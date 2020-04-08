Сможет ли Иран выдавить США из Ирака? - А.Веселов

10:34 08.04.2020 Антон ВЕСЕЛОВ | 08.04.2020



Иранцы не забыли и не простили

Если попытаться собрать воедино и проанализировать информацию, поступающую из Ирака, нетрудно увидеть – напряженность в отношениях между США и Ираном достигла крайне опасной черты. Те, кто полагал, что история с убийством генерала К. Сулеймани закрыта, отошла на третий план за чередой событий, а со временем и вовсе забудется, плохо знают персов. Иранцы не забыли и не простили гибель своего национального героя, причисленного к шахидам (павшим за веру). Они не намерены оставлять это преступление без возмездия. Групповой удар, нанесенный 5 января ракетными войсками КСИР по двум американским базам в Ираке, возмездием, безусловно, не был – в Тегеране его назвали лишь "пощечиной для приведения в сознание".

Иранская сторона рассматривает различные варианты действий. При этом принимаются все меры для того, чтобы избежать прямого вооруженного конфликта с США. В арсенале Ирана достаточно средств ведения прокси-войны, что уже происходит в Йемене, Сирии, в том же Ираке. Конечным итогом, который удовлетворил бы жажду мести, мог бы стать уход ВС США из Ирака и ослабление американского влияния в регионе в целом. Хорошей новостью для Тегерана могло бы стать поражение Д. Трампа на предстоящих выборах, а наилучшим вариантом – отмена или существенное ослабление антииранских санкций и начало диалога на равноправных условиях. И иранцы потихоньку подталкивают к этому.

Обстрелы посольства США в Багдаде, а также военных баз, на которых дислоцированы американские военнослужащие, приняли регулярный характер. 6 апреля перечень объектов атак пополнил лагерь компании "Халлибертон" в пригороде Басры – по нему были выпущены пять неуправляемых реактивных снарядов. Эта компания входит в список мировых нефтегазовых гигантов и известна связями с лицами из высшего эшелона власти в Вашингтоне. Вне сомнений, за нападениями стоят проиранские прокси, и смысл подобных предупреждений очевиден.

В марте в Ираке дважды побывал бригадный генерал Исмаил Каани, сменивший убитого К. Сулеймани на посту командующего силами специальных операций "Кудс". Он встречался с руководством основных шиитских группировок, которые обладают рычагами воздействия на обстановку и во многом зависимы от Ирана. Одним из итогов переговоров стало радикальное изменение позиции альянса "Фатх" (лидер – Хади аль-Амери), движения "Хикма" (Аммар аль-Хаким) и коалиции "Правовое государство" (Нури аль-Малики) – они договорились бойкотировать предстоящее утверждение в парламенте главой правительства Аднана аз-Зурфи. Вместо этой кандидатуры, которую многие в Ираке считают американской марионеткой, руководители трех названных группировок выдвинули главу иракской разведывательной службы Мустафу Кадеми.

Американские спецслужбы прилагают максимум усилий для отслеживания действий Ирана. Похоже, им удалось добыть некую информацию, которую посчитали важной настолько, что она была доложена главе Белого дома. Трамп заявил 2 апреля, что, по полученным данным, Иран или его доверенные лица планируют атаковать силы США или их активы в Ираке. "Если это произойдет, Иран заплатит действительно очень высокую цену!" – в свойственной ему манере предупредил американский президент.

Угрозы не остались без ответа – начальник Главного штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Бакери подчеркнул, что на любой выпад Соединенных Штатов последует "самая сильная реакция" Тегерана. А министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф заявил, что "Иран не начнет войну, но преподаст урок тем, кто ее планирует".

Администрация Трампа сейчас в очень непростом положении: в один клубок сплелись проблемы с Китаем и Саудовской Аравией, цены на нефть и, конечно, коронавирус, за которым – падение производства, безработица и прочие невзгоды. И все это за полгода до президентских выборов, исход которых во многом зависит от эффективности действий Белого дома перед лицом столь серьезных вызовов. На этом фоне другие вопросы, которые недавно преподносились как имеющие геостратегическое значение, отходят на второй план. В Вашингтоне больше не упоминают о глобальном походе против терроризма, запрещенное в России движение "Талибан" более не считают противником, а сокращение воинского контингента в Афганистане – вопрос практически решенный.

Аналогично развивается ситуация в Ираке. За последние две недели американцы вывели свои войска и передали иракской стороне четыре военных базы – "аль-Каим" на западе провинции Анбар, "Кайяра" (провинция Нейнава), К-1 (Киркук) и "Такаддум". Последняя, расположенная в Хаббании (70 км западнее Багдада), является одной из крупнейших авиабаз страны и способна принимать самолеты любого типа.



Церемония передачи американцами военной базы иракской стороне

Одновременно ВС США сохраняют за собой право использовать такие крупные объекты, как авиабаза "Баляд" (65 км севернее Багдада), два аэродрома в иракской столице, крупную базу сухопутных войск "Таджи" и другие. Речь идет о передислокации и перегруппировке сил и средств, а вывод войск не планируется, несмотря на резолюцию парламента Ирака от 5 января 2020 г.

Помимо передислокации – а она показывает, что силы и средства стягиваются ближе к границам с Ираном, – происходит перераспределение функций. Трамп неоднократно требовал от партнеров по НАТО более активного участия в проводимых операциях, и 2 апреля генсек Йенс Столтенберг объявил: "Главы МИД стран альянса договорились активизировать нашу миссию по обучению в Ираке, ввести в ее рамки некоторые мероприятия подготовки, которые проводила международная коалиция, в том числе подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции". Ранее Столтенберг заявил, что иракских военных вместо сил международной коалиции под руководством США будут обучать представители НАТО.



Объявленное привлечение партнеров по блоку вызвало, однако, среди военных настороженную реакцию. Бундестаг 25 марта одобрил продление участия ФРГ в миссии в Ираке, но существенно скорректировав мандат. С 31 марта немецкие боевые самолеты "Торнадо", размещенные в Иордании, прекратили разведывательные полеты над Ираком. 29 марта оперативное командование бундесвера проинформировало комитет бундестага по вопросам обороны о выводе основной части немецкого контингента из Ирака, формальным поводом к чему стал коронавирус.

Чехия вывела из Ирака всех своих военнослужащих (30 солдат и офицеров) "из-за значительных ограничений оперативных задач", а представитель МО генерал-майор Й. Копецки добавил: "Причины включают угрозы безопасности, текущую эпидемию коронавируса, а также запланированную реструктуризацию миссии".



Ситуация с коронавирусом в Ираке не настолько угрожающая, чтобы в экстренном порядке самолетами эвакуировать военный персонал. По данным министерства здравоохранения страны, на 7 апреля был зафиксирован 1031 случай заражения, 64 больных погибли, выздоровели 344 пациента. Однако власти ввели самые жесткие меры – полностью прекращено воздушное сообщение, закрыты границы (кроме грузового транспорта), на всей территории страны действует комендантский час. Ограничения не распространяются на сотрудников силовых структур, правительственных банков, врачей, коммунальные службы, дипломатов и доставку товаров первой необходимости и продовольствия.



Все акции протеста, охватившие более половины страны, оказались под запретом и сошли на нет к большому облегчению властей. Как отмечают посетители форумов, "если бы вируса не было – его надо было придумать". При этом в Интернете распространяется большое количество дезинформации, часть которой направлена на возбуждение паники и дестабилизацию обстановки. Вброшен слух, что карантин в Ираке продлят и после 19 апреля, вплоть до того, что под ограничения попадет мусульманский пост Рамадан (начало ожидается 25 или 26 апреля). Источник - fondsk.ru

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