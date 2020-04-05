Экономические потери от "нефтяной войны" - астрономические, - Келль Луи Педерсен

00:59 08.04.2020 Потери из-за войны цен на нефть астрономические. Неудивительно, что большинство производителей нефти в мире готовы договариваться. Но США ведут себя иначе: они категорически отказываются идти на компромисс, отмечает Jyllands-Posten. Неужели они ожидают, что все снизят объемы добычи, кроме них?

Jyllands-Posten (Дания): напряженная драма должна положить конец войне цен на нефть

Что происходит с ценами на нефть?

Россия и Саудовская Аравия пытаются прийти к единому мнению по поводу договора. Норвегия готова в нем участвовать, но США по-прежнему рассматривают ОПЕК как картель



Келль Луи Педерсен (Keld Louie Pedersen)



Экономические потери астрономические. Сейчас лишь очень немногие могут производить нефть без убытков. Поэтому ведется напряженная работа, чтобы положить конец войне цен на нефть. Но вероятность того, что это удастся, пока очень невелика.

Виртуальную встречу министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) совместно с другими производящими нефть странами во главе с Россией, срочно назначенную на понедельник, в итоге перенесли на четверг.

Переговоры будут вестись всерьез - это лишь подчеркивает тот факт, что Саудовская Аравия решила не устанавливать цены на экспортируемую нефть до мая.



В апреле королевство сильно снизило цену на сырую нефть, в особенности для клиентов из северо-западной Европы, в ответ на нежелание России продлить действующий уже три года договор об ограничении производства нефти.

Политическая игра в нефтяной индустрии идет сложная, поскольку и Россия, и Саудовская Аравия настаивают, что в новом договоре о глобальном снижении добычи на 10 миллиардов баррелей в год должны участвовать все значительные производители нефти. По мнению ОПЕК, договор необходим для того, чтобы вернуть цены на сырую нефть на уровень 50 долларов за баррель и остановить неконтролируемое разрастание ее запасов, вызванное невиданным дисбалансом спроса и предложения.

В пятницу стоимость фьючерса на сырую нефть из Северного моря с поставкой в июне составила 34,65 долларов за баррель на фоне мощных финансовых прогнозов о том, что вскоре удастся заключить договор о глобальном снижении добычи.

В выходные Норвегия объявила, что готова рассмотреть возможность вступления в этот договор, призванный прекратить ценовую войну, из-за которой нефть подешевела до 20 долларов за баррель.

Иначе ведут себя США. Они категорически отказываются вести переговоры с ОПЕК, так как считают организацию картелем.

С начала нового тысячелетия американский Конгресс несколько раз (последний раз в 2019 году) был близок к тому, чтобы принять закон под названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC - "Нет производящим и экспортирующим нефть картелям"). Он дал бы антимонопольным органам США право подавать иски против стран ОПЕК за формирование картеля.

Каждый раз этот законопроект приостанавливали, потому что государственные юристы настойчиво напоминали о последствиях возбуждения дел о монополии против суверенных государств.

Поскольку сами США - крупнейший в мире производитель нефти, трудно представить себе заключение договора, согласно которому все остальные производители нефти снизят добычу, а американские компании продолжат производить нефть как ни в чем не бывало, предпочитая считать, что рынок самоотрегулируется.



Президент Трамп постоянно называет ОПЕК картелем и заявляет, что это подтверждается договором об ограничении производства, который ОПЕК заключила с десятью другими странами-экспортерами нефти, в том числе Россией. Договор действовал с 1 января 2017 года по 31 марта 2020 года.



Два дня назад американский президент совершил разворот на 180 градусов. В телефонном разговоре с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом он призвал Саудовскую Аравию взять на себя руководство процессом заключения международного договора, сокращающего добычу нефти на 10-15 миллионов баррелей сырой нефти в сутки по сравнению с нынешним ежесуточным производством в 100 миллионов баррелей.



Но договор о сокращении добычи нефти не предотвратит беспрецедентное наращивание запасов, заявил в субботу Reuters Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА).

Кризис, вызванный коронавирусом, привел к полному или частичному закрытию стран с общим населением более трех миллиардов человек, причем в их число вошли две богатейшие экономики мира - США и ЕС. По словам главы МЭА, во втором квартале мировой спрос снизится из-за этого на 20 миллионов баррелей нефти в сутки, причем эта нефть продолжит отправляться на склады, пока там еще будет место.



"Даже если ОПЕК и другим странам-экспортерам нефти удастся достигнуть соглашения, нам следует предвидеть, что во втором квартале на склады будет поступать по 15 миллионов баррелей нефти в сутки, что еще некоторое время будет сдерживать цену на нее, - сказал Фатих Бироль Reuters. - Важнейшим стабилизирующим фактором на рынке, где предложение превышает спрос, являются потребители, но из-за кризиса, вызванного коронавирусом, они выведены из игры, и именно поэтому у нас сейчас такая невиданная доселе ситуация".

Тот факт, что виртуальная министерская встреча по нефти перенесена как минимум до четверга, может значить, что с понедельника цены на сырую нефть снова будут под давлением.



В четверг и пятницу цены выросли на фоне необоснованного оптимизма, связанного с твитом президента Трампа. Следовательно, не исключена негативная корректировка курса, если нефтяной рынок столкнется с тем, что свести воедино концы с концами при подготовке договора по снижению добычи окажется сложнее, чем многие думали.



Оригинал публикации: Højspændt drama skal standse oliepriskrigen

Опубликовано 05/04/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586296740

Новости Казахстана

