Убиты вирусом: Италия - 17,2 тыс., Испания - около 14 тыс., Франция - 10,3 тыс., США - 10 тысяч

07:25 08.04.2020 Во Франции число жертв коронавируса превысило 10 тыс. человек



Франция вошла в число стран, где коронавирус унес более 10 тыс. жизней. Таких государств теперь четыре: Италия, Испания, США и Франция.

Количество зараженных в мире превысило 1,4 млн человек, жертвами пандемии стали 81,5 тыс., излечились 294 тыс., сообщает South China Morning Post.

В тройке лидеров по-прежнему Италия (17,2 тыс. умерших), Испания (почти 14 тыс.) и США (чуть менее 13 тыс.). Следом за ними идет Франция с 99 тыс. заразившихся и 10,3 летальных исходов.

Также более тысячи погибших зафиксировано в Великобритании, Иране, Китае, Нидерландах, Бельгии и Германии. Источник - eadaily.com/

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