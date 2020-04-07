Коронавирус и Украина: мародеры, - М.Сидорив

16:47 07.04.2020 Коронавирус и Украина: мародеры



Этим занимаются не только в Украине. Потому что война – это беда для основной массы населения, но для какой-то ее части (мародеры, барыги, саботажники, коррупционеры) это очень аппетитное время заработка.



МАРЬЯН СИДОРИВ



Эпидемия круче войны, здесь нет бойцов и нонкомбатантов - свалить может каждого. А значит, как и война, она вызывает паническую атаку, заставляющую делать запасы. Отсюда и всплеск покупательской активности предметов первой необходимости. И, соответственно, использование этого всплеска на благо отдельно взятого кармана. Так, по данным "Экономического обзора недели", в марте в онлайн-супермаркетах Украины цены на продукты питания выросли на 4,2%. Это в целом, а цены на особо актуальную в момент эпидемии продукцию выросли куда больше: гречка (традиционный лидер панических продаж) - на 21,0%; овощи борщового набора - на 15,6%; чеснок - на 23%; лимоны - на 39,1%.



И это было бы "естественным положением дел", на который не стоило бы обращать внимания. Так было всегда, что во время "юстиниановой чумы" VI века, что во время "испанки" начала века XX-го. Но никогда, полагаю, не было такого откровенного участия государства в преференциях "эпидемического аппетита".



Сейчас всем тяжело. И чем круче государство, тем тяжелее его бремя финансовых затрат. Полагаю, что в последние дни американский президент только крякает, глядя на графики роста безработицы в США: в течение 14-21 марта количество первичных заявлений на получение пособия в связи с безработицей подскочило с 282 тысяч до почти 3,3 миллиона, а на начало апреля увеличилось до шести миллионов. На конец апреля планируется уже 20 миллионов. Но американское государство со скрипом, но берет на себя эти расходы, вливая в экономику и социальные программы восемь триллионов долларов. Деньги это совершенно пустые, ничем, кроме американского авторитета не обеспеченные и в конце концов больно аукнутся ростом инфляции. Но это будет потом…



А пока большинство реально суверенных стран мира волей или неволей приняли принципы "Фискальной политики для защиты людей во время вспышки коронавируса", предложенной Международным валютным фондом. И при всем скепсисе по отношению к этой конторе нельзя не признать: писать правильные по форме слова она умеет. Содержание - это иной вопрос.



Основная социальная цель предложенного документа - обеспечить своевременное, целевое и временное облегчение денежных потоков людям и фирмам, которые больше всего пострадали, до тех пор, пока не стихнет чрезвычайная ситуация. Для этого определяются три пути:



Предоставлять субсидии на заработную плату людям и фирмам, чтобы помочь обуздать инфекцию;

Развивать и расширять переводы как в денежной, так и в натуральной форме, особенно для уязвимых групп;

Предоставить налоговые льготы для людей и предприятий, которые не могут позволить себе платить.



Украина, как известно, "тщится в Европу" и всеми членами своего нежного организма трепещет перед МВФ. Но когда дело доходит до сценария "Пора доставать кошелек", то рекомендации Фонда стремится "не замечать". Кроме тех случаев, когда необходимо расплачиваться с внешними долгами ради набора новых.



Украинский Кабинет министров 17 марта и 1 апреля придумал ряд карантинных мер. Которые, в итоге, предлагают гражданам не выходить из дома (а если выходить, то с паспортом, максимум - вдвоем, в маске и не дай Бог - в парк или зону отдыха), запрещают общедоступный общественный транспорт, мелкие магазины и пункты услуг и, что особенно радует стариков, запрещают посещение учреждений организаций паллиативной помощи, социальной защиты и социальных услуг. При этом никаких программ социальной помощи, карантинного снабжения и карантинной логистики предложено не было.



То есть всех изолировали (так и хочется сказать "заперли") в своих квартирах-клетках. Хотя известно, что при всех эпидемиях (от той же "юстиниановой чумы" до "испанки"), изолировали БОЛЬНЫХ, а не здоровых. Нет, я понимаю, что императору Юстиниану было легче определить больных: увидел бубоны на теле - и в барак, а нынешний коронавирус часто протекает бессимптомно. Но в том-то и беда, что симптоматика, профилактика и даже лечение коронавируса в Киеве мало кого во власти интересует. Во всяком случае, судя по количеству медицинских масок, перчаток, костюмов, аппаратов вентиляции легких и тому подобному.



Зато очень интересуют деньги. Поэтому из пяти целей, предложенных "Фискальной программой" МВФ - предотвращение, обнаружение, контроль, лечение и локализация вируса - украинские меры откровенно связаны только с одной - контролем. Причем контролем карательным. Короче - "срубить деньжат по-легкому".



Ради этой благородной цели Верховная рада Украины дополнила Кодекс об административных правонарушениях статьей 44-3 - нарушение правил карантина людей. Ответственность для граждан предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч. Не особо заморачиваясь нарушением массы украинских законов, вплоть до 64-й статьи Конституции, устанавливающей "отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений" только в условиях военного или чрезвычайного положения.



Многие в сети иронизируют над сыростью "антивирусных штрафов" и тем, что только 2-3% от их числа заканчиваются судебными решениями. Остальные суды пока "заворачивают" для доработки или из-за процессуальных ошибок. Но следует понимать, что качество составления протоколов будет расти, и полицейские со временем будут исправлять свои ошибки. Это проще, чем реагировать на отсутствие масок в аптеках или антисептиков в магазинах.



Своим "антивирусным законодательством" Украина продолжает процесс своей трансформации из "квази-демократического" в "полицейское" государство. Причем в его худший вид, "бизнес-полицейское". Когда во главу угла ставится не закон, а сбор штрафных санкций. Причем сбор избирательный: в случае необходимости о запретах забывают.



Пример? Пожалуйста! В ночь с 30 на 31 марта украинскую землю "выводили на рынок" как минимум 316 человек - принявшие участие в голосовании и находившийся в зале Зеленский. В этот день уже действовало карантинное ограничение "больше десяти не собираться". Народный депутат - это должностное лицо, следовательно, он должен был бы быть подвергнут штрафу от 24-х до 170 тысяч гривен. То есть, казна могла получить (170 000 Х 316, Зеленского не считаем) 53 720 000 гривен чистого дохода. То есть, с паршивой овцы был хотя бы шерсти клок.



Самый "исторически опасный" момент в этой ситуации: захочет ли государство отказаться от методики "атомизации" своего социума по квартирам и хатам? И неизбежного в таком случае тотального контроля? Особенно если научится полноценно "сшибать деньгу" за антикарантинные нарушения…



И тогда остается только задуматься о будущем применении другой статьи прямого действия: "Никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы" (Конституция Украины, статья 60). Источник - REGNUM

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