Атмар намерен выиграть переговоры с талибами, - А.Серенко

14:54 07.04.2020 Мохаммад Ханиф Атмар намерен выиграть переговоры с талибами



МИД Афганистана разрабатывает новую внешнеполитическую стратегию

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



7 апр. 2020



Мохаммад Ханиф Атмар призвал афганских политиков выйти из режима предвыборной кампании / Фото из аккаунта МИД Афганистана в Twitter

Новый глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в ближайшее время подготовит для президента страны Мохаммада Ашрафа Гани предложения по внешнеполитической стратегии. Одновременно в афганском МИДе начнутся внутренние реформы. Ханиф Атмар также призвал оппозиционных политиков прекратить противостояние с главой государства в интересах социально-политической стабильности и успеха на переговорах с "Талибаном" (движение запрещено в РФ).

Достижение прочного мира и сохранение республиканского строя в Афганистане – эти цели станут важнейшими приоритетами для министерства иностранных дел страны и будут зафиксированы в его новой стратегии. Об этом заявил новый глава афганского внешнеполитического ведомства Мохаммад Ханиф Атмар, назначенный на этот пост указом президента Гани 31 марта. По словам господина Атмара, уже "в ближайшие недели" в МИД Афганистана будет подготовлен специальный план основных направлений внешней политики, который затем должен быть согласован и утвержден главой государства. Параллельно с работой над, по-сути, новой внешнеполитической доктриной в МИДе начнутся структурная и кадровая реформы, которые должны будут сделать работу дипломатического ведомства более эффективной.



Судя по словам Ханифа Атмара, реформирование МИДа является частью большой реформы кабинета министров Афганистана: по словам главы внешнеполитического ведомства, президент Ашраф Гани "стремится сформировать инклюзивное правительство", отвечающее национальным интересам страны. В этой связи Ханиф Атмар призвал всех афганских политиков, в том числе, находящихся в оппозиции, выйти из режима предвыборной кампании, "уважать результаты президентских выборов, работать вместе, чтобы достичь мира": "Вместе мы пойдем на переговоры (с талибами – "НГ"), и если у нас будет одна линия, одна идея и стремление поддерживать стабильность и порядок, мы выиграем эти переговоры".



Ханиф Атмар подчеркнул, что принял решение работать в правительстве под руководством президента Ашрафа Гани исходя из национальных интересов Афганистана. По его словам, сегодня особенно важна мобилизация и объединение политических деятелей самых разных взглядов, убеждений и интересов, прекращение периода политической напряженности в стране. "Пришло время уважать результаты президентских выборов, нравятся они кому-то или нет", - сказал Ханиф Амар, обращаясь к оппонентам действующего главы государства, прежде всего, из лагеря бывшего руководителя исполнительной власти Абдуллы Абдуллы, проигравшего выборы президента.

"Судя по высказываниям Ханифа Атмара, именно ему поручено президентом Гани разработать стратегию переговоров с талибами в ходе ожидаемого межафганского диалога, - прокомментировали "НГ" ситуацию политические эксперты в Кабуле. – Как и ожидалось, с приходом господина Атмара в МИД роль этого ведомства в политической системе страны начала резко усиливаться. Примечательно, что Ханиф Атмар назвал приоритетами новой внешнеполитической доктрины Афганистана не только мирный процесс, что предполагает участие в нем как талибов, так и многих заинтересованных государств, но также сохранение республиканского строя – как основы афганской государственности. А это уже вопрос не только внешней, но и внутренней афганской политики. Очевидно, новый глава МИД намерен быть активным и внутри страны".

По мнению ряда кабульских аналитиков, "активность Ханифа Атмара наверняка согласована с президентом Ашрафом Гани и является частью их политических договоренностей": "Не исключено, что де-факто господин Атмар скоро превратится в неформального премьер-министра страны, особенно, если он сможет успешно реализовать свой призыв к афганским политикам о консолидации вокруг главы государства и новых стратегических задач, стоящих перед страной". Источник - ng.ru

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