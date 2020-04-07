 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.04.2020
19:34  Таджикистан хочет закупить агрегаты у Рогуна на Украине. Рисковый конструкт
19:33  Число зараженных COVID-19 в Узбекистане превысило 500
17:58  Коронавирус – это командно-штабные учения глубинного государства, - Ф.Пашин
17:56  Турции агрессия против РФ в Сирии с рук не сойдет – The National Interest
17:54  Кипчаки в Венгрии: европейская судьба
17:53  Проститутки Франции обратились к президенту Макрону за социальной помощью
17:48  Гигантская статуя Великого Кормчего, которую разрушили через 3 дня после открытия (фото)

17:46  Фактор пандемии: как коронавирус меняет выборы в США
17:40  Три казахстанских города (Кустанай, Лисаковск и Рудный) остались без воды, тепла и света
17:39  Коронавирус остановил Эрдогана в Идлибе, - С.Тарасов
16:51  В Китае впервые с января нет смертей от коронавируса. Карантин помог
16:47  Коронавирус и Украина: мародеры, - М.Сидорив
16:43  Правительство Узбекистана разрешило сносить частную собственность, приглянувшуюся инвесторам-застройщикам
15:47  Вирус в Казахстане - 685
15:19  Империя труповозок. Американцы готовятся к "неделям смерти", - Г.Петров
15:01  В Польше правительственный кризис и поиск виноватых
14:58  В Бишкеке всем нуждающимся гражданам окажут помощь, – обещает мэр Суракматов
14:54  Атмар намерен выиграть переговоры с талибами, - А.Серенко
14:49  Токаев пообещал гуманитарную помощь другим странам от Казахстана. А своих кто накормит?
14:47  Почти 50% сотрудников отправили в отпуск без содержания бизнесмены в Нур-Султане
14:38  Хроники бессилия и позора. Скоро на Западе каждый будет сам за себя, - К.Душенов
12:14  В выздоравливающем Китае оживились продажи жилья
11:03  Кто и зачем создал коронавирус COVID-19, - Н.Стариков
10:25  Узбекистан: прогулка без причины обойдется в $ 650
10:20  Путин подсунул Трампу гуманитарную свинью. Из Крыма с приветом!
09:59  В Туркменабаде совершен массовый побег из карантинной зоны
09:36  Нищие страны окончательно провалятся в глобальную долговую яму, - Норберт Хэринг
09:35  Г.Киссинджер: Пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда
09:30  КазОблАкиматам разрешили выпустить жилищно-строительные облигации
08:51  Лишние рты и нужные руки. Вирус вдруг стал великим проявителем..., - Т.Воеводина
08:37  Вирус в Узбекистане - 472
08:30  Узбекистан. Отправлен на окончательную пенсию правительственный эконом Ботир Ходжаев
08:24  Армянин Аваков как спаситель укр-хохло-нацизма, - К.Кеворкян
08:21  Кризис XVII века - невыученный урок для неолиберальной глобализации, - Н.Проценко
07:59  В Британии назначен врид премьер-министра - Доминик Рааб. Премьер Джонсон с вирусом в реанимации
07:57  В Туркменистане сегодня - массовый велопробег
07:18  В Турции запретили продажу медицинских масок - будут раздавать бесплатно
00:28  Турции не по карману война с Хафтаром, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Проститутки Франции обратились к президенту Макрону за социальной помощью
17:53 07.04.2020

Ассоциация защиты секс-работников Франции попросила президента страны Эммануэля Макрона создать "чрезвычайный фонд" для помощи представительницам древнейшей профессии.

Как пишет издание Le Parisien, призыв связан с тем, что проститутки не имеют возможности работать в условиях карантина и столкнулись с падением доходов и "крайне нестабильной финансовой ситуацией".

В связи с этими негативными обстоятельствами "Федерация красных зонтов", которая занимается охраной здоровья работников секс-индустрии, настаивает на срочных мерах.

"Должен быть создан чрезвычайный фонд, который сможет замещать доход на период ограничительных мероприятий", - написано в обнародованном письме на имя главы государства.

В федерации отмечают, что именно создание такого фонда может предотвратить риски для сексуальных работников. При этом стоит заметить, что проституция во Франции является вполне легальной отраслью, поэтому ее представительницы имеют полное право на социальную поддержку государства.

Однако рассчитывать на нее может только часть секс-работников во Франции, которые имеют статус самозанятых. Большинство проституток предпочитает работать "втемную", а потому не могут претендовать на помощь для самозанятых в размере 1500 евро, которую предоставляет государство.

Ранее EADaily сообщало, что тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными после того, как в этой стране закрыли бордели и ночные клубы.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586271180
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  