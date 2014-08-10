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|Спецпредставителем Казахстана на Байконуре назначен Серик Сулейменов
12:09 08.04.2020
Распоряжением Главы государства Сулейменов Серик Жусипович назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", сообщает zakon.kz.
Сулейменов Серик родился в 1966 году в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1990)
Специальность "Математика"
· Казахский государственный университет им. Аль-Фараби (1997)
Специальность "Правоведение"
Трудовой стаж:
· Начальник юридической службы АО "Казкоммерцбанк" (1992);
· Генеральный директор АО "Государственный накопительный пенсионный фонд", вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель председателя правления АО "Темирбанк" (1997-2003);
· Президент АО "Коммунальные системы Казахстана", председатель правления АО "Мангыстауская распределительная электросетевая компания", эксперт Администрации Президента РК, главный инспектор Канцелярии Премьер-Министра РК, председатель правления АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (2003-2014);
· Председатель совета директоров АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (2014-08.10.2015);
· Заместитель акима Кызылординской области по вопросам строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ЧС и гражданской обороны (08.10.2015-01.04.2019);
· Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (01.04.2019-04.2020);
· Заместитель акима Кызылординской области (с 04.2020)