Кровавая справедливость. Чем дольше Путин проявляет гуманизм, тем жестче потом придется действовать, - М.Хазин

08:18 08.04.2020 Михаил Хазин

7 апр. 2020



Когда Путин первый раз обратился к народу, то смысл его обращения был понятен: начало эпидемии коронавируса создало серьезные проблемы для значительной части населения, которая лишилась своих обычных доходов. И для них вопрос встал чрезвычайно остро. Именно для них были устроены каникулы по различным выплатам, снижены какие-то ставки, объявлены какие-то послабления… Вот, это, собственно, главное слово, объявлены. А сейчас стала приходить информация, как они будут предоставляться…

Ну, пенсионерам по 2000 дали… А вот дальше… Как я и говорил в комментариях к выступлению Президента, то, что будет поручено Минфину и ЦБ (который контролирует лояльность коммерческих банков к народу, бизнесу и Президенту) будет саботировано и опошлено. Ровно это и произошло.

Самое смешное - это поддержка бизнеса и граждан. Они должны доказать (по крайней мере, от них требуют документы), что потеряли как минимум 30% своих доходов. Интересно, как это могут сделать ипотечники? Да, у них была справка по доходам, но кто им даст справку о том, что зарплата им не выплачивается, если это может стать основанием для возбуждения дела против работодателя? А если его под угрозой увольнения перевели на полставки? А если еще что? Профсоюзов в нашей стране просто нет, так что работник находится в полной власти работодателя, который сам на себя официальное заявление писать не будет.

Ну и объемы… Полтора миллиона на ипотеку… А если больше? 250 000 на кредит… Что может малый бизнес купить на 250 000? Такое впечатление, что наши чиновники мыслят исключительно в долларах и все цифры автоматически переводят в эту валюту. 250 000 долларов, конечно, тоже не Бог весть что, но, все-таки, это уже реальная сумма, которую можно использовать для развития или создания бизнеса.

Аналогичная ситуация с бизнесом, даже средним. Правду он никогда о себе не писал (да это и опасно, поскольку налоговая неявно предполагает, что любой бизнес должен расти и если был даже локальный всплеск доходов, то в дальнейшем налоги будут исчислять именно из этого, предельно высокого, уровня), объяснить потери будет сложно… Более или менее "повезло" тем, кого закрыли совсем, но там катастрофа и для бизнеса, и для работников.

В моей семье много женщин, которые регулярно созваниваются со своими

маникюршами/парикмахершами/стилистами. И у них тотальная катастрофа, особенно, если у кого-то ипотека. Напомню, даже если каникулы на выплаты получить удастся (что практически невозможно), то все равно, за период вынужденного безделья что-то придется заплатить. А из каких денег? Конкретные истории уж рассказывать не буду, чтобы не выжимать из читателей слезу, но могу уверить - такие истории есть.



И все это на фоне рассказов, как платят в США и Германии. Ну ладно, что-то из этих историй, может быть, и фантазия, но для общего описания ситуации они вполне достаточны даже в усеченном варианте. И суть этой ситуации в следующем. Административная машина западных стран, несмотря на то, что она абсолютно капиталистическая, думает о проблемах людей. И, соответственно, их проблемы для чиновников не являются пустым местом, они обсуждаются, они не боятся дать кому-то лишку, лишь бы никто не остался забыт, ну и так далее. У нас, как понятно, все иначе.



- Во-первых, наши либеральные чиновники людей не видят вообще. А если видят, то только с целью обвинить их в грубом нарушении "святых" пунктов различных положений и инструкций, о которых люди и знать не могут, и даже представить не могут, поскольку они настолько противоречат здравому смыслу, что даже говорить не о чем. Ну действительно, зачем власть говорит о "каникулах", если в рамках формализации этого понятия выясняется, что никто ничего получить не может? Народу на сложные политические противоречия либерального чиновничества и (вроде бы) консервативного Президента, тем более, в условиях кризиса, совершенно наплевать. Тогда зачем? И, главное, кто наказан?



- Во-вторых, как я тоже неоднократно объяснял, большинство наших чиновников существуют не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы следить за правильным распределением бюджетов. Иными словами, они, по сути своих обязанностей, не административные исполнители, а "смотрящие". Их, фактически единственная работа, за которую они и получают как зарплату (поскольку их должности "куплены", во всех смыслах этого сложного слова, соответствующими ФПГ), так и дополнительные доходы, состоит в том, чтобы уже распределенные деньги из бюджетов ушли по правильному адресу, правильным исполнителям и структурам. И вот в этой ситуации, ему (точнее, им всем) предлагается эти деньги раздать, нет, ну вы подумайте, каким-то там людям! Да они что там, спятили, что ли?



Более того, даже если чиновникам выдать дополнительные деньги, то они все равно уже, неявно, поделены. Поскольку к дележу идут не только конкретные статьи бюджета, но и сферы деятельности и их относительные размеры. Нельзя просто так увеличить, скажем, социальный бюджет, в регионе или муниципалитете, поскольку все остальные потребуют свою долю. И попробуйте отказаться!

- В-третьих, бюрократы потому и бюрократы, что они написали колоссальное количество бумажек, которые в принципе не дают принять никакое решение, не нарушив их. Сами они оставили себе сложные лазейки (ну и, рука руку моет, а на федеральный уровень поднимать нарушения мелких местных инструкций никто не будет), но вот со стороны заставить их что-то сделать совершенно невозможно: каждый из них уже сделал все, что мог, а конкретного ответственного просто нет. В отличие от ситуации СССР, где последним ответственным был 1-й секретарь соответствующего партийного органа и у него был инструмент - партийное взыскание.



В общем, созданное за последние 30 лет либеральное чиновничество ничего для народа делать не будет, что на фоне других стран выглядит совершенно дико. И, к слову, я не удивлюсь, если сразу после окончания эпидемии это вызовет дикий отток разумных и активных людей из нашей страны, в которой работать в принципе невозможно. Поскольку любое событие воспринимается государством как повод ограбить людей.



Собственно, это и есть главная мораль из приведенного текста. Я искренне надеялся, что вернуть ответственность чиновника перед обществом в нашей стране можно без кровопускания… Но по всей видимости, не получится… И чем дольше Путин проявляет гуманизм, тем жестче потом придется действовать. Источник - khazin.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586323080

Новости Казахстана

