Нефтяной шокер, - А.Анпилогов

10:44 08.04.2020 Нефтяная сделка Путина

"нефть по 30 долларов" радует потребителей, но в долгосрочном периоде разрушает саму отрасль

Алексей Анпилогов



20 миллионов баррелей нефти ежедневно. Именно такой цифрой оценивается сокращение мирового спроса на нефть, произошедшее в марте 2020 года и продолжающееся в апреле. "Клиент упал - и не дышит": из-за эпидемии нового коронавируса и последующих карантинов и иных ограничительных мер, которые впрямую ударили по всем видам транспорта, ожидаемо упал нефтяной спрос. Ведь нефть - это "транспортная" энергия, на ее потребление завязаны самолеты, легковые автомобили, грузовики, морские суда и, частично, железнодорожный транспорт.

Много это или мало - 20 миллионов баррелей, которые просто "испарились" с рынка? Если сравнивать с общим мировым потреблением в 101 миллион баррелей нефти в день, которого достиг весь мир в конце 2019 года, то это целых 20%, пятая часть. Ни одна из нефтедобывающих стран в одиночку не может даже приблизиться к этой цифре - в 2019 году США, Россия и Саудовская Аравия добывали по 12, 11 и 10 миллионов баррелей в день соответственно.

Отсюда, кстати, становится понятным, почему Россия и Саудовская Аравия не могли договориться о каком-то разумном сокращении производства месяцем ранее: если бы это сокращение пытались закрыть усилиями всего двух стран, то им бы просто надо было полностью прекратить добычу нефти и уйти с рынка. Что выглядело абсолютно нереальным. Поэтому, судя по всему, участники сделки ОПЕК+ и пошли на обострение, так как в новой ценовой реальности их конкуренты явно будут посговорчивее.

Основным пострадавшим от мировой цены на нефть, меньшей или равной 30 долларам за баррель, выглядит третий "нефтяной кит" - США. Американская нефтедобыча, хотя и смотрится внушительно в абсолютных цифрах, страдает от высокой себестоимости. Ведь значительную часть американской нефтедобычи уже обеспечивают сланцевые и шельфовые месторождения, освоение которых постоянно требует все новых и новых инвестиций, а операционные издержки на которых явно превосходят нынешнюю мировую цену нефти.



Как следствие, адресат недавнего высказывания президента России, Владимира Путина, который предложил сократить мировое производство нефти сразу на 10 миллионов баррелей в день, достаточно понятен. Россия и Саудовская Аравия хотят, чтобы к возможной сделке по сокращению добычи присоединились США, так как без их участия она выглядит несправедливой. Но пока что президент США Дональд Трамп делает вид, что этого не будет, ограничиваясь лишь выпадами в сторону России и Саудовской Аравии и обвинениями в их адрес.

Такая позиция США смотрится последней попыткой "сохранить лицо" и набить себе цену: за последнее время идея о том, что такой провал на нефтяном рынке можно закрыть только совместными усилиями, уже нашла самую широкую поддержку. В частности, готовность сократить добычу выразили такие страны, как Канада и Норвегия, которые никогда ранее не участвовали в сделке ОПЕК+.



Судя по всему, последнюю попытку привлечь США к практически уже мировой сделке по нефти предпримут на текущей неделе. Очередная встреча ОПЕК+ должна состояться 9 апреля, в четверг, а на 10 апреля запланирована встреча министров энергетики стран G20, в которой уже примут участие США. Скорее всего, такого рода порядок встреч неслучаен - в будущую пятницу США дадут последний шанс как-то изменить в лучшую сторону будущую цену на нефть - или же страдать от низких цен на "черное золото" и в дальнейшем.



Ведь сделка по сокращению на 10 миллионов баррелей смотрится лишь неким временным компромиссом. Если к участию в ней удастся привлечь всех членов ОПЕК, Россию, Канаду, Норвегию и несколько других стран, то можно надеяться, что картельное соглашение охватит около 60% существовавшего до кризиса производства нефти. В таком случае сокращение добычи может быть не столь уж радикальным - участники сделки ограничат около 1/6 части своего докризисного производства. Участие США в сделке, конечно, желательно - ведь тогда придется сокращать все-таки одну седьмую часть, а не одну шестую, но и без них можно легко обойтись. Поэтому, вероятнее всего, и была выбрана цифра в 10 миллионов баррелей: с таким сокращением добычи к комфортной для США цене в 50 долларов за баррель все равно не вернуться, выпало-то целых 20 миллионов! А вот если в Белом доме все-таки пойдут на ответные шаги, тогда и сделку можно расширить, с тем, чтобы добиться более значительного роста мировых цен, даже с возможным возвратом к докризисным уровням.

Если же США все-таки откажутся от картельного соглашения и продолжат играться в некий "свободный рынок", то последствия тоже нетрудно предугадать. Сегодняшняя нефть - это нефть больших инвестиций, каждый следующий баррель которой дается со все большим трудом, а остановка разведки и освоения месторождений вскорости превращается в неумолимое падение добычи. Как следствие, "нефть по 30 долларов", конечно, весьма радует потребителей, но в долгосрочном периоде разрушает саму отрасль добычи и переработки нефти, вызывая потом болезненные ценовые скачки вверх, уже на новом дефиците "черного золота".

Так что, если честно, выбор у мира и в самом деле невелик. Или договариваться сегодня - или попасть в еще более тяжелый нефтяной кризис завтра. Источник - завтра

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