Три казахстанских города (Кустанай, Лисаковск и Рудный) остались без воды, тепла и света

17:40 07.04.2020 Три казахстанских города остались без воды, тепла и света



Из-за непогоды жители трех городов в Костанайской области остались без воды, электричества и тепла, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Крыши сорвало ветром в Кокшетау



Сильным ветром в Костанае, Рудном и Лисаковске повреждены линии электропередачи и деревья, сорваны билборды, облицовка зданий.



"Пока было электричество, к нам поступило 11 обращений по срыву деревьев. В трех случаях были повреждены линии электропередачи. Информация сейчас по общей ситуации в городе уточняется", - сообщил исполняющий обязанности руководителя ситуационного центра акимата Костаная Алишер Батырбеков.









Аналогичная ситуация в Рудном.



"Без воды и электричества рудничане остались из-за аварии на электросетях из-за ветра. А насосы на водоканале от электричества работают, то есть это все завязано. Восстанавливают сейчас, ждем результата, но сами ремонтные работы производить затруднительно из-за непогоды", - заявил руководитель рудненского городского отдела ЖКХ Олжас Умурзаков.



Также об отключении воды, электроэнергии и тепла сообщают жители Лисаковска.



В Костанае приостановлено автобусное сообщение. На большинстве областных дорог нулевая видимость. Сообщается о многочисленных ДТП. Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586270400

Новости Казахстана

