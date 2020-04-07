 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Империя труповозок. Американцы готовятся к "неделям смерти", - Г.Петров
15:19 07.04.2020

В Вашингтоне ждут окончания эпидемии не раньше середины лета
Геннадий Петров

Главный санитарный врач США Джером Адамс предупредил американцев, что на наступающей неделе может быть поставлен печальный рекорд по количеству смертей от коронавируса. Дональд Трамп выразился более обтекаемо и пессимистично. Он назвал тяжелыми ближайшие две недели пандемии. Тем временем политический оппонент Трампа Джозеф Байден дал понять, что не верит, что даже в августе американцы смогут вернуться к нормальной жизни.
Обращения двух чиновников, по роду службы ответственных за ликвидацию пандемии, должно быть, произвели на народ США гнетущее впечатление. В субботу Трамп на своем брифинге допустил увеличение смертей от коронавируса в течение ближайших двух недель. Он сравнил пандемию с "войной и сражением", назвав в своем Twitter болезнь "невидимым врагом". А в воскресенье в эфире NBC Джером Адамс провел еще более пугающую аналогию. Главный санитарный врач заявил, что США ждет испытание, сравнимое с нападением японцев на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001 года. "Для многих американцев это будет тяжелейший момент в их жизни", – сказал он.

Следует сказать, что уже сейчас число умерших от коронавируса (около 9 тыс. человек) превысило количество погибших в двух упомянутых Адамсом событиях (в Перл-Харборе было убито около 2 тыс. американцев, в терактах 11 сентября – около 3 тыс.). Пессимистические прогнозы относительно будущего числа жертв пандемии основаны на темпах роста числа зараженных. По данным Университета Джона Хопкинса, количество подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом выросло за сутки на 30 тыс. К 6 апреля этим недугом страдали 338 тыс. американцев. Самая тяжелая ситуация складывается в Нью-Йорке, куда как раз и были введены военные медики. Там – около 15 тыс. зараженных. Правда, в ближайшее время, по прогнозам того же Университета Джона Хопкинса, горячей точкой борьбы с коронавирусом может стать Новый Орлеан. Там смертность госпитализированных выше: более 22%, в то время как в Нью-Йорке – около 15%. Кроме того, в Новом Орлеане случаи коронавируса фиксируются по всему городу. В Нью-Йорке большинство заболевших сконцентрировано только в нескольких кварталах, где, по-видимому, игнорирование рекомендаций эпидемиологов приобрело наиболее массовый характер.
Вспышка пандемии может привести к обострению болезненных для страны расовых проблем. Новый Орлеан – один из самых "черных" городов США, значительную часть местного населения составляют афроамериканцы. Впрочем, пока жители Соединенных Штатов стойко переносят свалившееся испытание. Беспорядков и массовой паники отмечено не было.

Пандемия распространяется на фоне непрекращающейся предвыборной кампании. На ее ход могут повлиять даже не столько действия исполнительной власти, сколько заявления Трампа, пишут в американских СМИ. Президент США то ли находится в шоке, то ли утомлен нагрузкой. Вряд ли можно объяснить чем-то иным несколько допущенных им промахов, о которых с удовольствием напоминают его оппоненты из Демократической партии и симпатизирующие им журналисты. Так, Трамп обвинил Барака Обаму в том, что в его правление был сокращен выпуск тестов на коронавирус. Но президентская каденция Обамы, как известно, закончилась в январе 2017 года. Тогда о коронавирусе не было даже слышно. Наконец, Трамп предложил лечить заболевание гидроксилхлорином. Это широко известное лекарство от артрита. Лечить с его помощью коронавирус предложил французский врач-инфекционист Дидье Рауль. Он – ученый с мировым именем и неоднозначной репутацией. Его идея лечить коронавирус гидроксилхлорином пока воспринимается по большей части со скепсисом в научных кругах. Смущает то, что Рауль, заявив журналистам и через соцсети еще в середине марта о найденном средстве лечения коронавируса, до сих пор не опубликовал сообщение о своем открытии в рецензируемом журнале. Это может означать, что клинические испытания методики Рауля не являются удовлетворительными. Тем не менее Трамп считает, что препаратом коронавирус лечить можно.
Между тем рискованные с точки зрения собственной репутации высказывания позволяет себе и оппонент президента Джозеф Байден. Он заявил, что выступает за проведение в режиме онлайн съезда демократов, где, напомним, должен быть назван кандидат от партии для участия в президентских выборах ноября 2020 года. Такого рода съезды – шумные, многолюдные мероприятия, в них участвуют тысячи американцев. До пандемии его предполагалось провести в июле. На прошлой неделе руководство партии сообщило о переносе съезда на август. И вот в эфире Эй-би-си Байден заявил, что "уже сейчас нужно продумать идею" о проведении мероприятия в дистанционном режиме. Таким образом, он поставил под сомнение возможность того, что до августа американцы справятся с пандемией.
Трамп, напротив, продемонстрировал оптимизм. Он заявил, что аналогичный съезд республиканцев, намеченный на конец августа, пройдет в срок. "Я думаю, к тому времени у нас все будет хорошо", – сказал президент.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отметил, что, даже если прогноз главы государства верен и пандемия к тому времени закончится, пока неясны ее экономические последствия. "Трамп ставит себе в заслугу то, что он смог обеспечить устойчивый экономический рост, сократил безработицу. Это ключевые аргументы его предвыборной кампании. Если они будут обнулены, это, конечно, скажется на его шансах на победу", – сказал "НГ" эксперт.

Источник - ng.ru
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