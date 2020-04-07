 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.04.2020
19:34  Таджикистан хочет закупить агрегаты у Рогуна на Украине. Рисковый конструкт
19:33  Число зараженных COVID-19 в Узбекистане превысило 500
17:58  Коронавирус – это командно-штабные учения глубинного государства, - Ф.Пашин
17:56  Турции агрессия против РФ в Сирии с рук не сойдет – The National Interest
17:54  Кипчаки в Венгрии: европейская судьба
17:53  Проститутки Франции обратились к президенту Макрону за социальной помощью
17:48  Гигантская статуя Великого Кормчего, которую разрушили через 3 дня после открытия (фото)

17:46  Фактор пандемии: как коронавирус меняет выборы в США
17:40  Три казахстанских города (Кустанай, Лисаковск и Рудный) остались без воды, тепла и света
17:39  Коронавирус остановил Эрдогана в Идлибе, - С.Тарасов
16:51  В Китае впервые с января нет смертей от коронавируса. Карантин помог
16:47  Коронавирус и Украина: мародеры, - М.Сидорив
16:43  Правительство Узбекистана разрешило сносить частную собственность, приглянувшуюся инвесторам-застройщикам
15:47  Вирус в Казахстане - 685
15:19  Империя труповозок. Американцы готовятся к "неделям смерти", - Г.Петров
15:01  В Польше правительственный кризис и поиск виноватых
14:58  В Бишкеке всем нуждающимся гражданам окажут помощь, – обещает мэр Суракматов
14:54  Атмар намерен выиграть переговоры с талибами, - А.Серенко
14:49  Токаев пообещал гуманитарную помощь другим странам от Казахстана. А своих кто накормит?
14:47  Почти 50% сотрудников отправили в отпуск без содержания бизнесмены в Нур-Султане
14:38  Хроники бессилия и позора. Скоро на Западе каждый будет сам за себя, - К.Душенов
12:14  В выздоравливающем Китае оживились продажи жилья
11:03  Кто и зачем создал коронавирус COVID-19, - Н.Стариков
10:25  Узбекистан: прогулка без причины обойдется в $ 650
10:20  Путин подсунул Трампу гуманитарную свинью. Из Крыма с приветом!
09:59  В Туркменабаде совершен массовый побег из карантинной зоны
09:36  Нищие страны окончательно провалятся в глобальную долговую яму, - Норберт Хэринг
09:35  Г.Киссинджер: Пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда
09:30  КазОблАкиматам разрешили выпустить жилищно-строительные облигации
08:51  Лишние рты и нужные руки. Вирус вдруг стал великим проявителем..., - Т.Воеводина
08:37  Вирус в Узбекистане - 472
08:30  Узбекистан. Отправлен на окончательную пенсию правительственный эконом Ботир Ходжаев
08:24  Армянин Аваков как спаситель укр-хохло-нацизма, - К.Кеворкян
08:21  Кризис XVII века - невыученный урок для неолиберальной глобализации, - Н.Проценко
07:59  В Британии назначен врид премьер-министра - Доминик Рааб. Премьер Джонсон с вирусом в реанимации
07:57  В Туркменистане сегодня - массовый велопробег
07:18  В Турции запретили продажу медицинских масок - будут раздавать бесплатно
00:28  Турции не по карману война с Хафтаром, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Польше правительственный кризис и поиск виноватых
15:01 07.04.2020

Вице-премьер Польши подал в отставку, протестуя против "почтовых выборов"
7 апреля 2020
11:14

Уже бывший польский вице-премьер Ярослав Говин. Иллюстрация: radiozet.pl
Вице-премьер Польши Ярослав Говин подал в отставку, протестуя против решения Сейма поддержать идею проведения президентских выборов по почте.
Подобная избирательная инициатива принадлежит правящей партии "Закон и справедливость". Накануне депутаты одобрили соответствующие поправки в закон, которые позволяют провести назначенные на 10 мая 2020 года президентские выборы дистанционно - посредством отправки 30 млн бюллетеней в каждый дом "Почтой Польши".
Теперь документ направлен в Сенат, где более половины мест занимает оппозиция из "Гражданской платформы". Ожидается, что законопроект "ПиС" будет заблокирован. В свою очередь политики из "ГП" выступают за перенос выборов на осень 2020 года, к этому времени, возможно, коронавирусная пандемия сойдет на нет.

На этом фоне вице-премьер Ярослав Говин подал в отставку, поскольку он выступал противником обоих вариантов политического развития ситуации в стране. Он предлагал отложить голосование на 2 года, и таким образом продлить срок полномочий действующего президента Анджея Дуды, но с условием, что тот больше не будет выдвигать свою кандидатуру.
EADaily напоминает, что накануне Ярослав Говин заявил, что если коронавирусная пандемия продлится до осени, то Польшу ждут серьезные проблемы, поскольку "денег у Польши осталось на три месяца".

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586260860
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  