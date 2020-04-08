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КазВирус - 700
07:12 08.04.2020

В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 700
Дата: 08:47, 08-04-2020.

Астана. 8 апреля. КазТАГ - В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 700, сообщает оперативный штаб госкомиссии.
"Зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области – четыре, Кызылординской области – три. Всего в стране подтверждено 704 случая регистрации коронавируса", - говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08.45 8 апреля в Казахстане.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). Сотни тысяч заразились, десятки тысяч скончались.
30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила "Казпочта". С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.
15 марта президент Токаев распорядился ввести в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности", который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.
17 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК приняла решение ввести режим карантина в Нур-Султане и Алматы, который начал действовать с 00.00 19 марта. В связи с этим ограничен въезд-выезд граждан и транспорта. С 28 марта в режим усиленного карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы. 3 апреля госкомиссия приняла решение о продлении действующего в Нур-Султане и Алматы нерабочего режима с 00.00 6 апреля до 13 апреля включительно. Также режим карантина введен в Шымкенте с 21.00 4 апреля.
6 апреля Токаев поздравил коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с разработкой собственных диагностических тест-систем для определения коронавируса.
К настоящему моменту в Казахстане было зафиксировано 697 случаев заражения коронавирусом, 51 выздоровели, шестеро скончались.

Источник - kaztag.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586319120
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