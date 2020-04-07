Гигантская статуя Великого Кормчего, которую разрушили через 3 дня после открытия (фото)

17:48 07.04.2020 Статуя, которую разрушили через 3 дня после открытия



Это произошло в 2016 году: 5 января в провинции Хэнань было завершено грандиозное строительство статуи "великого кормчего" Китая - Мао Цзэдуна.



Великий кормчий



В 1958–1960 гг. в Китае проводилась коммунистическая политика "Большого скачка". Всего за 2 года нужно было достичь в стране резкого экономического подъема. Однако был у такой политики и побочный эффект: от голода умерло не менее 10 млн. человек (по некоторым данным до 45 млн.).



Историки и политики КНР неоднозначно оценивают деятельность Мао Цзэдуна. Они сходятся во мнении, что при 70% правильных решений около 30% были ошибочными. И одной из ошибок стал "большой скачок". Во время проведения такого эксперимента были организованы коммуны, в которых все было коллективным.



Люди в коммунах должны были сами себя обеспечивать всем необходимым, возделывать поля и выплавлять сталь в небольших печах на заднем дворе общего дома. Но энтузиазм народа, на который так рассчитывал Мао, быстро угас. Качество продукции, создаваемой неумелыми руками жителей коммун, было крайне низким.



Люди были лишены экономической мотивации. И даже поля обрабатывались плохо, что привело к нехватке продовольствия. При этом чиновники докладывали Цзэдуну об успехах коммун и давали оптимистичные прогнозы на будущее, создавая благодатную почву для поднятия планки производства продукции. А критиковавших такую политику чиновников быстро убирали с постов.



Наибольший урон такая политика нанесла именно провинции Хэнань. И потому так удивительно, что памятник было решено поставить именно здесь.



Скульптура высотой с 16-этажный дом



Статуя высотой 36 м была построена на деньги жителей уезда Тунсюй провинции Хэнань. Строительство завершилось 5 января 2016 года. Скульптура была построена из бетона и стали, а затем покрыта золотой краской. Всего было затрачено около 460 тыс. долларов (3 млн. юаней), которые собрали жители уезда.



Планировалось, что эта скульптура привлечет в регион туристов. Но уже 8 января начался снос памятника! Может, не простили китайцы политику его роковую ошибку, приведшую к голоду народа? Или, как многие китайцы считают, Мао в этой скульптуре на себя не похож? Однако решению властей немало удивились и местные чиновники. Они говорят, что им самим непонятны причины сноса. Официальная версия: строительство памятника не было согласовано.



Зачем вторая голова Мао Цзэдуну?



Немало обсуждений в китайских соцсетях было по поводу "второй головы" для Мао Цзэдуна. Ее заметили лежащей и подножия скульптуры. Для чего она предназначалась - неизвестно. Многие китайцы в шутку решили, что это сменная голова или ее предполагается установить так, чтобы Мао смотрел сразу в две стороны.



Так или иначе, но этот памятник Великому кормчему останется в памяти людей и в фотографиях на форумах как один из грандиозных арт-объектов с самой короткой "жизнью". Источник - Иван Коржев: скульптура = жизнь

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