Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?

00:17 08.04.2020 Восточное поветрие



Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 не только обрушила привычный образ жизни людей, но и перевернула устройство целых государств: там, где главной ценностью провозглашались права человека и его свободы, теперь установлены дополнительные камеры слежения, запрещено уезжать из города и даже выходить из дома. Демократии берут пример с автократий, и пока число заразившихся коронавирусом в США стремительно растет, перевалив за 300 тысяч, Китай торжественно объявляет о победе над инфекцией. Многие всерьез опасаются, что это позволит Пекину стать новым мировым лидером, доказав превосходство своих политической и экономической моделей над американскими. "Лента.ру" разобралась, сможет ли Китай стать примером для демократических стран, и что должно произойти, чтобы они превратились в тоталитарные государства.



Нет пророка в своем отечестве



Власти Китая торжественно объявляют: пандемия позади, в стране практически не осталось больных или зараженных. Несмотря на то, что американские спецслужбы обвиняют Пекин в сокрытии данных, страна действительно предприняла серьезные - и в итоге эффективные - меры по борьбе с коронавирусом. При этом все понимают: Китай мог бы спасти гораздо больше жизней, если бы не его централизованная власть.



Местная власть в стране настолько подчинена Пекину, что ее представители боятся пойти наперекор центру. Если бы руководители в регионах не упустили первые несколько недель распространения вируса, он не унес бы столько жизней и не привел к миллиону инфицированных по всей планете.



Отдельные случаи заражения, а потом и заболевания пневмонией COVID-19 регистрировались еще в ноябре 2019-го. В декабре молодой китайский офтальмолог Ли Вэньлян предупреждал о риске распространения инфекции: он и его коллеги заметили, что люди заражены чем-то новым и однозначно опасным. Но вместо того, чтобы послушать бьющих тревогу врачей, власти начали угрожать: специалистов запугивали увольнением и принуждали не раскрывать информацию. Так появившийся в Ухане вирус охватил Китай, а потом и весь мир.



Может быть, такой провал централизованной власти станет уроком Китаю, и он обратится в демократический режим? Некоторые аналитики и СМИ предсказывают, что в таком случае Пекин выбьет Вашингтон с пьедестала, и многополярный ныне мир станет однополярным - китайским.



Борьба нанайских мальчиков



Централизованная власть в Китае двояка: она привела к широчайшему распространению вируса, но она же его и одолела, подчеркнул руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ, китаист Андрей Карнеев. Пекин в кратчайшие сроки построил инфекционные больницы, полевые госпитали, закрыл границы и объявил карантин для нескольких городов и для всей провинции Хубэй (там расположен город Ухань).



Китай уже шаг за шагом восстанавливает экономику. Сейчас власти пытаются стимулировать бизнес, повышать спрос на продукцию и снова привлечь в страну иностранные инвестиции. Цель Китая очевидна: вернуть все на круги своя и вместе с внутренней экономикой восстановить экономику мировую, поскольку каждый шаг китайских властей скажется на ситуации в других странах.



Между тем другим государствам уже предсказывают беспрецедентный обвал и затяжной кризис. По некоторым подсчетам, даже рост ВВП Китая может сократиться более чем в пять раз, а Евросоюз едва ли оправится и спустя год после начала пандемии.



Несмотря на то что кризис однозначно ударит по Пекину, ему же предсказывают быстрое восстановление и рост не только экономического, но и политического влияния - ни для кого не секрет, что западные страны заимствуют достижения Китая в области противовирусных мер. Камеры слежения, повсеместное измерение температуры, отчеты о передвижениях по городу - не приведет ли это к тому, что нынешние демократии станут авторитарными?



По мнению Карнеева, такие опасения напрасны. На какие меры ни пошел бы Запад, там общество устроено иначе. Секрет Китая не только в том, как эффективно справлялась центральная власть, но и в местных жителях - они в целом более собраны и готовы следовать указаниям, нежели люди в России и других европейских странах.



"С точки зрения ресурсов и способности государства жестко контролировать социум - да, Китай продемонстрировал, что у него есть такие преимущества. Но будут ли они востребованы после кризиса? В этом смысле имидж Пекина развивается не по нарастающей, а как на качелях"



Эксперт также усомнился в том, что Китай сможет потеснить США, чего опасаются некоторые аналитики. Во-первых, экономически Пекин все же несколько отстает от Вашингтона; во-вторых, у западных партнеров Штатов нет причин поворачиваться на Восток - все же идеологически они далеки, и дело не только в разнице правительств, но и в простых гражданах.



"В цифровую эпоху людям хочется, чтобы было больше связи с правительством, чтобы система была плюралистической. В этом смысле Китай пока вряд ли сможет быть маяком для западных стран", - отметил Карнеев.



Кому война, а кому мать родна



Упустили вирус не только в Китае, но и в другой стране, его главном сопернике - США. Президент Дональд Трамп, поначалу отмахивавшийся и считавший вирус несерьезным, теперь принимает экстренные меры по борьбе с кризисом. Его энтузиазм сменился неуверенностью в завтрашнем дне и не свойственным лидеру покаянием: он признался, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса и не воспринимал опасность всерьез. От привычной американцам борьбы между демократами и республиканцами не осталось и следа, о предвыборной гонке тоже речи не идет. Слабые протесты вызывают только экономические меры Трампа, а местные власти заняты более насущными вопросами: как справляться с постоянно увеличивающимся потоком больных и как не допустить новых смертей.



На этом фоне авторитет Трампа, несмотря на упущенный случай предотвратить заражение, только растет, рассказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Рейтинг президента взлетел до 49 процентов - рекордный показатель за три года его правления.



Большие кредиты малому бизнесу на зарплаты сотрудникам, оплаченные Казначейством страховки, свободный доступ к медицинским услугам для незащищенных групп населения, огромные поставки масок, халатов и тестов на вирус, а также выплаты по 1000 и 500 долларов взрослым и несовершеннолетним непосредственно на аккаунт налогоплательщиков - администрация Трампа действительно всерьез взялась за проблему.



Пока федеральные и местные власти пытаются бороться с распространением вируса, СМИ и эксперты рисуют очертания нового постапокалиптического мира. Некоторые считают, что пандемия научит каждое государство рассчитывать только на свои силы: соседи не помогут ни масками, ни медиками, если коронавирус проникнет и на их территорию. Другие возражают: бороться с пандемией можно только совместными усилиями, поскольку от нее нельзя отгородиться стеной или ракетными установками С-300.



В случае с США сторонники всеобщего объединения терпят поражение: Трамп всегда был противником глобализма - и без нынешних мер по ограничению передвижения и закрытию границ. Хотя более радикальные националисты критикуют правительство за недостаточную жесткость, администрация Трампа действительно всегда делала упор на государственные интересы, причем не только во внутренней, но и во внешней политике.



"После окончания пандемии коронавируса Штатам будет сложнее упирать на продвижение демократии в мире как основу внешней политики. Но это лишь усиление начавшегося при Трампе тренда"



Эксперты отмечают возможность перемен во взаимоотношениях США с Китаем и Россией, которые всегда были напряженными. Например, на прошлой неделе реверанс Трампа Москве вызвал бурную реакцию в Штатах: он заявил, что США и Россия должны поддерживать партнерство, когда борются с пандемией, как и другие страны. Такая идеологическая установка Трампа непонятна не только его конкурентам, но и простым американцам, однако он искренне не понимает, почему Вашингтон не может сотрудничать с Москвой, считает Наумов. По мнению президента, Москва не несет прямой угрозы американскому влиянию - а значит, сотрудничество не повредит национальным интересам.



И в эпоху глобального коронавирусного кризиса именно такая политика может дать плоды: привести к успехам в борьбе с пандемией, что не только спасет жизни, но и повлияет на итоги американских ноябрьских выборов. Однако противостояние США и Китая сохраняется вопреки всем теориям и эпидемиологической ситуации.



А врагов еще ближе



Пандемия будто бы подливает масла в огонь. За последние недели Трампа уже не раз назвали расистом из-за его слов о "китайском" или "уханьском" коронавирусе. Такие слова обижают не только представителей азиатской диаспоры в США, но и власти КНР, по мнению которых победа над пандемией - это исключительно их заслуга, с чем Запад должен считаться. Но Трамп вряд ли станет признавать это и извиняться за "расизм".



Противостояние чуть не вылилось в спор стран "Большой семерки": на онлайн-переговорах министров иностранных дел представитель США Майкл Помпео требовал, чтобы в общем заявлении использовали формулировку "уханьский вирус".



Взаимоотношения стран накалились еще больше после того, как представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, будто коронавирус начал распространяться не из Китая, а из США. По его словам, американские военные якобы завезли заразу в Ухань как биологическое оружие, откуда она перекинулась на всю страну, а затем и на весь мир.



Заявление дипломата вызвало переполох: американцы выступали с ответными обвинениями, а все остальные, наблюдая за спором, пытались разобраться, что же произошло. Конфликт быстро замяли сами китайцы: представитель Пекина заверил, что спекуляции насчет происхождения вируса не имеют никаких оснований.



Однако вскоре после этого возник очередной коронавирусный скандал: спецслужбы США со ссылкой на источники в Пекине рассказали, что Китай скрыл масштабы вспышки в стране. Власти якобы намеренно утаивали подлинные данные о числе инфицированных и умерших и занимаются этим до сих пор.



Китай тут же ответил: никто не скрывал информацию и не преуменьшал масштабы эпидемии, а Вашингтон просто пытается снять с себя вину и свалить ее на Пекин. "Действительно, это не только попытка снять с себя вину за упущенный момент, но и указание на промах Китая - ведь там власти тоже упустили немало времени", - отмечает Наумов.



Специалисты уверены: все это вполне в стиле идеологической борьбы стран, и уж она точно не зависит от излечения зараженных и их количества. Но может ли пандемия всерьез изменить расклад сил, и потеснит ли Китай США? Наумов подчеркивает: противостояние этих стран - скорее "холодная заварушка", а не война, и в мире нет никаких предпосылок для того, чтобы Вашингтон неожиданно потерял позиции. Более того, Вашингтон и Пекин скорее будут оказывать друг другу помощь и поддерживать стабильные экономические отношения за кулисами, прикрываясь тем же сценическим противостоянием.



Мир иной



Коронавирус спровоцирует множество вещей: повальный уход в онлайн, тяжелейший за последние годы экономический кризис, новые меры по охране населения, усиление националистических настроений и сворачивание проекта "мир без границ". Однако многие изменения, которые последуют за пандемией, всего лишь усилят уже существующие тенденции.



Так, авторитарные государства, скорее всего, станут еще более авторитарными. Чтобы победить вирус, власти Китая ужесточили и без того суровые порядки: закрытие границ, массовый карантин, запрет на выезд - именно это, считают в Пекине, помогло обуздать болезнь. За несколько месяцев статистика коронавируса в Китае резко изменилась: десятки тысяч новых зараженных сменились парой человек, экстренно развернутые клиники уже закрыты, а врачи благополучно отправились домой (или на помощь европейским странам).



Такой кризис мог бы спровоцировать глубокие изменения там, где они уже назрели, но демократии Запада спокойно существуют даже в условиях карантинных мер, поскольку в первую очередь рассчитывают на сознательность граждан. Опасения насчет новых охранных мер, которые страны оставят даже после победы над эпидемией, схожи со страхами после теракта 11 сентября 2001 года: тогда люди тоже боялись, что ужесточение законов и появление новых спецслужб превратит Белый дом во всевидящего Большого брата. Однако и новые нормы на вокзалах и в аэропортах, и даже технологии слежки в конце концов были одобрены, поскольку граждане страны понимали, что это делается ради их безопасности. Начало нового десятилетия подтверждает: безопасность - новый тренд.



Меры, которые Запад позаимствовал у Китая, - температура и давление, история перемещений в условиях карантина, отслеживание через камеры наблюдения - вряд ли резко развернет демократические страны в сторону авторитаризма. Действительно, есть вероятность того, что власть станет более централизованной, а государства попытаются ограничить свободы посредством убеждения и пропаганды, - но граждане все равно смогут дать отпор. В конце концов, как бы сильно вирус ни ударил по мировой экономике и сколько бы перемен ни спровоцировал, глобальные вещи, вроде вечной "вражды" Китая и США, сложных взаимоотношений с Россией и сменяющих друг друга кризисов, останутся прежними.



Елизавета Наумова Источник - Lenta.ru

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