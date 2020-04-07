УзбВирус - 520

07:56 08.04.2020 В Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 520



В Узбекистане число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 520, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



По состоянию на 7 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 520. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.



Ранее министр здравоохранения Алишер Шадманов пояснил ускорение роста числа выявленных случаев расширением охвата тестирования. Источник - УзТАГ

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