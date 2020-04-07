Проститутки Франции обратились к президенту Макрону за социальной помощью

17:53 07.04.2020 Ассоциация защиты секс-работников Франции попросила президента страны Эммануэля Макрона создать "чрезвычайный фонд" для помощи представительницам древнейшей профессии.



Как пишет издание Le Parisien, призыв связан с тем, что проститутки не имеют возможности работать в условиях карантина и столкнулись с падением доходов и "крайне нестабильной финансовой ситуацией".



В связи с этими негативными обстоятельствами "Федерация красных зонтов", которая занимается охраной здоровья работников секс-индустрии, настаивает на срочных мерах.



"Должен быть создан чрезвычайный фонд, который сможет замещать доход на период ограничительных мероприятий", - написано в обнародованном письме на имя главы государства.



В федерации отмечают, что именно создание такого фонда может предотвратить риски для сексуальных работников. При этом стоит заметить, что проституция во Франции является вполне легальной отраслью, поэтому ее представительницы имеют полное право на социальную поддержку государства.



Однако рассчитывать на нее может только часть секс-работников во Франции, которые имеют статус самозанятых. Большинство проституток предпочитает работать "втемную", а потому не могут претендовать на помощь для самозанятых в размере 1500 евро, которую предоставляет государство.



Ранее EADaily сообщало, что тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными после того, как в этой стране закрыли бордели и ночные клубы. Источник - eadaily.com

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