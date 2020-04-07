Вирус косит ВСУ. Украина пытается избежать нового госпереворота, - В.Карасев

00:12 08.04.2020 Вирус косит ВСУ.

Тем временем президент Украины пытается избежать нового госпереворота

Владимир Карасев

07.04.2020



Силовое продавливание голосования о продаже земли, против которого выступило подавляющее большинство граждан Украины, состоялось. Но вскоре выяснилось, что никто не заставлял украинские власти принимать подобное решение. МВФ давно снял с повестки дня обязательное принятие закона о продаже земли.

А на днях постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман поблагодарил украинские власти за принятие Верховной радой в первом чтении закона о запрете возврата банков и передал очередные требования для получения кредита. Украинским депутатам предстоит принять банковский закон во втором чтении и окончательно убрать для олигарха Коломойского возможность вернуть свой главный актив, крупнейший банк страны "ПриватБанк".

Кроме того, Рада должна попытаться в очередной раз принять изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса, поскольку во время голосования 30 марта для принятия решения не нашлось достаточного количества голосов.

И… ни слова о земле. Таким образом выходит – МВФ интересовал только банковский сектор.

Но почему президент Украины Владимир Зеленский так поторопился с земельным законом, что даже пошел на нарушение регламента, заставив голосовать депутатов на внеочередном заседании?

Показательный факт – во время голосования состоялся альянс Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко. А спустя пару дней удивительным образом против Порошенко было закрыто уголовное преследование.

Ответ прост. Помимо Международного валютного фонда, украинские власти берут в долг у Джорджа Сороса. Именно Соросу необходимы плодородные украинские черноземы, и он заставил двух украинских политиков объединить усилия и отдать ему украинскую землю.



Но Сорос может не спасти Зеленского от государственного переворота, который неумолимо надвигается. И только пандемия коронавируса пока спасает украинского президента от Майдана и дает ему драгоценное время для кадровых чисток в силовых структурах.



Всю последнюю неделю украинские спецслужбы штормило. Большинство сотрудников, пришедших на службу при Порошенко, были смещены со своих должностей либо уволены.

Не менее серьезные изменения произошли в Генеральной прокуратуре Украины. Были уволены сотрудники, связанные с экс-главой администрации президента Андреем Богданом, ставленником олигарха Игоря Коломойского, и с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, ставленником Петра Порошенко.

В последние дни произошли серьезные кадровые изменения и разграничение полномочий в Вооруженных силах Украины.

Чистки не коснулись лишь МВД, полностью подконтрольного силовому министру Арсену Авакову.



Зеленский спешит защититься от силовой смены власти в стране. Спонсор президентской кампании Зеленского, Игорь Коломойский, был им предан в угоду Соросу. Но Сорос далеко, а разозленный олигарх совсем рядом, и не собирается отступать.



Какие козыри у Коломойского? Прежде всего, его сложившиеся хорошие отношения с министром МВД Аваковым, а также с властями ключевых городов Украины – Харькова и Одессы. В этот альянс можно добавить киевские власти, учитывая налаженные отношения Кличко и Авакова.

Главная сила альянса – вооруженные националистические подразделения, прошедшие войну в Донбассе. Многие боевики в настоящее время служат у Авакова в МВД, либо в Муниципальной страже у Кличко, либо в частных охранных структурах у Коломойского. Не стоит списывать и политический ресурс Коломойского и Авакова в Верховной раде Украины.

А знаменем будущих народных волнений, похоже, станет соратница Коломойского и Авакова, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, уже успевшая обвинить Зеленского в предательстве родины.

Владимиру Зеленскому всерьез стоит опасаться собственного окружения, которое видит резкое ослабление позиций президента, и уже готово поддержать олигарха Коломойского в его намечающемся противостоянии с главой государства.

Попытки же президента Украины наладить отношения с Ринатом Ахметовым и другими олигархами могут закончиться для него плачевно. Во время отстранения Зеленского от власти крупный бизнес будет наблюдать и поддержит того, кто станет побеждать.

Во власть вернутся те, кто в свое время отстранил от власти президента Януковича, устроив Майдан. Зеленский это видит, понимает и отчаянно пытается себя защитить, но мало кто верит в то, что ему это удастся.



Скорее всего, события на Украине будут развиваться по наиболее шоковому сценарию. Страна одна не справится с эпидемией коронавируса, а социально-экономический и политический кризис приведет "незалежную" к распаду.



По приказу президента Зеленского Вооруженные силы Украины в разы увеличили обстрелы населения Донбасса, грубо нарушая нынешнее соглашение о прекращении огня. В последнюю неделю ВСУ усилили прицельный обстрел из тяжелого орудия жилых зданий, школ, рушат инфраструктуру республик. Так Владимир Зеленский пытается найти поддержку у военных и наемников, зарабатывающих на войне.

Но пандемия коронавируса уже начала выкашивать ряды украинской армии с катастрофической скоростью, что породило панику в ВСУ. Солдаты самовольно оставляют части и дезертируют, в надежде спастись от эпидемии. Большинство отпускников ВСУ не вернулись в срок в расположение части. Военнослужащие, находящиеся на лечении в госпиталях, попросту бегут домой.

Нехватка личного состава настолько сильна, что Зеленский вынужден через своих советников обратиться к ряду полувоенизированных националистических организаций с просьбой срочно залатать дыры в ВСУ, естественно за хорошее материальное вознаграждение.



Благодаря источнику из медицинской службы оперативно-тактической группировки "Восток" были получены статистические сведения о ситуации с пандемией в рядах ВСУ по состоянию на 31 марта 2020 года.



10 отдельная горно-штурмовая бригада – 47 зараженных (7 тяжелых), 1 скончался.

57 отдельная мотопехотная бригада – 135 зараженных (24 тяжелых), 3 скончалось.

128 отдельная горно-штурмовая бригада – 201 зараженный (33 тяжелых), 4 скончалось.

35 отдельная бригада морской пехоты – 62 зараженных (12 тяжелых), 2 скончалось.

36 отдельная бригада морской пехоты – 51 зараженных (8 тяжелых), 2 скончалось.

28 отдельная механизированная бригада – 227 зараженных (36 тяжелых), 6 скончалось.

92 отдельная механизированная бригада – 196 зараженных (29 тяжелых), 5 скончалось.

79 отдельная десантно-штурмовая бригада – 37 зараженных (6 тяжелых), 1 скончался.

72 отдельная механизированная бригада – 165 зараженных (23 тяжелых), 4 скончалось.

93 отдельная механизированная бригада – 184 зараженных (19 тяжелых), 4 скончалось.

Итого, по данным медицинской группы ОТГ "Восток", за март месяц 2020 года потери ВСУ от коронавируса составили:

1305 зараженных.

197 в реанимации.

30 скончалось.

И это по зафиксированным данным. А сколько в реальности, учитывая сильную нехватку тест-систем?

За последние два дня количество зараженных увеличилось ровно в два раза, по сравнению со всем мартовским периодом.

Политика замалчивания, проводимая президентом Украины Зеленским и генштабом ВСУ, провалилась.



За последние две недели коронавирус выкосил передовые украинские части и соединения в зоне боевых действий. Среди личного состава ВСУ царят паника и недоверие к командованию.



По информации военных медиков ВСУ, штаб ООС распорядился потери ВСУ от коронавируса списывать на "действия боевиков ОРДЛО" и на небоевые потери (неосторожное обращение с оружием, несчастные случаи).

Отмечается резкое сокращение помощи всушникам от волонтеров. Ситуация со снабжением воинских частей продуктами питания, антивирусными препаратами и защитными средствами зашла в тупик.

Из-за введения карантина поставщики продовольствия предложили пересмотреть стоимость закупок товаров в пользу увеличения и временно прекратили поставки в зону боевых действий. В связи с чем военнослужащим были существенно урезаны продовольственные пайки. А нехватка качественной питьевой воды привела к вспышкам в воинских частях дизентерии и кишечных заболеваний.

Генштаб ВСУ отдал распоряжение в кратчайшие сроки развернуть дополнительные полевые госпитали в ряде областей юго-востока Украины.

На территориях Донбасса, оккупированных ВСУ, больницы переполнены инфицированными. Врачи отказываются оказывать всушникам помощь, увольняются или просто бегут с работы.

На днях медицинский персонал больницы №8 в оккупированном ВСУ Мариуполе в полном составе подал заявления об увольнении. Причиной этому послужили необеспеченность средствами индивидуальной защиты, отсутствие тестовых систем для выявления коронавирусной инфекции, а также нехватка мест в стационарах по причине госпитализации в медучреждение около 200 военнослужащих Украины, зараженных коронавирусом.



На фоне украинской эпидемиологической катастрофы в Луганской и Донецкой народных республиках происходит четкая и слаженная работа в рамках борьбы с коронавирусом.



Республики Донбасса закрыли свои границы сразу вслед за Россией и стали выполнять все необходимые карантинные действия и ограничения, согласовывая их с российскими коллегами. Именно поэтому, единственными государствами, с которыми Россия не закрыла границу, остаются ЛНР и ДНР.

Это решение правительства России говорит о высоком уровне подготовки и населения, и врачей Донбасса к эпидемии.

На сегодняшний день в республиках нет ни одного скончавшегося и всего лишь несколько инфицированных, помещенных в больницы на лечение.

Россия регулярно обеспечивает республики медикаментами, антивирусными препаратами и медицинскими масками.

Кроме того, в Донбассе работают собственные фармацевтические предприятия – Горловский "Стиролбиофарм" и Луганская фармацевтическая фабрика, с советских времен производящая дешевые хлоргексидин и перекись водорода.

Благодаря поддержке России Донбасс успешно справляется с пандемией.



Владимир Карасев – политолог-международник. Источник - stoletie.ru

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