Пандемия раздора. Как коронавирус разделяет людей на "своих и чужих", - А.Калинин

20:06 07.04.2020 Александр Калинин

07.04.2020



Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин на очередном заседании оперативного штаба обратился ко всем жителям региона с настоятельной рекомендацией собственникам не сдавать жилье приезжим москвичам. Объяснил, что мера эта вынужденная: власти всерьез опасаются, что жители Москвы и Московской области могут привезти с собой COVID-19. По его словам, за нарушение собственников могут привлечь к уголовной ответственности на основании 236 статьи УК (несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил). "Если вы сдадите квартиру или дом жителю Москвы или Московской области, то проблемы могут быть и у вас", – добавил Артур Фокин.

По той же причине я не еду на свою малую родину в Тверскую область, где у меня родительский дом. И не особенно переживаю о том, что не вовремя посажу, а, может так случится, и вовсе не посажу огород. Потому что боюсь на своих колесах притащить туда вирус. Боюсь потому, что мои земляки, жители российской глубинки, где почти до основания разрушена система здравоохранения, более беззащитны перед коронавирусом, чем я, находясь в самом центре эпидемии.

Мой сын, по долгу профессии помогая фермерам Тверской и Вологодской областей подготовиться к весне, рассказывал, что местные жители с ужасом смотрят на питерские, а главным образом, московские номера на машинах. Что приехавшие из зачумленных городов дачники скупили в местных магазинах все от молока до колбас и мяса, от туалетной бумаги до мыла, и теперь отдыхают на природе, жарят шашлыки.



Но дело не столько в шашлыках, сколько в том, что коронавирус, подобно социальной революции, разделил людей на своих и чужих. Он надел на них одни маски, но сорвал другие.



Оседлые горожане бранят тех, кто по делам или в отпуск уехал в охваченные пандемией страны и оттуда завез в Москву заразу, осложнившую жизнь всех. Жители провинции грозят карами горожанам, наводнившим деревни. Беднеющая страна со злорадством смотрит на то, как миллиардеры, некогда наворовавшие свое богатство в России и покинувшие ее, казалось бы, навсегда, вдруг вспомнили, что их родина не Англия, Германия, Франция, куда они все эти годы вкладывали свои наворованные барыши, но в трудный момент оказались там лишними и запросились обратно. Провинциальная Россия не рада своим землякам, казалось бы, навсегда прописавшимся в городе, которые в трудный момент тоже вдруг вспомнили о своих деревенских корнях. И, спасаясь от пандемии, помчались по проселочным дорогам глубинной России назад, в малые города, деревни и села, полагая, что там теперь им будет и безопаснее, и лучше.

В другое время это было бы понятно и неосуждаемо. Ибо деревня всегда была кормилицей.

Так, в 90-е годы, когда обесценились накопления и опустели полки в магазинах, горожане тоже побежали в деревню, скупая пустующие дома и приватизируя доставшиеся от родителей. Но тогда не было вируса. Разве что вирус бедности. Но он воздушно-капельным путем не передавался. И деревня рада была этим людям.

Потом начался обратный процесс. Заработчане из провинции потянулись в города. Потому что в деревне работы не стало. Заработать хоть что-то, чтобы прокормить семью, можно было только уехав.



И вот теперь все опять бросились на малую родину. И не только самозапертые в своих городских квартирах, но и запертые по медицинским показаниям, те, кто обязан находиться на карантине по причине подозрения на вирус или в результате положительных результатов тестов.



И беда в том, что эти вирусоносители не изолировались от местного населения. Не сидели в границах своих дач, чтобы, не дай Бог, не заразить живущих там бабушек. Им этих бабушек не жалко. Им на них наплевать. Они со своей заразой или даже без нее, но приехавшие из очагов заражения, свободно ходили по деревне, по магазинам, по рынкам, даже по больницам, не считая это чем-то аморальным. А это уже эгоизм пришлых.

На днях интернет взорвал ролик из Лобни. Человек, находящийся под наблюдением в столичной поликлинике, получивший положительный результат на COVID-19, узнав о том, и не подумал держать карантин, уехал в деревню. А когда там у него поднялась температура, ничтоже сумняшеся пошел в местную поликлинику делать рентген, даже не задумавшись о том, что может заразить других, даже не для того, чтобы предупредить медиков о своем заражении. В результате все пациенты, находившиеся в тот момент в поликлинике, оказались на карантине.

И это не единичный случай. На Сахалине вывезенные из Таиланда туристы устроили в карантинном изоляторе бунт, требуя выпустить их домой. В Кизильском районе Челябинской области вернувшиеся из-за рубежа тоже не думали изолироваться. Жили обычной жизнью, контактировали с людьми в банках, магазинах, на улице. Один даже торговал на рынке мясом.

Теперь вот приказ "не любить москвичей" департамента здравоохранения Ивановской области.

Так и хочется воскликнуть: Господи, прости их, ибо не ведают, что творят. Но ведь ведают. В том-то и беда… Источник - stoletie.ru

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