Правительство Узбекистана разрешило сносить частную собственность, приглянувшуюся инвесторам-застройщикам

16:43 07.04.2020 АНАЛИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБМИНА №911



Понедельник, 06 Апреля 2020



16 ноября 2019 года Кабинет Министров Республики Узбекистан выпустил постановление за номером 911 (далее для удобства - ПКМ №911), формально призванное обеспечить гарантии имущественных прав физических и юридических лиц и усовершенствовать порядок изъятия земельных участков и предоставления компенсации в связи с этим изъятием. Поскольку постановление опубликовано только на узбекском языке, без официального перевода на русский язык, то мы в группе "Ташкент-СНОС" сделали неофициальный перевод.



В преамбуле данного документа говорится, что он принят в соответствии с распоряжением президента Узбекистана от 3 августа 2019 года "О дополнительных мерах по безусловному обеспечению гарантирования права собственности граждан и субъектов предпринимательства".



До этого вопросы изъятия земельных участков и выделения компенсаций за сносимые жилые и нежилые помещения регулировались положениями Жилищного кодекса (статьи 27, 28, 42), Гражданского кодекса (статьи 10, 11, 14, 166, 199) и постановлением Кабинета Министров №97 от 29 мая 2006 года. ПКМ №911 вступило в силу с 1 января 2019 года и отменило действовавшее до сих пор аналогичное ПКМ №97.



НОВШЕСТВА В ПРАКТИКЕ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СНОСА РАСПОЛАГАЮЩЕЙСЯ НА НЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ



Основное отличие нового ПКМ (№911) от предыдущего состоит в том, что оно вводит новую дополнительную причину для изъятия земельных участков и сноса расположенных на них объектов жилого и нежилого фонда.



По старым правилам изъять участок могли по следующим причинам:



- для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;



- выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров;



- обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;



- строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей;



- исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан.



Все эти причины в ПКМ №911 присутствуют и обозначаются как "государственные и общественные нужды". Но теперь к ним присовокупили еще и новую причину изъятия - инвестиционные проекты, то есть "проекты, реализация которых предусмотрена государственными программами, предусматривающими улучшение жилищных и бытовых условий граждан, а также развитие и улучшение архитектурного облика определенной территории, развитие инфраструктуры и строительство объектов социально-экономического значения". Под такую расплывчатую формулировку очень хорошо вписывается строительство коммерческих жилых многоэтажек и торгово-развлекательных центров.



Второе важное новшество: решения о сносе должны публиковаться в обязательном порядке на официальном сайте хокимиятов (администраций - ред.), а также в средствах массовой информации (пункт 35). До этого решения об изъятии земельных участков и о сносе не публиковались.



Согласно новому ПКМ:



а) изъятие земельного участка для всех нужд осуществляется только с согласия собственника на основании решения Кенгаша (Совета) народных депутатов, либо в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан.



б) принятие решения хокимиятами о сносе допускается при наличии положительного заключения органов юстиции по итогам правовой экспертизы;



в) соглашение, заключаемое между инициатором изъятия земельного участка и собственником объекта недвижимого имущества, находящегося на изымаемом земельном участке, подлежит обязательному нотариальному удостоверению;



г) принятие решения о сносе объектов недвижимого имущества, при возникновении споров по решению суда, допускается исключительно после предоставления полной компенсации собственнику объектов недвижимого имущества, находящегося на изымаемом земельном участке;



К ПКМ прилагается Положение о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам. Оно определяет порядок изъятия земельных участков, находящихся у физических и юридических лиц на правах владения, пользования или временного пользования для государственных и общественных нужд, а также в рамках реализации инвестиционных проектов и предоставления собственникам компенсации в связи с таким изъятием.



Настоящее Положение НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам ПО ПРАВУ СОБСТВЕННОСТИ.



Решение о сносе принимается Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента или районов/городов на основе решения Кенгаша (Совета) народных депутатов после заключения соглашений инициатора с собственником и предоставления компенсации в полном объеме в связи с изъятием земельного участка. При этом отмечается, что предоставлять в качестве компенсации строящееся недвижимое имущество не разрешается.



Проект о готовящейся застройке и, соответственно, сносе зданий и домов, подлежит правовой экспертизе в органах юстиции.



Казалось бы, данное ПКМ преследует благие цели защиты интересов собственников. Однако все процедуры в нем довольно расплывчаты, толковать их можно по-разному, поэтому оно предоставляет широкое поле для маневра чиновникам и застройщикам. Рассмотрим эти расплывчатые места в порядке возможной опасности и значимости для собственников жилых и нежилых помещений.



САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВОПРОС: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП



Особую тревогу вызывает пункт 47 Приложения №1 к ПКМ №911 "Положение о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам", который гласит: "При наличии письменного согласия (соглашения) не менее 75 процентов собственников, и отсутствии согласия (не достижения соглашения) с оставшейся частью собственников инициатор [сноса здания, частного или многоэтажного дома] вправе обратиться в суд с иском о принудительном выкупе объектов недвижимого имущества по цене, определенной в установленном порядке. Размер, сроки и вид возмещения убытков собственникам, не давшим соответствующего согласие, определяются в судебном порядке".



В группе Ташкент-СНОС мы просили Министерство юстиции объяснить, предусматривает ли вообще законодательство Республики Узбекистан такое понятие как "принудительный выкуп" и как это положение можно связать с Конституцией, с Жилищным и Гражданским кодексами. Ответа мы до сих пор не получили.



Мы также просили разъяснить, не нарушает ли это положение требования международного права, запрещающие принудительные выселения. Ведь, по сути дела, принудительный выкуп и ведет к принудительным выселениям.



В частности, в Докладе Специального докладчика ООН по вопросу о достаточном жилище "Основные принципы и руководящие указания, касающиеся выселений и перемещений по соображениям развития" говорится:



"Обязательство государств воздерживаться от [принудительного выселения] и не допускать принудительного выселения из домов и с земли вытекает из ряда международно-правовых инструментов, защищающих право человека на достаточное жилище и другие смежные с ним права человека. К их числу относятся Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (пункт 1 статьи 11), Конвенция о правах ребенка (пункт 3 статьи 27), исключающие дискриминацию положения пункта 2 h) статьи 14 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и статья 5 е) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации" (A/HRC/4/18).



Как известно, Узбекистан является членом всех этих конвенций.



К тому же постановление не разъясняет, как будут считать количество собственников. Бывает так, что у одного человека в собственности находится несколько жилых и/или нежилых помещений, и наоборот, у одного помещения может быть сразу несколько собственников. Ответа на этот вопрос мы тоже не получили.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДО ОБСУЖДЕНИЯ С СОБСТВЕННИКАМИ



В фазе подготовки решения о сносе хокимиятами или инвесторами ведется предварительный расчет суммы компенсации, подлежащей предоставлению собственникам.



Пункт 9 гласит: "При изъятии земельного участка для государственных и общественных нужд презентационные материалы подлежат согласованию организованным постановлением Кабинета Министров от 26 декабря № 1047 Наблюдательным Советом Централизованного Фонда по возмещению причиненного физическим и юридическим лицам ущерба в связи с изъятием земельных участков для нужд государства и общества (далее - Наблюдательным советом).



Наблюдательный совет в течении трех рабочих дней письменно информирует Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента или районов (городов) о принятом решении".



Пункт 10: "После получения письменного согласия Наблюдательного совета Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента или районов (городов) в течение двух рабочих дней презентационные материалы вносятся в Верховный Совет Республики Каракалпакстан, или соответствующие Кенгаши (Советы) народных депутатов для рассмотрения вопроса оценки выгод и издержек в связи с таким изъятием. Наблюдательный совет в течении трех рабочих дней письменно информирует Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента или районов (городов) о принятом решении".



В Приложении 1 к Положению "О порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам" приводится "Схема изъятия земли для государственных и общественных нужд и предоставления компенсации".



В ней указывается, что действия по определению первоначального размера компенсации размера компенсации, расходов, связанных с компенсацией и сносом, и их согласования с Наблюдательным Советом проводятся на этапе 3. Однако, встреча с собственниками, на которой следует получить их согласие на снос предусматривается только на следующем этапе 4, а определение рыночной цены сносимого имущества и других расходов, связанных со сносом и переселением граждан и вовсе происходит на этапе 6.



Для наглядности приведем тут эту схему (для удобства чтения все органы исполнительной власти на местах обозначены словом "хокимият").



Приложение 1 к Положению о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам



Схема изъятия земли для государственных и общественных нужд и предоставления компенсации (выдержки)



Возникает вопрос: а на основании чего составляется предварительная смета компенсации, без оценки помещений и участков?



Получается, что собственники должны подписать свое согласие на снос вслепую, до определения и согласования рыночной стоимости их сносимого имущества, не зная во сколько оценят их собственность? Как потом этот закрепленный в решении первоначальный размер повлияет на последующую оценку и определение рыночной стоимости? Предусматривается ли возможность увеличения первоначального размера компенсации после обсуждения с жителями?



Нигде в этом ПКМ мы не видим положения, согласно которому Наблюдательный Совет может пересмотреть свое решение о смете в сторону увеличения.



Примерно такая же схема предусмотрена и для изъятия земельного участка и предоставления компенсации в связи с реализацией инвестиционных проектов. Здесь также первоначальный размер компенсации определяется самим инвестором на этапе 3. То есть сам Инвестор определяет размер компенсации ДО проведения открытого обсуждения с собственниками (этап 4), а определением рыночной стоимости занимается на этапе 6.



Приложение 2 к Положению о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам



СХЕМА изъятия земли и предоставления компенсации в связи с реализацией инвестиционных проектов (выдержки)



ВОПРОС 3: МЕТОД ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ ОБСУЖДЕНИИ И СРОКИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ



Согласно положениям ПКМ №911, принятые решения о сносе и проекты нового строительства должны обсуждаться с собственниками сносимой недвижимости. Однако методы оповещения не прописаны четко, а сроки и вовсе драконовские.



Пункт 29: "Открытое обсуждение проводится в течение двадцати дней со дня принятия решения Верховным Советом Республики Каракалпакстан или соответствующими Кенгашами народных депутатов о проведении открытого обсуждения.



Пункт 30. После принятия решения Верховным Советом Республики Каракалпакстан или соответствующими Кенгашами народных депутатов о проведении открытого обсуждения, инициатором [сноса здания, частного или многоэтажного дома] в течение двух рабочих дней направляется письменное уведомление собственникам, недвижимое имущество которых находится на подлежащих изъятию участках, о дате и месте проведения открытого обсуждения и не позднее семи календарных дней до даты обсуждения.



Мы видим, что собственники будут оповещаться письменно. Однако, не уточняется, что это обозначает. Будут ли рассылать заказные письма через почту с обязательным уведомлением о вручении? Будет ли оповещения разносить по домам/квартирам с обязательной подписью о получении?



К тому же, согласно Пункту 31, "допускается уведомление собственников о дате и месте проведения открытого обсуждения путем ежедневной публикации информации на сайтах Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента или районов (городов), в средствах массовой информации и во Всемирной информационной сети Интернет".



Это что же получается: мы должны каждый день просматривать эти сайты? А если собственник не имеет ежедневного доступа к интернету, он может и пропустить такое важное мероприятие? Также собственник может быть незрячим или не сможет прочесть. Не следует также забывать, что во многих районах часто отключают электричество, и, следовательно, граждане не имеют возможности пользоваться интернетом. Кроме того, "допускается" - это вовсе не "должен", "обязан". Мол, да, можно, уведомить. Но можно и не уведомлять.



Сроки для оповещения о проведении открытого обсуждения с собственниками нереально короткие. При сносе под государственные нужды на оповещение дается 2 рабочих дня и 15 дней на организацию самого открытого обсуждения.



При сносе под инвестиционные проекты этот срок оповещения равен 7 дням. В то же время не указывается способ, с помощью которого инвестору надлежит оповестить собственников.



А если в эти дни собственника нет в городе, или по каким-то другим уважительным причинам он не может прийти? Список причин может быть длинным: болезнь, отсутствие в городе или в стране, участие в похоронах, свадьбе или в других мероприятиях, в судебном заседании, пребывание в заключении/под арестом, дежурство на работе или обязательное присутствие на рабочем месте.



Получается, что открытое обсуждение по отъему собственности могут провести без собственника?..



КАКИЕ УЧАСТКИ ПОДВЕРЖЕНЫ ИЗЪЯТИЮ?



Пункт 5 Положения о порядке изъятия гласит: "В целях изъятия для государственных и общественных нужд, реализации инвестиционных проектов земельные участки выбираются хокимиятами, в первую очередь, занятые объектами ВЕТХОГО и находящегося в АВАРИЙНОМ состоянии жилищного фонда, в том числе неиспользуемыми объектами (за исключением объектов культурного наследия), а также нуждающихся в строительстве объектов социально-экономического значения".



Пункт 7 уточняет, что если на земельном участке, намеченном для изъятия под государственные и общественные нужды не выявлены объекты жилого фонда, пришедшие в ветхое и аварийное состояние, "то выбираются другие земельные участки".



Получается, что стратегические объекты - аэропорты, дороги, военные базы и пр. - будут располагаться не там, где это нужно и логично, а там, где хокимияты выявят ветхое и аварийное жилье? С другой стороны, если в районе, где логично и удобно строить стратегические объекты, будут располагаться крепкие виллы и особняки олигархов, к тому же с выкупленным правом собственности на землю, то они не попадут под снос, и стратегический объект государственного и общественного значения не будет построен?



К тому же в постановлении не указано, кто и как будет определять ветхость и аварийность жилья.



ПОДПАДАЮТ ЛИ РЕШЕНИЯ О СНОСЕ, ВЫДАННЫЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПОД ДЕЙСТВИЕ ДАННОГО ПКМ?



Этот вопрос очень острый, но нигде на него не дается прямой ответ. А тем временем застройщики и чиновники, оформившие решения на снос по упрощенным процедурам до 1-го января 2019 года, уже вовсю оперируют такими положениями ПКМ №911 как "открытое обсуждение", "принудительный выкуп"… Так, например, 16 марта жители дома №7 по ул. Бабура получили письмо из аппарата хокима Яккасарайского района (за подписью заместителя хокима В. Мамедова), утверждающего, что застройщик имеет право подать в суд на принудительный выкуп квартир тех граждан, которые не дали согласие на снос, согласно пункту 47 ПКМ №911 от 16.11.2019 г., в случае если 75% собственников уже дали свое согласие. Хотя решение на снос выдавалось в октябре 2018 г.



За прошедшие два года оголтелых сносов мы видели, что чиновники и застройщики поворачивают закон в удобную для них сторону, а граждане терпят поражение в своих правах на частную собственность.



Фарида Шарифуллина, администратор группы "Ташкент-СНОС". Источник - asiaterra.info

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