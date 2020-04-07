 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кипчаки в Венгрии: европейская судьба
17:54 07.04.2020

Кыпчаки в Венгрии. Куншаг. Часть 1

Куншаг (Кумания; венг. Kunsag) - историческая область в центральной части Среднедунайской равнины, в междуречье Дуная, Тисы и Кереша. Название область получила от половцев (кыпчаков-куманов), расселившихся на этой территории в начале XIII века, а позднее ассимилированных венграми.

Впервые из племен Дешти-Кипчака (куманы, сары/половцы, куны и каи), с которыми "познакомились" венгры были куны, этноним которых стал в Венгрии нарицательным наименованием всех последующих за ними в Венгрию кочевых тюркских племен. В дальнейшем область расселения кунов получила название Куншаг.

Первый набег кунов на Венгерское королевство датируется 1070 годом, но уже в 1087 году куны в составе войск венгерского короля Шоломона принимают участие в походе на Византию. С 1091 года первые их группы селятся в Венгрии и далее отдельные родоплеменные объединения кочевников продолжают с разрешения королей оседать на жительство в Венгрии.

В начале XIII века половецкие племена населяли территорию Северного Причерноморья, однако под влиянием натиска монгол они были вынуждены перекочевать к Карпатам. В 1223 году объединенная половецко-русская армия была разбита монгольскими военачальниками Чингиз-хана в битве на реке Калки. После этого поражения половецкие роды, с примкнувшими к ним остатками печенегов и ясов, двинулись на Балканы и в Центральную Европу.

В 1238 году хан Котян Сутоевич (Kuthen, Kotony), возглавлявший свой клан Куни и несколько других кланов, вступил в пределы Королевства Венгров. Венгерский король Бела IV, борющийся с резко усилившимися магнатами и нуждающийся в дополнительных военных силах для отражения монгольской угрозы и укрепления королевской власти, в 1239 году заключил союз с ханом Котяном и его половцами, предоставив им убежище в Венгрии в обмен на обещание обратиться в католицизм и отныне сохранять верность венгерскому трону. Соглашение было закреплено помолвкой куманской княжны (будущей Елизаветы) и венгерского принца Иштвана (Стефана), старшего сына Белы IV. По-видимому, соглашение и помолвка произошли тогда, когда Иштван был еще младенцем. А Елизавета Куманская вряд ли была существенно старше своего будущего мужа.

В 1241 году началось монгольское нашествие на Европу, под руководством хана Батыя и полководца Субэдэя. Вслед за Великой Венгрией на Урале, - Дунайская Венгрия была одной из важнейших целей монголов. Венгерская аристократия, памятуя прежнюю переменчивость хана Котяна, отнеслась к половцам с большим недоверием. Буквально накануне Монгольского вторжения в Венгрию, дворяне-заговорщики убили Котяна и его сыновей в Пеште (подозревая, скорей всего безосновательно, что Котян может переметнуться к Батыю). После смерти любимого правителя большая часть половцев (куманов, кунов) в марте 1241 года отреклась от католицизма и ушла в подданство к болгарскому царю Коломану I.

Через несколько недель после убийства Котяна монголо-татарские войска разбили королевское войско в битве при Мохе и жестоко разорили страну. Бела IV вновь был вынужден обратиться к половцам. В 1246 году несколько половецких родов, а также некоторое количество ясов-языгов (Jazyg), вернулись из Болгарии в Венгрию и были окончательно расселены на территории от Дуная до Дебрецена. Эта область получила название Куншаг (Kunsag, тж. Cumania). А область языгов - Ясшаг (тж. Языгия, Jazygia).

Кыпчаки в Венгрии. Куншаг. Часть 2

Согласно оценкам венгерского историка Дьердя Дьерффи общая численность переселившихся в Венгрию половцев составляла порядка 40 000 человек. Иштван Мандоки Конгур приводит несколько иные данные: от 40 до 60 000 человек. В период переселения социальная дифференциация у половцев зашла уже достаточно далеко, существовала знать, князья и простолюдины, а также разделение народа на семь родов. Половецкие князья принесли присягу на верность королю Венгрии, обещав защищать с оружием в руках его королевство от татар и иных захватчиков, в обмен на что получили гарантии сохранения своих прав и обычаев и широкие привилегии в области самоуправления. Первое время половцы продолжали вести привычный для себя образ жизни, кочуя со своими стадами по Альфельду. Первые постоянные населенные пункты в Куншаге появились лишь к концу XIV века. Одновременно началась постепенная христианизация половцев.

Наибольшего влияния половцы Куншага достигли в период правления Ласло IV (1272-1290), сына Елизаветы Куманской. Половцы были главной опорой короля в борьбе против мятежных магнатов. В 1279 году Ласло IV подтвердил автономию трех областей расселения половцев в Венгрии: Куншага, Мезефельда и междуречья Тисы, Мароша и Кереша. Однако в 1280-х годов под давлением католической церкви и венгерских магнатов половцы были отстранены от власти и разбиты. Тем не менее особый статус Куншага сохранился. Несмотря на периодические попытки королей Венгрии ликвидировать половецкую автономию (1514, 1526, 1702 годов), Куншаг продолжал оставаться вне комитатской системы и пользоваться широкими правами самоуправления.

К XV веку поселения половцев в Куншаге уже практически не отличались от других венгерских населенных пунктов. К этому времени из резиденций родовых вождей половецких племен возникли центры судебно-административной власти, подчиняющихся палатину. Родовая знать половцев адаптировалась к феодальной структуре Венгерского королевства и перевела общинные земли Куншага в частную собственность. Одновременно шли процессы ассимиляции половцев венграми: половецкий язык практически был вытеснен венгерским, потомки половецких кочевников включились в социальную структуру Венгрии наравне с прочими народностями королевства. Важнейшим фактором ассимиляции половцев стало турецкие завоевания XVI века. К середине XVI столетия Куншаг был подчинен Османской империей. Войны с турками и борьба между Габсбургами и Трансильванией привели к падению численности населения Куншага на 55-60 % и сближению социально-экономического статуса оставшихся половцев с венграми. В результате в XVII веке половецкий язык полностью исчез из употребления. В 1668 г. земли половцев и ясов составили единое целое (в латинских документах того времени: Districtus Iazygum et Cumanorum).

Автономия Куншага была окончательно ликвидирована лишь в 1876 году.

Источник - burminsky
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586271240
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