УзбВирус - 520

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07:56 08.04.2020
В Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 520
В Узбекистане число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 520, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
По состоянию на 7 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 520. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Ранее министр здравоохранения Алишер Шадманов пояснил ускорение роста числа выявленных случаев расширением охвата тестирования.