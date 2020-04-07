Фактор пандемии: как коронавирус меняет выборы в США

17:46 07.04.2020 В Висконсине суд не разрешил губернатору перенести праймериз Демпартии



Алексей Поплавский



Избирательная кампания в США находится в подвешенном состоянии из-за пандемии коронавируса. 15 штатам пришлось отложить первичные выборы на фоне стремительного распространения заболевания, что откладывает момент назначения кандидатов в президенты от республиканцев и демократов. Как эпидемия замораживает предвыборную гонку - в материале "Газеты.Ru".



Пандемия коронавируса вынуждает власти американских штатов откладывать и переносить первичные выборы, на которых должны быть избраны кандидаты на пост президента США.



Но несмотря на сложную эпидемиологическую в штате Висконсин, перенос выборов оказался невозможен из-за позиции Верховного суда штата. Губернатор региона Тони Эверс практически в последний момент принял распоряжение о переносе выборов с 7 апреля на 9 июня.



Однако суд счел, что губернатор не обладает полномочиями для переноса выборов. Голосование, как и планировалось, пройдет 7 апреля.



По последним данным, на территории США зафиксировано более 364 тыс. случаев заболевания, а количество смертей превысило отметку в 10 тыс. человек. В Висконсине заражены 2320 человек, погибших - 75.



"Я не могу допустить, чтобы из-за скопления людей эта пандемия распространялась дальше и угрожала жизни людей. Эксперты из департамента здравоохранения штата сообщили мне, что […> нет возможности обеспечить в достаточной мере безопасное голосование", - пояснял Эверс свое решение на пресс-конференции.



Попытку переноса выборов в штате нельзя назвать простым решением для местных властей, так как они пытались сделать все для проведения голосования. В частности, для контроля на избирательных участках даже привлечены военнослужащие из местного отделения нацгвардии. Частично голосование будет проводиться в заочном формате, а подсчет голосов продлят до 13 апреля.



Против инициативы Эверса выступили республиканцы: они отказывались проводить голосование заочно или по почте.



Именно споры парламентариев привели к отправке инициативы на рассмотрение Верховного суда Висконсина.



Ситуация в Висконсине практически повторяет сценарий развития событий в Огайо, где суд мешал местным властям перенести голосование в марте. Отложить выборы удалось только после вмешательства департамента здравоохранения штата, который подтвердил необходимость переноса.



Подобный исход разбирательства, вероятно, ожидает и Висконсин - это сделает его уже 16-м штатом, который отложил первичные выборы из-за пандемии. Не исключено, что их количество будет расти и дальше. В апреле праймериз должны пройти еще в трех штатах, но местные власти уже обсуждает возможность отмены голосования.



Заморозка кампании



Массовый перенос голосования ближе к лету частично замораживает избирательную кампанию в США, а также ставит под вопрос сроки ее проведения. Неизвестно как будет идти подготовка к июньским выборам в 16 штатах в условиях пандемии. К примеру, пока непонятно, как будут распределены средства на организацию голосования, ведь экономика фактически находится в рецессии из-за жестких ограничений для стабилизации ситуации с распространением вируса.



Как пишет The Washingon Post, количество безработных в США выросло до 6,65 млн человек на конец марта и все еще продолжает расти. В таких условиях все принимаемые правительством меры по спасению экономики могут не дать необходимого результата, в особенности если пандемия будет продолжаться до лета.



Кроме того, неизвестно когда пандемия пройдет свой пик и пойдет на спад. Власти США делают оптимистичные заявления о завершении кризиса к лету и рассчитывают, что самый сложный период придется на середину апреля. Однако практически невозможно предугадать как именно будет развиваться ситуация, а следовательно, этот прогноз может оказаться неверным.



Ошибочные прогнозы в Вашингтоне уже делали. В январе, когда вирус в основном присутствовал в Китае, в США в целом не опасались заболевания. Теперь же на американской территории больше всего зараженных по сравнению с другими странами и правительство признает всю опасность пандемии.



Таким образом перенос праймериз на лето может стать лишь предварительной датой. Сами президентские выборы должны пройти в ноябре, но в случае перехода первичных голосований на осень - их сроки могут быть также пересмотрены.



Впрочем, пока президент США Дональд Трамп уверяет, что выборы главы государства состоятся в запланированный день - 3 ноября. По его словам, голосование не будет проходить в заочном формате или с использованием почты, чтобы исключить возможность мошенничества.



При этом американский лидер допускает, что вторая волна коронавируса может ударить по миру осенью, а текущая эпидемия завершится к лету. Говоря о "второй волне", Трамп подчеркивал, что к тому времени США будут готовы и дадут отпор.



Удар по демократам



Меньше всего ситуация с коронавирусом влияет именно на Трампа, который фактически заочно стал кандидатом от республиканцев.



Как действующий президент он сталкивается с давлением и повышенной ответственностью, но любое его решение становится частью предвыборной кампании, чем не могут похвастаться его оппоненты от демократов.



В лагере Демпартии борьба идет между бывшем вице-президентом Джо Байденом и сенатором от Вермонта Берни Сандерсом. Первый пока уверенно лидирует. Однако кампании обоих претендентов частично заморожены из-за запретов на массовые встречи и раскрутки коронавируса в медиапространстве.



Ограничительные меры со стороны властей мешают Байдену и Сандерсу вести активную агитацию, встречаться с избирателями и даже выпускать материалы в СМИ. Американские телеканалы и газеты больше сосредоточены на вирусе, пишет Politico. Предвыборная гонка последовательно уходит на второй план.



В таких условиях делегатам приходится переходить на формат онлайн-встреч со своими сторонниками, и частично перестраивать свои кампании. К примеру, Сандерс вплотную занялся сбором средств на борьбу с заболеванием, а также помощь рабочим, пострадавшим от действий правительства.



Байден же сосредоточился на критике действий Трампа по коронавирусу, чем вызвав шквал оскорблений со стороны президента в соцсетях.



Но добился демократ и определенной реакции от Белого дома. По данным CNBC, кандидат провел телефонный разговор с президентом и обсудил с ним борьбу с вирусом.



Согласно опросу YouGov/Economist от 31 марта, на общенациональном уровне первое место занимает Байден - 47%, Сандерса поддерживают 34% американцев. Бывший вице-президент также ощутимо опережает сенатора по числу делегатов - 1217 против 914. Для номинации одному из них надо набрать более 1911 делегатов, и больше всего шансов у Байдена, но пока не стоит списывать Сандерса со счетов.



Впрочем, когда именно будет выбран кандидат в президенты от Демпартии, в целом неизвестно. Съезд демократов уже перенесли с середины июля на август, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом эта дата может поменяться вновь.



К слову, Байден уже предложил провести мероприятие по выбору номинанта в онлайн-формате. "Я считаю, что нам следует продумать такую идею сейчас. Нам, вероятно, не удастся собрать в одном месте 10, 20 или 30 тыс. человек", - подчеркнул бывший вице-президент. Источник - Газета.Ru

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