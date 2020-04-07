Идет Третья мировая война.., - митрополит Тихон Шевкунов

12:05 08.04.2020

7 апреля 2020



из обращения к пастве



Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Дорогие псковичи, жители Псковской земли! Наверное, не мне одному иногда хочется проснуться утром и почувствовать, что все позади. Что ничего вот этого, испытаний последних дней, нет, все это прошло! Или вообще не было - приснилось во сне! Именно так думали люди и во время войны: проснемся - и все позади, ничего этого нет. Да и мы сейчас хотим спокойно выходить из своих домов, спокойно общаться друг с другом, приходить в храм, не беспокоиться о ближних, но нет! Все это нам придется пережить!



Спустя 75 лет - снова война, и война мировая! Я ничуть не преувеличиваю, ничуть не давлю на вас какой-то особой тревогой, страхом, нет-нет! Все действительно так - идет война между человечеством и этим злом, которое пришло в человеческий род и против которого нам предстоит биться по-настоящему, а кое-кому: врачам, людям, которые обеспечивают безопасность, а, быть может, и нам, простым людям, так же, как нашим дедам и отцам во время войны, - пасть на этой войне. Если кто-то думает, что я преувеличиваю, давайте вспомним кое-что.



20 февраля нынешнего года в Италии был обнаружен первый больной коронавирусом, а 20 марта гибли уже сотни каждый день! А сейчас, не прошло и полутора месяцев, 700-900 человек умирают ежедневно! Мой друг, православный христианин, живет в небольшом городке на севере Италии, рядом с Брешиа. Городок чуть побольше Печор, в нем семь тысяч жителей. Он позвонил мне недавно и сказал: "Мы даже не думали, что такое может быть: вымерло все поколение старше 70 лет. Все! Нет вообще никого! Прошло чуть больше месяца. И молодые, и среднего возраста люди болеют. Мы не выходим никуда. Это по-настоящему страшно!"



Я как епископ Псковской земли просил всех: москвичей, питерцев, людей из других мест, чтобы они не приезжали в Печоры сейчас, повременили немного. Это страх не за себя. Вы знаете, какой сейчас средний возраст в Печорах - 60 лет и выше. Сколько там бабушек и дедушек, людей, когда-то приехавших пожить при монастыре. Они более всего подвержены заражению.

И пошла волна негодования: почему, как, разве в обители можно заразиться?..



В 1352 году во Пскове свирепствовала чума, люди умирали сотнями и тысячами. И тогда пригласили из Новгорода епископа Василия. Этот мужественный человек прибыл сюда и крестным ходом обошел весь Псков, окропляя город. По обратной дороге в Новгород он заболел и умер. И в Пскове еще какое-то время продолжался мор.

600 лет назад, в 1420 году, во Пскове опять бушевала чума, вымирали целые улицы, монастыри, посады…

В 1654 году чума свирепствовала в Москве, огромное количество людей умирало. Каждую ночь по 30 мертвых приносили к каждому храму. Царь был на войне с поляками, а патриарх Никон выехал с царицей в Сергиев Посад, но и там началась болезнь. В Москве вымерли Воскресенский, Новодевичий, Чудов монастыри… Болезнь не щадит никого - это общее испытание.



Не надо бояться ничего! Если Господь попустит нам умереть от этой болезни -воля Божия! Но, не боясь ничего, боясь только Бога, надо бояться того, что Бог ненавидит! А ненавидит он грех! Легкомыслие, которое может привести каждого из нас к тому, что он станет невольным убийцей, невольным причинителем зла своему ближнему, - это и есть грех!



Мы сейчас должны вести себя так, как будто каждый из нас является носителем болезни. Только это будет ответственным поведением, ответственным отношением, проявлением любви к ближнему. Всем хочется броситься в объятья, расцеловаться, близко побеседовать - но нельзя! Сейчас нельзя! Сейчас идет война, многие уже называют ее Третьей мировой, но эта война - совершенно иная, чем была раньше. Называют разное время окончания этой войны и разные цифры тех, кто ляжет в страшных боях с моровым поветрием. Одни говорят - несколько миллионов, другие - до 40 миллионов. Поэтому наша брань не в плоти и крови, а в духах злобы поднебесной, в тех духах, которые способствуют этой эпидемии и в духах в нас: духах противоречия, противления разуму и послушанию, - то, о чем мы слышали в Евангелии. Человек не может сам справиться с этим попущенным злом - с ним может справиться только Господь! А что же нам говорит Господь? Он говорит: "Сей род зла и болезни изгоняется только постом и молитвою!" Мы постимся, сейчас идет Великий пост, а болезнь продолжается.



Вот такой пост: помочь ближнему, разделить пищу с голодными, принести Богу искреннее покаяние, разрушить союз неправды, неприязни, вражды, осуждения! Вот какого поста ждет от нас Господь!

Нам дано время для сугубого, особого молитвенного подвига, а чтение святых отцов и Священного Писания входит в устав молитвы. Прочтите великую книгу аввы Дорофея. Поразительная, прекрасная книга, которая научит вас азам духовной жизни! Почитайте святителя Игнатия (Брянчанинова), почитайте отца Иоанна Кронштадтского и отца Иоанна (Крестьянкина), нашего современника. Прочтите внимательно в доме своем, прочтите обязательно канон преподобного Андрея Критского, внимательно и вдумчиво. Читайте Иисусову молитву по 50-100 раз. Вот ваше молитвенное правило! Читайте, конечно же, Псалтирь - великую и прекрасную книгу, наш учебник!

Болезнь отступит, но это, без всякого сомнения, зависит сегодня от каждого. Будем мужественны, будем веровать в промысел Божий, будем бесстрашны и будем бояться лишь одного - греха. А сегодня тот грех, которым искушает нас диавол, - это грех легкомыслия, который может вырасти в невольное убийство наших ближних.



Вспоминая сегодня великую Победу и глядя на вас, наследников этой Победы, должен сказать: мы не должны посрамить ни святых отцов, ни Церковь, ни тех, кто пали за нашу Родину во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Мы в нынешней Третьей мировой войне должны быть разумны и мужественны, и должны исполнять все то, что должны исполнить. И тогда наше дело правое, враг будет разгромлен, победа будет за нами!