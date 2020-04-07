В самоизоляции. Некоторые соображения о пандемии, - А.Правов

00:09 08.04.2020 Андрей Правов

07.04.2020



Как законопослушный человек, я уже полторы недели сижу на даче, где самоизолировался вместе с женой и тещей. Связь с внешним миром – телевидение и интернет. Регулярно мою руки и, естественно, внимательно слежу за новостями. Картина довольно мрачная.

Число пострадавших от коронавируса в мире поражает. Пандемия затронула уже более 1,2 миллиона человек.

Хотя время от времени приходят и позитивные сообщения. Одно из них – пандемия привела к крупнейшему после Второй мировой войны снижению выбросов углерода в атмосферу. То есть воздух, которым мы дышим, стал чище. "И что ты этому радуешься? – разрушила мой положительный настрой жена. – Конечно, если вообще вся промышленность в мире встанет, чистота воздуха улучшится. Это мечта Греты Тумберг. Только вот экономика будет разрушена. Что будем есть? Во что одеваться? На чем ездить?".

Действительно, экономические и финансовые новости сильно портят настроение.



Распространение коронавируса на фоне падения мировых цен на нефть вызывает мрачные ожидания. Причем не только для России, но и для многих, еще недавно очень даже благополучных стран мира.



Всем предсказываются неминуемый рост безработицы, сокращение доходов населения и масса иных, очень даже неприятных последствий.

Ко всему прочему меня лично, и вероятно, не только меня, все больше раздражают неудобства, связанные с привязанностью к одному месту. Например, нервируют походы в местный поселковый магазин с чрезвычайно узким ассортиментом товаров и очень высокими ценами. Раздражает возможная перспектива сложностей в связи с необходимостью поездки в отделение банка в Москве. Да и московскую квартиру было бы хорошо проведать. Как там дела?

– Тебя арестуют, а машину отправят на штрафстоянку, – уверенно заявляет мне теща. – По телевидению говорили, что ездить на машине по Москве нельзя.

Действительно, в первые дни карантина существовала серьезная путаница: что же все-таки нам можно делать, находясь в самоизоляции, а что нельзя. И действительно, по ТВ передавалась информация о том, что ездить на личном авто по столице запрещено, что доедешь только до первого поста ГИБДД. Правда, очень скоро последовали опровержения. Можно ездить, но только по неотложным делам.

Хорошо бы нашим чиновникам с первого раза давать более продуманные разъяснения ограничений, которые нам всем следует соблюдать. Хотя и понятно, что с подобной ситуацией власти еще не сталкивались. Отсюда и путаница. А постепенно все наладится.

– Ничего не поделаешь,– говорим мы друг другу.– Будем сидеть дома. Так надо. Иного пути, вероятно, нет…

Вот и сидим на даче, смотрим телевизор и новости в Интернете. Меня лично несколько успокоил европейский корреспондент ТВ, рассказавший, что в столице Евросоюза Брюсселе защитных масок нет, так же, как и в Москве. Он достал одну для себя за восемь евро лишь в магазине рядом со зданием Еврокомиссии. И то после того, как члены этой уважаемой европейской организации проголосовали за то, что с дефицитом масок в странах Евросоюза пора заканчивать.



Растерянность чиновников ряда западных стран даже как-то утешает. Уж слишком долго считалось, что тамошняя бюрократическая система работает "как часы", что в благопристойных Европах и Америках все отлажено. Оказывается, ничего подобного.



Прежде всего, на мой взгляд, сейчас все больше становится очевидным, что никакого хваленого "союза единомышленников" западных стран, готовых плечом к плечу встретить любые трудности, не существует. Не исключено, что "Шенгенская зона" может и развалиться. Во всяком случае, сейчас, когда возникла реальная угроза коронавируса, страны Евросоюза не очень-то готовы бороться с ней вместе, а закрывают свои национальные границы. А на помощь той же Италии, являющейся членом и ЕС и НАТО, пришли в конце марта вовсе не европейские медики, а китайские, кубинские и российские. ТВ показало кадры, где наши военврачи дезинфицируют специальным составом дома престарелых в Бергамо, на севере страны.

Надо сказать, что многих итальянцев невнимание со стороны ЕС возмутило, и в теленовостях появились кадры, как люди снимали с домов флаги Евросоюза и вешали на их место российские.

Кажется, итальянцы разозлились не на шутку. СМИ приводят слова одного из известных политиков страны Маттео Сальвини, который назвал Евросоюз "логовом змей и шакалов" и заявил, что Италия, победив коронавирус, подумает о выходе из ЕС, причем, выходя, "слов благодарности говорить не будет".



Кажется, приезд российских военных медиков в Италию действительно удивил многих на Западе. Но еще больше, на мой взгляд, их всех просто ошарашило сообщение о направлении российского самолета с помощью для больных коронавирусом в США. Что происходит? Америка получает помощь от России? Как такое возможно?



Да и в российских либеральных СМИ такой шаг Москвы восприняли неоднозначно, указав, что нечего, дескать, помогать богатой Америке, когда у нас самих проблем с коронавирусом хватает. Равно как и помогать Италии или Сербии.

Здесь я согласен с официальными заявлениями представителей российской власти, что все-таки во все наши дома пришла общая беда. И помогать надо.

Ведь, как заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс, ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны. То есть в трудной ситуации сейчас оказалась Америка. Сегодня мы поможем им, завтра они нам. Я, например, в это верю.

И Италии надо помочь. К тому же уровень зараженности итальянцев намного выше, чем в России, и наши медики, ко всему прочему, получают неплохой опыт борьбы с этой напастью. И он им может очень даже пригодиться по возвращению домой. А если к тому моменту у нас вообще пандемия закончится, то и, как говорится, слава Богу.

И все же сам факт того, что Россия направляет своих врачей в Америку и Европу, меня первоначально озадачил.



Где же получается та самая хваленая западная медицина? Почему она "сдувается" при серьезном испытании? А наша медицина, почти разрушенная за 30 лет демократического развития, все же остается на высоте великих Семашко и Пирогова.



Лично для меня это приятный сюрприз. А то, наблюдая за тем, что происходило в наших поликлиниках в последние годы, возникало ощущение, что медицина в стране окончательно обрушена.

К тому же, к своему удивлению, я узнал, что высококачественные медицинские материалы и оборудование произведены на наших заводах, находящихся под американскими и европейскими санкциями. Вот так. Как гласит русская пословица, не плюй в колодец…

Вообще, мои дни, проведенные на дачном карантине, были полны сюрпризов. Узнал, например, что страны Евросоюза и США воруют друг у друга гуманитарную помощь. Что в Европе и Америке действует вовсе не принцип открытых границ, взаимопомощи и глобализма, а каждый, прежде всего, думает о себе любимом. А поэтому и с пандемией страны борются не вместе, а закрывая друг от друга границы национальных государств.

Так, может быть, вообще коронавирус стал для всех нас таким испытанием, после выхода из которого мир станет другим? Вопрос только – каким?

Интернет в последние недели полон статей и выступлений различных оппозиционных политиков, которые выражают уверенность, что и Россию ждут большие изменения. Левые говорят о некоем "призраке коммунизма", который, дескать, снова "бродит", если и не по всей Европе, то уж точно по России. Кризис и массовая безработица, которые, по их оценкам, обязательно последуют в России в результате пандемии, создадут "революционную ситуацию", когда, согласно учению Ленина, "верхи не могут, а низы не хотят". А, как следствие – новая социалистическая революция. И власть, как перезревшее яблоко, сама упадет в руки левых. Как в октябре 1917 года.



Либералы делают упор на то, что кризис, вызванный коронавирусом, наконец-то, "свалит путинский режим". И тогда, дескать, они снова смогут перехватить власть. Как это было в августе 1991 года.



Число нападок на власть с разных сторон растет. Так, в последние дни можно часто услышать, что "Путин уходит от ответственности", что он переложил ее на губернаторов, а сам, дескать, "если что не так, хочет оставаться ни в чем не виноватым". Однако, на мой взгляд, подобная критика выглядит не очень конструктивной. Груз многих решений переложен на губернаторов потому, что Россия – страна большая, и для каждого региона требуется свое решение. Например, для Москвы одно, для Якутии – другое, а для Дагестана – третье. И на местах это решение лучше просматривается.

К тому же подобное обвинение выглядит просто смешно, если вспомнить, что та же либеральная, да и левая оппозиция до сих пор постоянно обвиняли главу государства в том, что он чуть ли не является царем, что все решает сам, не дает простора власти на местах. Так вот вам, наконец, простор действий. Вперед! Только не делайте глупостей, не захлебнитесь в чиновничьем рвении.

Не исключено, что некоторые губернаторы сами поняли, что не справляются. Возможно, этим можно объяснить несколько последних отставок. Что ж, на войне как на войне…

Чего же нам ждать в ближайшее время? На этот вопрос хорошо ответил в минувший воскресный вечер пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин". По его словам, "предстоит много работы".



"Мы отдаем себе отчет, – указал Песков, – что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств".



А пока продолжаем сидеть по домам в самоизоляции, читать книги, смотреть ТВ и Интернет и обсуждать прочитанное и увиденное с друзьями по телефону. Источник - stoletie.ru

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