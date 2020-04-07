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Китай посылает своих медиков на помощь в Нур-Султан
00:43 08.04.2020

Группа китайских медиков для борьбы с коронавирусом прибудет в Нур-Султан 9 апреля
Группа китайских медиков для борьбы с коронавирусом прибудет в Нур-Султан 9 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
"Для врачей из КНР будет организован спецборт в начале апреля с прибытием в Нур-Султан. Прилет планируется на 9 апреля. Также вместе с делегацией ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи от КНР", - говорится в сообщении во вторник.
Отмечается, что миссия китайской делегации, в состав которой входят высококвалифицированные врачи с большим опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных коронавирусом, заключается в оказании консультативной методической помощи казахстанским медикам в борьбе с COVID-19, в том числе ознакомлении с китайским механизмом профилактики и контроля COVID-19, механизмами выявления и изолирования близких контактов, представлении рекомендаций к действующим клиническим протоколам лечения и другой помощи.
"Данная инициатива была предложена казахстанской стороной в целях реализации достигнутой договоренности в ходе телефонного разговора 24 марта президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином о всесторонней поддержке Казахстану от КНР в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19", - уточнили в минздраве.
Как уточнили в ведомстве, 7 апреля под председательством вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой состоялась онлайн встреча с представителями Комитета здравоохранения КНР и китайскими врачами.
"В ходе данной онлайн встречи стороны подробно обсудили программу пребывания китайской делегации в составе 13 экспертов следующих специальностей: пульмонология, инфекция, интенсивная терапия, эпидемиология, общественное здравоохранение и других в Казахстане; приоритетные направления сотрудничества, актуальные тематики тренингов по COVID-19 для казахстанских врачей, вопросы логистики и другое", - сказано в сообщении.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). Сотни тысяч заразились, десятки тысяч скончались.
30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила "Казпочта". С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.
15 марта президент Токаев распорядился ввести в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности", который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.
17 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК приняла решение ввести режим карантина в Нур-Султане и Алматы, который начал действовать с 00.00 19 марта. В связи с этим ограничен въезд-выезд граждан и транспорта. С 28 марта в режим усиленного карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы. 3 апреля госкомиссия приняла решение о продлении действующего в Нур-Султане и Алматы нерабочего режима с 00.00 6 апреля до 13 апреля включительно. Также режим карантина введен в Шымкенте с 21.00 4 апреля.
6 апреля Токаев поздравил коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с разработкой собственных диагностических тест-систем для определения коронавируса.
К настоящему моменту в Казахстане было зафиксировано 685 случаев заражения коронавирусом, 50 выздоровели, шестеро скончались.

Источник - kaztag.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586295780
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