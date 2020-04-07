Космический идиот. Трамп аннексировал... Луну

06:35 08.04.2020 Самый лунный нашелся

Это маленький шаг одного президента, но большой сюрприз для человечества



В России отреагировали на подписание президентом США Дональдом Трампом указа о праве американских компаний на освоение ресурсов Луны и прочих небесных тел. В "Роскосмосе" намерения США назвали "агрессивными", в Кремле - "неприемлемыми", а в Совете федерации - "захватническими". Между тем решение президента США, по сути, лишь повторяет позицию, которую Конгресс законодательно провозгласил еще в 2015 году. Есть лишь одно новшество: в указе Дональда Трампа четко сказано, что США более не считают космос общечеловеческим достоянием.



Лунопожатие крепкое

Указ появился на сайте Белого дома в ночь на вторник по Москве. Из его названия следует, что если США и собираются захватывать Луну, то не в одиночку: "Исполнительный указ о поощрении международной поддержки добычи ресурсов в космосе и их использования".



Документ начинается со ссылки на подписанную Дональдом Трампом в декабре 2017 года Директиву по политике в области освоения космоса, которая, в частности, предусматривает участие коммерческих структур в "инновационной и долгосрочной программе" под руководством США "по возвращению людей на Луну для проведения долгосрочных исследований и освоения, после которой последуют миссии человека на Марс и в другие пункты назначения".

Как Освоение космоса становится все более прибыльным бизнесом

В новом указе еще раз подчеркивается, как важно для освоения Луны, Марса и прочих небесных тел участие наряду с государственными и коммерческих структур. Однако с этим, как следует из указа, есть проблемы. "Неопределенность в отношении права на добычу и использование космических ресурсов, включая расширение права на коммерческое извлечение и использование ресурсов Луны, однако, препятствует участию некоторых коммерческих организаций в этом проекте,- говорится в документе.- Вопросы относительно того, устанавливает ли Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года (Соглашение о Луне) правовые рамки для национальных государств в отношении добычи и использования космических ресурсов, усугубили эту неопределенность, в том числе потому, что Соединенные Штаты не подписали и не ратифицировали Соглашение о Луне".

В Соглашении о Луне, принятом резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 5 декабря 1979 года, права государств на освоение недр этого небесного тела ограничиваются определенными рамками. В соответствии со ст. 11 Соглашения о Луне:

Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества;

Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами;

Поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности или недр или природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства, международной межправительственной или неправительственной организации, национальной организации или неправительственного учреждения или любого физического лица. Размещение на поверхности Луны или в ее недрах персонала, космических аппаратов, оборудования, установок, станций и сооружений, включая конструкции, неразрывно связанные с ее поверхностью или недрами, не создает права собственности на поверхность или недра Луны или их участки.

Россия и США участниками Соглашения о Луне не являются. Документ ратифицировали только 18 стран (включая лишь 17 из 95 государств-членов Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях).

В указе Дональда Трампа отдельно подчеркивается, что США не считают Соглашение о Луне эффективным или сколь-либо значимым документом.

При этом в новом указе Дональда Трампа дополнительно отмечается, что различия между Соглашением о Луне и Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года "также способствуют сохранению неопределенности в отношении права на добычу и использование космических ресурсов".

Документ 1967 года, известный также как Договор о космосе, рассматривается как базовый в международном космическом праве. В нем также сказано, что Луна и другие небесные тела - это достояние человечества, над которым отдельные страны не могут объявлять суверенитет. В то же время этот договор не содержит столь подробных предписаний и ограничений относительно прав государств на участки или ресурсы небесных тел. Участниками Договора о космосе являются 109 стран, включая Россию и США.

В новом указе президента США же сказано: "У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством".

Иными словами, Дональд Трамп дает американским коммерческим компаниям понять, что у них не должно быть сомнений относительно законности возможного участия в программах по освоению Луны и ее недр.

Как государства и частные компании осваивают космос

Далее в новом указе следует несколько противоречивый пассаж: "Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния". Эта фраза вызывает вопросы, поскольку в ст. 1 Договора о космосе 1967 года, чьим участником являются и США, четко сказано: "Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества".

Как бы то ни было, в указе Дональда Трампа сказано, что "политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы поощрять международную поддержку добычи ресурсов в космосе и их использования государственных и частных структур".

Задача добиваться международной поддержки политики США в космосе возложена указом на госсекретаря, который совместно с министром торговли, министром транспорта, руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также главой любого другого исполнительного департамента или учреждения, которое Госдепартамент сочтет подходящим, должен предпринять "все надлежащие действия по поощрению международной поддержки государственно-частной добычи и использования ресурсов". Предполагается, что с этой целью Госдепартамент будет инициировать принятие заявлений в поддержку позиции США на двустороннем и многостороннем уровне. О проведенной работе госсекретарь должен через полгода доложить президенту.

Вода для "возвращения человечества на Луну"

Разъяснения относительно сути указа во вторник дал исполнительный секретарь Национального космического совета США Скотт Пейс. "Поскольку мы собираемся вернуть людей на Луну и высадиться на Марсе, этот указ определяет политику США в отношении разведки и использования космических ресурсов, включая воду и некоторые полезные ископаемые, в целях стимулирования коммерческого освоения космоса",- сказал он. При этом господин Пейс подчеркнул, что власти США отныне действительно более не считают космос общим достоянием человечества, а будут придерживаться решения Конгресса США от 2015 года, согласно которому американские компании имеют неограниченное право на разведку, добычу и использование (в том числе продажу) полезных ископаемых из космоса.

Американские эксперты называли решение Конгресса от 2015 года "исторической вехой", полагая, что его принятие позволит коммерческим компаниям осваивать космос, как в свое время был освоен Дикий Запад.

До принятия этого закона многие инвесторы сомневались, позволяет ли Договор о космосе добывать ископаемые на Луне для использования в коммерческих целях. В 2015 году Конгресс эти сомнения развеял. Новый указ президента США стоит рассматривать как закрепление этой позиции.

Новая программа США по освоению Луны, о которой в 2019 году объявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), называется Artemis ("Артемида"). Именно о ней говорил Скотт Пейс. Лозунг проекта: "Возвращение человечества на Луну". Начало его реализации запланировано на 2020 год. В 2024-м США рассчитывают высадить на спутнике Земли астронавтов (подчеркивается, что в состав экипажа впервые войдет женщина). Постоянное присутствие на Луне американцы хотели бы установить к 2028 году. Природные ресурсы, добытые там, планируется задействовать прежде всего для обеспечения жизнедеятельности американской базы и космических перелетов. Речь идет, в частности, об использовании воды (в том числе для производства ракетного топлива).

При этом на середину 2030-х годов NASA планирует первую высадку астронавтов на Марсе.

В проекте наряду с государственными структурами США участвует большое число коммерческих компаний (включая таких гигантов, как Aerojet Rocketdyne, Boeing, Jacobs, Lockheed Martin и Northrop Grumman, а также более 3,8 тыс. их поставщиков). Власти США подчеркивают, что проект Artemis предусматривает и сотрудничество с другими странами. К программе уже присоединилась Австралия.

Сколько стоит освоение космоса для человека и человечества

В администрации президента США отдельно отметили, что не считают необходимым принятие какого-то нового договора об экономическом освоении космоса, но готовы к обсуждению этой темы с другими государствами. При этом в Белом доме утверждают, что позицию Вашингтона относительно коммерческого освоения космоса готов поддержать ряд стран. "Люксембург, ОАЭ, Канада, Австралия и даже Китай",- сказал журналистам источник в администрации президента США.

С юридической точки зрения, похоже, что США стремятся стать первым государством, установившим прецедент использования ископаемых в космосе.

Это вместо того, чтобы проходить долгий и неопределенный процесс выработки неких общих правил в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях",- сказал изданию Breaking Defence американский эксперт по космическому праву Крис Джонсон.

"Мы точно не промолчим"

От России США в этом плане вряд ли дождутся поддержки. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил агентству "РИА Новости", что "попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество". "В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло",- добавил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что решению Дональда Трампа надо дать юридическую оценку. В то же время он добавил:

Но все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах - а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса,- такие попытки были бы неприемлемы".

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook написал, что "пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос". "Это не шутка. В указе Трампа утверждается, что и Луна, и другие небесные тела не являются всеобщим достоянием человечества (до сих пор это было предметом глобальных договоренностей, сертифицированных ООН) и что у американцев отныне есть эксклюзивные права на их освоение в соответствии с "применимым" (читай - "американским") законодательством",- отметил он. Стоит, впрочем, уточнить, что ни в новом указе президента США, ни в решении Конгресса от 2015 года об "эксклюзивных" правах не говорится.

По словам же Константина Косачева, теперь и союзникам США предстоит поступиться своими правами - "на этот раз на до сих пор общий космос". "Неужели опять промолчат, закостенев в позе послушания? Мы не закостенели и мы точно не промолчим",- предупреждает сенатор.

Елена Черненко, Светлана Кочеткова

"Коммерсантъ" от 07.04.2020, Источник - "Коммерсантъ"

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