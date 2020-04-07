Нефтяная война: Саудиты берут Кремль за горло, - "СП"

00:18 08.04.2020 Нефтяная война: Саудиты берут Кремль за горло, а Путин ждет партнерских отношений

Саудовская Аравия ставит России ультиматум, Трамп выжидает



София Сачивко

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Леонид Хазанов

Фархад Ибрагимов



Руководство Саудовской Аравии ведет одновременно несколько войн, одна из которых - с эпидемией коронавируса - имеет негативное влияние на процесс сокращения добычи нефти и цены на данный энергоноситель, пишет Rai Al-Youm (Великобритания).



Как отмечает автор статьи Абдель Бари Атван, это нефтяное противостояние с Россией и Соединенными Штатами стало причиной хаоса на мировых рынках. За отказ России продлить соглашение ОПЕК+ Саудовская Аравия наводнила рынок миллионами баррелей нефти по самым низким ценам. Кроме того, добывая больше нефти, Эр-Рияд стремится обанкротить американские компании, добывающие сланцевую нефть.



Ведение войн с двумя великими державами одновременно в период, когда мир столкнулся с экономической и политической неопределенностью, явно вызывает недоумение автора. Более того, отмечает он, снижение цен до уровня ниже $ 20 за баррель ведет к сокращению доходов Саудовской Аравии и удвоению размера дефицита бюджета, который верстался из расчета $ 55 за баррель.



Эта безрассудная нефтяная политика, отмечается в статье, нанесет ущерб как королевству, так и всем нефтедобывающим странам, большинство из которых это страны третьего мира, живущие на доходы от нефти. При этом автор обращает внимание, что те, кто принимает решения в Эр-Рияде, не учитывают то, что в России доходы от продажи нефти составляют 16% от валового национального дохода в отличие от Саудовской Аравии, где на нефть приходится 90% бюджетных поступлений.



Он также напоминает, что подобную ошибку саудиты совершили в 2014 году, а падение цен на нефть в 1990 г. привело к вторжению Ирака в Кувейт.



Развернутая королевством война, опасается автор, может привести к уничтожению ОПЕК, которая поддерживала более-менее справедливые цены на нефть. Само же королевство может утратить роль ведущего государства, а также потерять большую часть доходов. Не исключает издание и вероятность создания Россией и США нефтяного альянса, в котором может не оказаться места для Саудовской Аравии и некоторых других арабских стран Персидского залива.



Тем временем, Blоomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Саудовская Аравия поставила ультиматум Москве, требуя, чтобы Россия больше остальных снизила добычу нефти. Это и стало причиной затруднения в переговорах между ОПЕК и РФ.



Стороны согласны с необходимостью сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, но не могут договориться о распределении этого объема на всех участников мирового нефтяного рынка. Кроме того, возник вопрос и о том, от какого уровня начинать снижение, учитывая то, что королевство, Ирак и ОАЭ в апреле нарастили добычу, а Россия нет.



Москва готова к сотрудничеству и с ОПЕК, и с США. Президент Владимир Путин считает, что надо объединить усилия для урегулирования ситуации на нефтяном рынке, однако считает, что "это все должно происходить по партнерски".



"И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года", - заявил он на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках.



США, скорее всего, предложат постепенное сокращение производства, который придет, поскольку американские компании реагируют на рынок, где цены низкие, а хранилища заполнены.



"Они уже сокращают, и они сокращают очень серьезны", - заявил президент США Дональд Трамп об американских производителях нефти на брифинге в Вашингтоне в понедельник.



Переговоры ОПЕК+, намеченные на 6 апреля, были перенесены на 9 апреля. Россия и Саудовская Аравия хотят, чтобы США присоединились, но пока американски президент не проявляет готовности к сделке с картелем. Сообщить о своем решении он пообещал в четверг вечером.



Пока подготовка к встрече ОПЕК+ продолжается, нефтедобывающим странам надо остановить падение цен.



- Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией опасна тем, что ее затягивание принесет вред и той и другой стороне, причем они обе уже находятся в патовой ситуации, - считает эксперт-экономист Леонид Хазанов.



- Например, содержание серы в нефти марки Arab Light, добываемой в Саудовской Аравии, составляет 1,97%, тогда как в российской Urals - 1,2?1,4%. Соответственно, Urals более предпочтительна для использования на европейских нефтеперебатывающих заводах, чем Arab Light - с последней больше возни.



В тоже время условия разработки нефтяных месторождений в Саудовской Аравии лучше, нежели в России, но зато "черное золото" с них надо доставлять танкерами, ставки на фрахт которых взлетели до небес, тогда как из России оно непрерывно течет по трубопроводу "Дружба". Плюс Саудовская Аравия имеет весьма дефицитный бюджет и меньшие золотовалютные резервы, так что ей затягивание "нефтяной войны" ни к чему. Но и России он не выгоден, поскольку ее бюджет тоже сильно зависим от мировых цен на нефть.



"СП": - Не приведет ли нынешняя ситуация к краху ОПЕК?



- ОПЕК уже фактически рухнул, тем не менее попытки наладить диалог по поводу ограничения добычи нефти строятся на его обломках. Да и дальнейшие переговоры будут проводиться именно с участием членов ОПЕК, все той же Саудовской Аравии. Так что ОПЕК умер, но дело его живет.



"СП": - Смогут ли участники планируемой встрече договориться о снижении добычи?



- Я бы не стал возлагать большие надежды на переговоры 9 апреля, учитывая, какую жесткую позицию по отношению к нам занимают Саудовская Аравия и США. Возможно, будет проведено еще несколько раундов.



Однако рано или поздно стороны придут к консенсусу и скорей всего он будет найден максимум в течение нескольких месяцев - нефтяная война уже больно бьет по Саудовской Аравии, США, Норвегии и другим поставщикам "черного золота". В тех же США возможности хранилищ не беспредельны, и они явно близки к заполнению. Данный факт может заставить США присоединиться к сделке - нефть ведь куда-то надо девать, не удобрять же ею кукурузные поля на Среднем Западе.



"СП": - Возможно ли создание нефтяного альянса Россия-США?



- Не стану сбрасывать со счетов возможность образования подобного альянса, хотя степень его реальности прямо зависит от позиции американского президента Дональда Трампа, который настроен по отношению к России слишком уж агрессивно - одна его идея о введении пошлин против нашей нефти чего стоит.



Зато если бы альянс между двумя странами был бы создан, тогда мы могли бы сообща оказывать мощное влияние на ОПЕК: Саудовская Аравия, равно и его остальные члены точно бы не смогли нам навязывать свою волю.



Научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления, эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов считает, что "нефтяная" война опасна тем, что цены на нефть будут хаотичными, это может привести к неопределенности как действовать дальше тем странам, жизнеспособность которых зависит в основном от экспорта нефти.



- К тому же, подобного рода "война" обязательно приведет к похолоданию взаимоотношений между Москвой и Эр-Риядом, а это означает отсутствие в полной мере возможностей вести диалог по тем направлениям, в которых обе стороны активно вовлечены. Главным образом в процессах на Ближнем Востоке.



"СП": - Как ситуация на мировом нефтяном рынке может отразиться на ОПЕК?



- Вряд ли эта ситуация приведет к развалу организации, однако нельзя исключить подобный сценарий, в случае если Саудовская Аравия не успокоится и продолжит гнуть свою линию. Тем не менее, все участники ОПЕК находятся особенно сейчас не в самом лучшем положении, в их интересах как раз выйти из нее. Для этого необходим диалог и эта площадка сегодня является наиболее доступной, способной хоть как-то удержать за одним столом даже непримиримых противников, например Иран и ту же Саудовскую Аравию.



"СП": - Есть ли шанс достичь договоренностей по объемам добычи?



- Вполне вероятно, и это при том, что пару дней назад стало известно о том, что Россия и Саудовская Аравия не договорились о новом сокращении добычи. Тем не менее, и Москве, и Эр-Рияду придется договориться о реальном снижении добычи нефти, если у всех участников сделки присутствует желание повысить ее стоимость. Все понимают, что это так долго продолжаться не может.



"Пикантность" всей это ситуации придает активное распространение коронавирусной инфекции, которая тормозит производство, а вслед за ним и падает потребление нефти. Учитывая эти факторы, можно предположить, что о чем-то в конечном итоге договориться смогут.



"СП": - США пойдет на сделку?



- Есть мнение, что договориться на встрече ОПЕК+ будет возможно в том случае, если США сократят добычу. При этом Трамп еще не дал ясного ответа, согласен ли он будет пойти на это условие. Несмотря на то, что американцев и канадцев не пригласили на встречу, участники встречи рассчитывают на то, что Вашингтон все же согласится пойти на ответный шаг, тем более что президент Трамп сам не раз заявлял о необходимости договориться таким образом, чтобы цены на нефть смогли повыситься.



"СП": - Россия-США могут договориться о создании нового альянса?



- И такой сценарий не стоит исключать, поскольку обстановка в мире настолько непредсказуема, что если даже постановка подобного вопроса еще несколько месяцев казалась нереальной, то сегодня большинство государств стараются совместно решать общие проблемы, даже несмотря на массовую самоизоляцию и прочие политические факторы.



И Москва, и Вашингтон будут прежде всего исходить из того, что им этот альянс даст. Вопрос в том, насколько далеко готов будет зайти Эр-Рияд и что в итоге станет с ценами на нефть в среднесрочной перспективе, что будет возможным создание нефтяного альянса "Россия-США". Источник - СвободнаяПресса

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