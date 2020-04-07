|Вирус в Казахстане - 685
15:47 07.04.2020
Зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Сообщается, что в Карагандинской области выявлено семь новых случаев COVID-19, в Жамбылской области - пять, в Костанайской области - два, в Шымкенте - один.
⠀
На сегодняшний день в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавируса:
в Нур-Султане - 222,
в Алматы - 119,
в Карагандинской области - 55,
в Акмолинской области – 42,
в Атырауской области - 32,
в Жамбылской области – 45,
в Шымкенте – 20,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Алматинской области - 10,
в Актюбинской области - 11,
в Северо-Казахстанской области - 25,
в Павлодарской области -1,
в Мангистауской области - 5,
в Кызылординской области - 54,
в Западно-Казахстанской области - 2,
в Туркестанской области - 33,
в Костанайской области - 3.
47 казахстанцев вылечились от коронавируса, а шестеро скончались.