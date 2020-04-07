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Рухани рискует стать главной жертвой коронакризиса, - И.Субботин
08:10 08.04.2020

Спасет ли иранских реформистов западная поддержка
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
7 апр 2020

Европейские столицы рассчитывают на ослабление американских санкций против Ирана, чтобы страна могла справиться с последствиями коронакризиса. Очередным жестом поддержки стал телефонный звонок иранскому президенту Хасану Рухани, который сделал 7 апреля его французский коллега Эмманюэль Макрон. Отчасти это может стать хорошим знаком для реформистских кругов иранской элиты, которые выступали основными сторонниками сближения республики с Западом.
В разговоре с Рухани Макрон заявил, что Франция совместно с европейскими партнерами готова продолжать гуманитарное сотрудничество с Ираном. Французский лидер "выразил солидарность с иранским народом, который тяжело пострадал от пандемии коронавируса".

"Он напомнил, что Франция и ее европейские партнеры поставили Ирану медицинские материалы и готовы продолжать гуманитарное сотрудничество", – сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. Макрон призвал Тегеран вернуться к выполнению ядерных обязательств, воздержаться от нарушения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и "способствовать ослаблению региональной напряженности".

Днем ранее ЕС призвал снять ограничительные меры с Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР, чтобы без проблем предоставить им медицинскую и гуманитарную помощь. Соответствующее заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран – членов сообщества, прошедшего в режиме видеоконференции. "Наши санкции не мешают предоставлению гуманитарной помощи. И мы бы хотели, чтобы и другие страны последовали этому шагу и убедились, что медицинское оборудование может быть предоставлено тем, кто находится под санкциями", – обратил внимание Боррель. Он подчеркнул, что поддерживает инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша снять санкции на время пандемии.

Главный удар по гуманитарной ситуации в Иране наносят американские экстерриториальные ограничения, возобновленные в связи с несоответствием иранской политики духу ядерной сделки. В связи с этим накануне два десятка бывших авторитетных американских и европейских дипломатов обратились к Белому дому с призывом ослабить антииранские санкции. "Тот факт, что Иран плохо справился с кризисом, не делает его гуманитарные нужды и потребности нашей безопасности менее существенными. Целенаправленное снятие санкций одновременно было бы верным с этической точки зрения и служило бы интересам здравоохранения и безопасности США, Европы и остального мира", – говорится в письме.

Авторы послания посоветовали администрации президента США упростить процесс приобретения иранским правительством лекарств и медоборудования.
В числе подписавшихся под письмом – экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, бывшая глава Госдепа Мадлен Олбрайт, бывший руководитель ВОЗ Гру Харлем Брундтланд и экс-сотрудница Госдепа Венди Шерман, которая во времена переговоров по ядерной сделке с Ираном возглавляла делегацию США.

Не исключено, что любой намек на ослабление санкций может повысить ставки реформистского лагеря иранской элиты, к которому принадлежит и действующий президент. Реформисты некогда призывали к укреплению отношений с Западом. Эксперты допускают, что этой части истеблишмента будет сложно выйти из коронакризиса без политических потерь.

"Конфигурация элит – закрытая вещь, – заявил "НГ" проживающий в Иране эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин. – Об этом можно судить, но по косвенным признакам. В первую очередь коронавирус стал ударом по администрации президента Рухани и его сторонникам. С самого начала была очевидна растерянность правительства. Администрацию начали откровенно критиковать с разных сторон. В какой-то момент силовые структуры попытались взять инициативу на себя. Они начали активно выступать с заявлениями, говорить, что предпримут меры по наведению порядка".

Заявления представителей силового аппарата дали повод ждать резких внутренних изменений, однако они не произошли. "Исполнительная власть взяла себя в руки и начала действовать более решительно, – отметил Смагин. – В последнее время наблюдается некоторое примирение (между фракциями иранской элиты. – "НГ"). Критика со стороны консервативных сил, проконсервативных СМИ в адрес администрации Рухани стала менее ожесточенной. В принципе сейчас наблюдается консолидация сил, потому что ситуация во многом критическая. Тем не менее очевидно, что главные пострадавшие в этой истории – Рухани и его администрация". Эксперт полагает, что кризис вряд ли пройдет без резкой реакции общества.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586322600
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