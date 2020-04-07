В Киргизии заговорили о выходе из Евразийского союза, - В.Панфилова

08:15 08.04.2020 В Бишкеке берутся за сохранение бизнеса



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

7 апр 2020



Киргизские депутаты очень недовльны партнерами по ЕАЭС.

Правительство Киргизии в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, вызванной пандемией, приняло краткосрочный план первоочередных мер по спасению страны. Помогут в этом республике международные финансовые институты и Российско-киргизский фонд развития. В то же время в Жогорку Кенеш (парламенте) все чаще звучат заявления о выходе страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



Вице-премьер-министр правительства Киргизии Эркин Асрандиев сообщил 7 апреля, что антикризисный план, рассчитанный на ближайшие два-три месяца, состоит из нескольких направлений. "Первое – это обеспечение продовольственной безопасности, второе – послабления для бизнеса, в частности, по налогам, по соцвыплатам и по коммунальным услугам на три месяца. При просрочке этих платежей не будет штрафов и пени. Передвинуты сроки сдачи налоговой декларации", – напомнил он.

Еще одно направление – привлечение ресурсов для поддержки бизнеса. "Мы рассматриваем два источника. Использовать временно свободные средства Российско-киргизского фонда развития. Переговоры уже начаты. Кроме того, ведем переговоры с нашими партнерами-донорами. В частности, с ЕБРР на получение от 100–150 млн долл. С их стороны сообщено, что 50% могут быть представлены на грантовой основе. Также ведем переговоры с другими мировыми банками", – сказал Эркин Асрандиев.

Он добавил, что Киргизия не сможет полностью освободить бизнес от налогов или выделить средства из бюджета. "Наш бюджет это не позволит. Мы должны трезво оценивать свои возможности, мы не сможем повторить опыт других развитых стран", – подчеркнул Эркин Асрандиев. Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев назвал положение тяжелым. Он ожидает, что по итогам 2020 года республиканский бюджет может недополучить 28 млрд сомов (329 млн долл.) из прогнозных 163 млрд сомов (1,9 млрд долл.).



Но независимые эксперты уверены, что ущерб может быть большим. Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к международным финансовым институтам с просьбой "рассмотреть возможность выделения бюджетной поддержки для смягчения негативных последствий от распространения коронавируса". "Негативное влияние на киргизскую экономику будет выражаться в сокращении поступлений в бюджет в связи с закрытием границ и ослаблением экономической активности, сокращением объемов денежных переводов из России вследствие снижения цен на нефть и ростом расходов на здравоохранение", – сказал в интервью изданию 24.kg постоянный представитель МВФ в Киргизии Тигран Погосян. По его словам, Киргизия стала первой страной, которая получила экстренную помощь от МВФ в размере 120 млн долл.



Еще 200 тыс. долл. выделил на медицинскую помощь Азиатский банк развития (АБР). При этом эксперты банка прогнозируют снижение темпов экономического роста на 4%, в том числе и из-за сокращений переводов трудовых мигрантов, которые уже уменьшились на 13,5%. Но если границы останутся закрытыми и ситуация в скором времени не изменится, то показатели могут быть еще хуже. По словам Асрандиева, сейчас идет разработка второго пакета антикризисных мер, рассчитанных до конца года, направленных на оживление и восстановление экономики: "Пора разрабатывать третий пакет, рассчитанный на долгосрочную перспективу – на ближайшие три года".

Бизнес пострадал не столько от распространения коронавирусной инфекции – в республике насчитывается 228 заболевших, – сколько от введенного 25 марта режима чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа, который предусматривает ограничения передвижения граждан и транспорта в Бишкеке и южных областях страны. С одной стороны, режим ЧП позволил сдержать темпы распространения эпидемии, но с другой – спровоцировал массу проблем. Так, остановились перевозки, все предприятия, закрылся малый и средний бизнес. На блокпостах вокруг Бишкека скопились десятки машин с продовольствием. На мукомольные заводы и птицеводческие фабрики не пропустили рабочих – нет специальных разрешений. Мэрия Бишкека не справляется с выдачей пропусков.



Другой проблемой стали ограничения, которые вводят страны – партнеры по ЕАЭС. В частности, Казахстан ввел квоты на продажу зерна и зерновой продукции. Для Киргизии она составляет 22 тыс. т муки в месяц. Эркин Асрандиев поспешил заверить граждан, что в республике недостатка в муке не будет: "В пересчете на зерно получается 30 тыс. т. Сейчас наши поставщики заключают контракты с казахстанскими партнерами. С Россией есть договоренность на 100 тыс. т зерна. Фонд госматрезервов заключил контракты на поставку 28 тыс. зерна. Оно должно поэтапно прибыть в течение апреля и в первой половине мая".

Депутат Алтынбек Сулайманов отметил, что установление Казахстаном запрета на вывоз из страны отдельных видов товаров, в том числе и муки, противоречит нормам ЕАЭС о создании единых таможенных границ и предоставлению экономических свобод для бизнеса: "В настоящее время Таможенный союз работает? Фактически не работает. В таком случае нужно договориться о приостановлении режимов ЕАЭС, пока не завершится ситуация с коронавирусом, и тогда каждое государство – член союза будет самостоятельно решать свои проблемы. Сейчас же введение любых ограничительных мер является нарушением норм ЕАЭС".



Его коллега Абдывахап Нурбаев был еще более категоричен. Обращаясь к членам правительства, он призвал их срочно начать переговоры с ЕЭК о снижения таможенных пошлин, применяемых к ввозимым товарам. "Это очень важно. Если мы не сделаем этого, то просто уничтожим бизнес и экономику. Мы должны отстаивать это предложение. Но если они будут против и в такое сложное время откажутся помочь, тогда нужно задаться вопросом: а нужно ли нам вообще такое объединение?" – отметил депутат. Источник - ng.ru

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