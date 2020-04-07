США добиваются уступчивости Кабула в обмене пленниками

08:00 08.04.2020 Процесс обмена пленниками между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в РФ) под угрозой срыва. По данным официального Кабула, среди заключенных членов движения, освобождения которых добиваются не только талибы, но и США, – 15 полевых командиров, которые были обвинены в терроризме.



"Некоторые из них (из пяти тысяч – "Афганистан.Ру") имеют отношение к террористическим нападениям", - заявил журналистам представитель президента Афганистана Абдул Матин-бек, добавив, что указанные лица причастны к атакам на управление гражданской авиации, на кабульскую гостиницу "Интерконтиненталь", на военный госпиталь в Кабуле. По словам господина Матин-бека, Кабул готов к освобождению "неопасных" заключенных в целях реализации мирного процесса.



Резонансное заявление представителя президентского дворца стало фактическим ответом на демарш талибов, которые предупредили о рисках срыва мирного процесса под эгидой США из-за неуступчивости официального Кабула. 5 апреля талибы пригрозили выйти из соглашения в случае невыполнения условий. В частности, они напомнили о том, что 5 тыс. их соратников все еще не освобождены из афганских тюрем. В рамках подписанного соглашения США обещали добиться их помилования в течение 10 дней. Талибы заявили, что выполняют договоренности, а Вашингтон и Кабул обвинили в саботаже условий сделки. Последние заявления движения "Талибан", впрочем, как и США, наталкивают на мысли о том, что администрация президента Дональда Трампа и непримиримая оппозиция решили оказать совместное давление на Кабул.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов выступил 6 апреля с заявлением, что Москва сожалеет в связи с проблемами вокруг освобождения сторонников движения. "Жаль, это только затягивает процесс запуска межафганских переговоров. Все-таки надеемся, что он (процесс обмена узниками – "Афганистан.Ру") состоится, поскольку без этого дальнейшее движение вперед будет затруднено как минимум", – отметил российский дипломат в разговоре с агентством ТАСС.



Изначально планировалось, что первый обмен пленных талибов на военнослужащих армии Афганистана произойдет 2 апреля. Предполагалось, что из пенитенциарных учреждений Исламской Республики будут выпущены 100 сторонников радикального движения. Одновременно талибы обязались передать афганским властям 20 сотрудников сил безопасности, которые находятся в плену.



Накануне источники агентства Reuters сообщили о сокращении оказываемой правоохранительным силам Афганистана американской помощи уже в этом году. Двое сотрудников аппарата Конгресса США рассказали изданию, что Госдепартамент уведомил законодателей о том, что фонд Пентагона объемом $4,2 млрд, из которого выделяются средства на содержание афганских сил безопасности, будет сокращен. Согласно этим данным, на фонд приходится три четверти всего годового бюджета сил безопасности Афганистана. Основная часть этой поддержки расходуется на жалование для военнослужащих, топливо и питание для армии и полиции. Наблюдатели уверены, что сокращение финансовых потоков приведет к снижению боевой способности афганских сил в то время, когда талибы только наращивают свою военную активность.



США уже предупреждали о возможном урезании помощи – в том случае, если политические разногласия между президентом Ашрафом Гани и его главным соперником Абдуллой Абдуллой не будут урегулированы должным образом. В ответ на эти предупреждения президент Гани заявил, что оптимизация поддержки со стороны США не повлияет на деятельность правительства. На сегодня есть признаки того, что президентский дворец корректирует свою линию. По словам нового министра финансов Афганистана Абдул Хади Аргандиваля, президент отменил действие своего указа о реформировании ведомства. Инициированные ранее реформы в Министерстве финансов предполагали, что часть функций передавалась администрации президента.



Не исключено, что потребность в американской поддержке повлияет и на готовность официального Кабула выпустить заключенных членов движения "Талибан".



07.04.2020 Источник - afghanistan.ru

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