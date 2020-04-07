В Кабуле, как выяснилось, на днях взорвали генеральшу УНБ Шармилу Фрог

20:27 07.04.2020 В Кабуле погибла женщина-генерал Управления национальной безопасности

В понедельник на территории афганской столицы прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина-генерал Управления национальной безопасности Шармила Фрог.



Погибшая возглавляла департамент по гендерным вопросам в составе вышеупомянутого ведомства и стала жертвой диверсии с использованием взрывного устройства. Неизвестные злоумышленники установили на ее автомобиле магнитную мину.

В результате взрыва генерал Фрог получила тяжелые ранения, вместе с ней пострадали еще три человека. Потерпевшие были эвакуированы в госпиталь, но врачам не удалось спасти женщину-офицера: во вторник потерпевшая скончалась в стенах медицинского учреждения.

По факту происшествия было открыто расследование. Ни одна группировка непримиримой вооруженной оппозиции до настоящего времени не взяла на себя ответственность за гибель женщины-генерала.

Как ранее сообщал "Афганистан.Ру", около недели тому назад а Кабуле пережила покушение Зарифа Гафари, мэр города Майданшахр, являющегося административным центром соседней провинции Вардак.

Гафари совершала автомобильную поездку, когда неизвестные злоумышленники открыли огонь по транспортному средству. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Злоумышленники успели скрыться с места преступления, и в настоящее время лиц, причастных к атаке, разыскивают правоохранительные органы. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - afghanistan.ru

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