|В Бишкеке всем нуждающимся гражданам окажут помощь, – обещает мэр Суракматов
14:58 07.04.2020
В Бишкеке всем нуждающимся гражданам будет оказана помощь. Об этом сообщил мэр города Бишкек Азиз Суракматов во вторник.
По его словам, в настоящее время самыми уязвимыми слоями населения являются люди в возрасте и с ослабленным иммунитетом.
"Наша главная задача - защита старшего поколения и малоимущих людей. На сегодняшний день из местного бюджета планируется выделение средств для оказания помощи 15 тыс. семьям в виде продуктовых наборов – мука, макароны, масло, сахар и рис. В этом направлении работают районные штабы и акиматы. Все они будут обеспечены продовольственными корзинами первой необходимости", - отметил Суракматов.
По его словам, в столице 56 тыс. семей уже получили гуманитарную помощь.
Также добавил, что в Бишкеке создан городской штаб по экономической и продовольственной безопасности, для минимизации негативных последствий эпидемии.
Кроме того, в целях недопущения искусственного роста цен ежедневного производится мониторинг и анализ цен, и запросов социально значимых продуктов.