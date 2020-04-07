КирВирус - 270

07:08 08.04.2020 В Кыргызстане 42 новых случая коронавируса; общее число зараженных выросло до 270 человек



В Кыргызстане по данным на 8 апреля зафиксировано 42 новых случая коронавируса, общее число зараженных выросло до 270. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.



В Бишкеке зарегистрировано 10 новых случаев, в Чуйской области – 2, в Ошской области – 24, в Жалал-Абадской – 1, Нарынской области – 5.



Общее число зараженных составило 270 человек. Из них Бишкек – 35; Ош – 20; Ошская область – 110; Баткенская область – 4; Жалал-Абадская область – 81; Чуйская область – 7; Иссык-Кульская область – 3; Нарынская область – 10; Таласская область - 0. Источник - kyrtag.kg

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