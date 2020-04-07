Таджикистан хочет закупить агрегаты для Рогуна на Украине. Рисковый конструкт

19:34 07.04.2020 Таджикистан и Украина обсуждают вопрос поставки агрегатов для Рогунской ГЭС



Правительство Таджикистана ведет переговоры с украинскими компаниями относительно поставок четырех агрегатов для Рогунской ГЭС, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) во вторник.

"Представители посольства Таджикистана в Украине на встрече с руководством Харьковской области отметили, что ведутся переговоры с компаниями "Турбоатом" и "Электротяжмаш", - сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее, в конце прошлого года, Гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин на встрече с послом Таджикистана в Украине отметил, что в 1990-х годах завод изготовил различное оборудование для Рогунской ГЭС, в частности две радиально-осевые гидротурбины.

Он отметил, что в 2012 – 2018 годах компания поставила для Рогуна оборудования для гидротурбин с кольцевыми затворами, а в 2019 году - отгрузил детали статора спиральной камеры для агрегата № 4.

Гендиректор "Турбоатома" подчеркнул, что предприятием выполнены пуско-наладочные работы и сданы в эксплуатацию первые два гидроагрегата станции (№5 и № 6) с временными рабочими колесами, которые при существующем на ГЭС напоре выдают в сеть по 100 МВт мощности каждый.

"У нас есть опыт, ресурсы и возможности, мы готовы и хотим продолжать наше сотрудничество", - сказал тогда Субботин.

Отметим, что первый агрегат Рогунской ГЭС был сдан в эксплуатацию в ноябре 2018 года, а второй – в сентябре прошлого года.

Выработка электроэнергии Рогунской ГЭС в 2019 году составила 840 млн кВт/ч, сообщает министерство энергетики и водных ресурсов. Это чуть более 4% от общего объема производства электроэнергии в прошлом году в Таджикистане.

В настоящее время продолжаются работы по привлечению дополнительных средств и дальнейшей достройки станции, в машинном зале которой по проекту должны быть установлены еще четыре агрегата. Источник - tajikta.tj

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