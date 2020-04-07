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Коронавирус остановил Эрдогана в Идлибе, - С.Тарасов
17:39 07.04.2020

Коронавирус остановил Эрдогана в Идлибе

Пандемия коронавируса меняет не только сирийскую политику Турции, но и ее обычную политическую динамику. Регион Ближнего Востока меняется, может измениться и ход войны в Сирии. Но изменится ли Эрдоган?

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Министерство обороны Турции объявило, что прекращает передвижение войск в районах "операционных зон" (так в Анкаре называют места дислокации турецких военных на территории Сирии). Напомним, что Турция планировала 1 апреля начать боевую операцию в Идлибе. В этой связи к сирийской границе было переброшено около трех тысячи солдат и более 500 единиц тяжелой военной техники. Теперь дана команда "стоп" под предлогом расширения пандемии коронавируса. Правда, в официальных сообщениях не уточняется, чего больше опасается Турция: набирающих скорость волн пандемии на собственной территории или пандемии в Идлибе, того, что уже расположенные на севере Сирии турецкие военнослужащие уже подхватили вирус и контакты с ними представляет опасность.

Скорее всего, и того и другого. В минобороны Турции по этому поводу заявили следующее: "В связи с эпидемией коронавируса было принято решение минимизировать передвижение войск в зонах военных действий в Сирии, если это не будет необходимым". На фоне всех этих событий стало еще более неопределенным положение и количество наблюдательных постов вооруженных сил Турции в Идлибе. Как пишет турецкое издание Evrensel, "10 из 12 наблюдательных пунктов, созданных в рамках сочинского процесса, находятся в регионе, контролируемом сирийской армией, и неясно, кто и как будет обеспечивать их безопасность". Российский военный корреспондент в Сирии Евгений Поддубный сообщил, что заражения вирусом выявлены среди турецких "прокси" в Идлибе. Но оттуда не поступает никакой информации. ВОЗ объявил, что намерен послать в эту сирийскую провинцию группу медиков, но когда такое произойдет, неизвестно. Международные гуманитарные организации опасаются распространения коронавируса в лагерях беженцев, особенно в Идлибе, где и без того состояние людей оценивается как критическое, а система здравоохранения фактически отсутствует. Турция закрыла несколько КПП на границе с Сирией после серии публикаций в местных СМИ, что турецкие военнослужащие заразились коронавирусом в Идлибе. Подтверждения этой информации нет.

Коронавирус застал Турцию "на марше", и ее действия никоим образом не являются откликом на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ради сдерживания коронавируса прекратить боевые действий в зоне вооруженных конфликтов. Тем не менее именно пандемия, а не усилия дипломатии создала неожиданную паузу на идлибском фронте, которая, по мнению турецкой газеты Yeni Asya, "вынуждает политиков переосмыслить ситуацию, ведь коронавирус может "застрять" надолго, создать опасность для всех турок и сирийцев, когда те, кто отдает приказы о боевых действиях, оказываются бессильными перед лицом вирусной эпидемии". Но главная проблема в том, как долго Анкара будет находиться в плену конфронтационного мышления в отношении Дамаска, будет стремиться к тому, чтобы так развязать "идлибский узел" в Сирии, чтобы получилось нечто подобное сектору Газа или Северного Кипра. На момент до пандемии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действовал в свойственном ему стиле: пытался договориться с американцами, полагая, что в конечном счете они "сдадут" ему сирийских курдов, вел синусоидную политику в отношении России, хотя 5 марта по итогам встречи в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным принял совместный документ, в котором еще раз подтверждалась приверженность "астанинскому формату" и было объявлено о введении режима прекращения огня и о совместном патрулировании важной трассы М4.

Но многие турецкие эксперты считают, что Анкаре до сих пор так и не удалось выработать продуманную и просчитанную сирийскую стратегию. У нее на каждом шаге по разным причинам оказывались связанными руки, и ее действия ориентировались на отыгрывании "какого-то времени". Не случайно сейчас в турецких СМИ началась дискуссия о характере отношений между действующей в Идлибе радикальной группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Анкарой. Одни считают, что это террористическая структура, другие, наоборот, предлагают союзничество с ней турецкой армии, так как она "воюет не хуже турецкой армии". А ведь помимо этой группировки существует и так называемая "Сирийская национальная армия" (СНА). Как в таких условия и при таком раскладе реализовывать астанинские договоренности о создании в Идлибе надежной деэскалационной зоны? Однако каша заваривается в Анкаре. Дело в том, что Эрдоган рассчитывал, что операция в Идлибе на сей раз может стать победоносной и ему удастся разрядить складывающееся серьезное внутриполитическое напряжение. Теперь некоторые политические силы в стране утверждают, что появившаяся "вирусная паника пришла по горячим следам военных действий из-за военного вмешательства Турции в Сирии" и этим фактором объясняют "длительную задержку сообщения о первом случае заболевания коронавирусом в Турции".

Дело дошло до того, что Эрдогана стали обвинять в нежелании вводить в стране чрезвычайное положение и вывести на улицы войска, полагая, что он опасается военного переворота. Одним словом, пандемия коронавируса меняет не только сирийскую политику Турции, но и ее обычную политическую динамику. Регион меняется, может измениться и ход войны в Сирии. Но изменится ли Эрдоган?

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586270340
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