха на переговорах с "Талибаном" (движение запрещено в РФ).
Достижение прочного мира и сохранение республиканского строя в Афганистане – эти цели станут важнейшими приоритетами для министерства иностранных дел страны и будут зафиксированы в его новой стратегии. Об этом заявил новый глава афганского внешнеполитического ведомства Мохаммад Ханиф Атмар, назначенный на этот пост указом президента Гани 31 марта. По словам господина Атмара, уже "в ближайшие недели" в МИД Афганистана будет подготовлен специальный план основных направлений внешней политики, который затем должен быть согласован и утвержден главой государства. Параллельно с работой над, по-сути, новой внешнеполитической доктриной в МИДе начнутся структурная и кадровая реформы, которые должны будут сделать работу дипломатического ведомства более эффективной.

Судя по словам Ханифа Атмара, реформирование МИДа является частью большой реформы кабинета министров Афганистана: по словам главы внешнеполитического ведомства, президент Ашраф Гани "стремится сформировать инклюзивное правительство", отвечающее национальным интересам страны. В этой связи Ханиф Атмар призвал всех афганских политиков, в том числе, находящихся в оппозиции, выйти из режима предвыборной кампании, "уважать результаты президентских выборов, работать вместе, чтобы достичь мира": "Вместе мы пойдем на переговоры (с талибами – "НГ"), и если у нас будет одна линия, одна идея и стремление поддерживать стабильность и порядок, мы выиграем эти переговоры".

Ханиф Атмар подчеркнул, что принял решение работать в правительстве под руководством президента Ашрафа Гани исходя из национальных интересов Афганистана. По его словам, сегодня особенно важна мобилизация и объединение политических деятелей самых разных взглядов, убеждений и интересов, прекращение периода политической напряженности в стране. "Пришло время уважать результаты президентских выборов, нравятся они кому-то или нет", - сказал Ханиф Амар, обращаясь к оппонентам действующего главы государства, прежде всего, из лагеря бывшего руководителя исполнительной власти Абдуллы Абдуллы, проигравшего выборы президента.
"Судя по высказываниям Ханифа Атмара, именно ему поручено президентом Гани разработать стратегию переговоров с талибами в ходе ожидаемого межафганского диалога, - прокомментировали "НГ" ситуацию политические эксперты в Кабуле. – Как и ожидалось, с приходом господина Атмара в МИД роль этого ведомства в политической системе страны начала резко усиливаться. Примечательно, что Ханиф Атмар назвал приоритетами новой внешнеполитической доктрины Афганистана не только мирный процесс, что предполагает участие в нем как талибов, так и многих заинтересованных государств, но также сохранение республиканского строя – как основы афганской государственности. А это уже вопрос не только внешней, но и внутренней афганской политики. Очевидно, новый глава МИД намерен быть активным и внутри страны".
По мнению ряда кабульских аналитиков, "активность Ханифа Атмара наверняка согласована с президентом Ашрафом Гани и является частью их политических договоренностей": "Не исключено, что де-факто господин Атмар скоро превратится в неформального премьер-министра страны, особенно, если он сможет успешно реализовать свой призыв к афганским политикам о консолидации вокруг главы государства и новых стратегических задач, стоящих перед страной".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586260440
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  