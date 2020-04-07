Афганистан снова упустил шанс на мир

18:07 07.04.2020 Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) прервали переговоры с афганским правительством об обмене пленными. Это должно было стать первым шагом к мирным переговорам, сообщает Reuters.



Спикер талибов Сухейль Шахин отметил, что освобождение продолжает затягиваться под разными предлогами. Из-за этого их техническая группа прекращает участвовать "в бесполезных встречах" с другими сторонами. При этом представители властей Афганистана выразили готовность продолжать работу, призвав террористов не саботировать договоренности. Известно, что 2 апреля стороны начали переговоры по обмену заключенными и пленными.

Обмен пленными ‒ одно из главных условий для проведения мирных переговоров. Такой исход событий может поставить под вопрос не только достижение гражданского мира в стране, но и уход американских войск из Афганистана.

10 марта сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных талибов и их освобождении. Он предполагал первоначальное освобождение 1,5 тыс. человек. При этом планы в итоге также сорвались из-за разногласий между сторонами. В частности, правительство ожидало, что "Талибан" прекратит вооруженную борьбу, те в ответ посчитали возможным освобождение без предварительных условий.

29 февраля США и "Талибан" заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. 2 марта террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.



Представители радикального движения заявили, что соглашение, достигнутое ими с США, было нарушено Вашингтоном и поддерживаемым им правительством Афганистана.

"Мы направили техническую группу Комиссии по делам заключенных в Кабул для проверки и идентификации наших заключенных, поскольку освобождение заключенных должно было начаться в соответствии с подписанным соглашением и данным (нам) обещанием. Однако, к сожалению, их освобождение продолжает затягиваться под тем или иным предлогом. Поэтому наша техническая группа не будет участвовать в бесполезных встречах с задействованными сторонами, начиная с завтрашнего дня", ‒ написал Шахин в Twitter.



Москва надеется, что несмотря на обострение ситуации в Афганистане, соглашение будет полностью выполнено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы все-таки надеемся на то, что подписанное соглашение между США и движением талибов будет полностью выполнено. И мы убеждены, что в создавшейся ситуации в Афганистане стремление к подлинному миру должно стать безусловным приоритетом для всех сил. И в том числе я говорю и об общественно-политических силах", ‒ заявила она ранее на брифинге.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил, что авиаудар США по талибам в афганской провинции Гильменд нарушает соглашение между Вашингтоном и движением, которое не нарушало своих обязательств по договору, подписанному в Дохе, потому что талибы не брали никаких обязательств в отношении афганского правительства, а только в отношении США и не нарушали их до сих пор.

"Талибан" образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. Источник - stoletie.ru

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