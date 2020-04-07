В Польше правительственный кризис и поиск виноватых

15:01 07.04.2020 Вице-премьер Польши подал в отставку, протестуя против "почтовых выборов"

7 апреля 2020

11:14



Уже бывший польский вице-премьер Ярослав Говин. Иллюстрация: radiozet.pl

Вице-премьер Польши Ярослав Говин подал в отставку, протестуя против решения Сейма поддержать идею проведения президентских выборов по почте.

Подобная избирательная инициатива принадлежит правящей партии "Закон и справедливость". Накануне депутаты одобрили соответствующие поправки в закон, которые позволяют провести назначенные на 10 мая 2020 года президентские выборы дистанционно - посредством отправки 30 млн бюллетеней в каждый дом "Почтой Польши".

Теперь документ направлен в Сенат, где более половины мест занимает оппозиция из "Гражданской платформы". Ожидается, что законопроект "ПиС" будет заблокирован. В свою очередь политики из "ГП" выступают за перенос выборов на осень 2020 года, к этому времени, возможно, коронавирусная пандемия сойдет на нет.



На этом фоне вице-премьер Ярослав Говин подал в отставку, поскольку он выступал противником обоих вариантов политического развития ситуации в стране. Он предлагал отложить голосование на 2 года, и таким образом продлить срок полномочий действующего президента Анджея Дуды, но с условием, что тот больше не будет выдвигать свою кандидатуру.

EADaily напоминает, что накануне Ярослав Говин заявил, что если коронавирусная пандемия продлится до осени, то Польшу ждут серьезные проблемы, поскольку "денег у Польши осталось на три месяца". Источник - eadaily.com

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