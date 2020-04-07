Вирус в Казахстане - 685

15:47 07.04.2020 Зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Сообщается, что в Карагандинской области выявлено семь новых случаев COVID-19, в Жамбылской области - пять, в Костанайской области - два, в Шымкенте - один.

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На сегодняшний день в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавируса:



в Нур-Султане - 222,

в Алматы - 119,

в Карагандинской области - 55,

в Акмолинской области – 42,

в Атырауской области - 32,

в Жамбылской области – 45,

в Шымкенте – 20,

в Восточно-Казахстанской области - 6,

в Алматинской области - 10,

в Актюбинской области - 11,

в Северо-Казахстанской области - 25,

в Павлодарской области -1,

в Мангистауской области - 5,

в Кызылординской области - 54,

в Западно-Казахстанской области - 2,

в Туркестанской области - 33,

в Костанайской области - 3.

47 казахстанцев вылечились от коронавируса, а шестеро скончались. Источник - tengrinews.kz

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