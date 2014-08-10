Спецпредставителем Казахстана на Байконуре назначен Серик Сулейменов

12:09 08.04.2020

Распоряжением Главы государства Сулейменов Серик Жусипович назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", сообщает zakon.kz.



Сулейменов Серик родился в 1966 году в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1990)

Специальность "Математика"

· Казахский государственный университет им. Аль-Фараби (1997)

Специальность "Правоведение"

Трудовой стаж:

· Начальник юридической службы АО "Казкоммерцбанк" (1992);

· Генеральный директор АО "Государственный накопительный пенсионный фонд", вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель председателя правления АО "Темирбанк" (1997-2003);

· Президент АО "Коммунальные системы Казахстана", председатель правления АО "Мангыстауская распределительная электросетевая компания", эксперт Администрации Президента РК, главный инспектор Канцелярии Премьер-Министра РК, председатель правления АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (2003-2014);

· Председатель совета директоров АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (2014-08.10.2015);

· Заместитель акима Кызылординской области по вопросам строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ЧС и гражданской обороны (08.10.2015-01.04.2019);

· Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (01.04.2019-04.2020);

· Заместитель акима Кызылординской области (с 04.2020)