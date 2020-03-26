Пять уникальных черт COVID-19

15:07 08.04.2020 Криптоаналитика коронавируса. Фактчекинг. Пост 2.



Елена Ларина



Необходимое предуведомление



Различного рода непроверенные конспирологические версии и отрицание серьезности эпидемии коронавируса, безусловно, легкомысленны и вредны. Коронавирус – это реальная, серьезная угроза. Она дезорганизует жизнь сотен миллионов людей, ведет не только к множащемуся числу смертей и неблагоприятных последствий для здоровья, но и, как теперь ясно, ломает на наших глазах миллионы судеб, ставит сотни тысяч людей на грань разорения или выживания.



Поэтому к информации о коронавирусе надо относиться с особой тщательностью и вниманием, стараться отделить факты от фейков, постараться не утонуть в море сведений, а нащупать причинно-следственные связи, позволяющие подойти к процессу эпидемии рационально и прагматично.



Выделю три составляющих информационного потока о коронавирусе и посвящу каждой из них материал фактчекинговой проверки основных утверждений медиа и уже сформировавшихся оценок пандемии коронавируса.



Базовая статистика коронавируса



Существует три ключевых показателя опасности эпидемий, которые, однако, часто путаются:



Ro – так называемое репродуктивное базовое число или среднее количество случаев заболеваний, непосредственно вызванных одним зараженным больным.



CFR – коэффициент летальности, в % – число умерших, деленное на общее число людей, у которых диагностировано заболевание.



IFR – уровень смертности от вирусной инфекции. Он характеризует процент умерших именно от вируса в доле от общего числа людей, зараженных вирусом.



Надо прямо сказать, что надежной статистики ни по одному из показателей в настоящее время нет. Более того, и в ближайшем будущем подобные расчеты будут носить оценочный характер.



Причин здесь несколько.



Во-первых, как показал опыт Китая, Южной Кореи, Японии, где, судя по всему, пик эпидемии уже прошел, тот же показатель Ro заметно изменялся во времени. Кроме того, различные группы медиков и статистиков оценивали Ro для COVID-19 по-разному – от 4 до 1,2.



Во-вторых, сходные проблемы обнаружились и при расчете CFR.



В-третьих, медики, статистики и аналитики полагают, что показатель IFR, который и должен больше всего интересовать население, медиков и государственные органы, осуществляющие меры по борьбе с эпидемией, более всего затруднен для расчетов. Труднее всего разделить причины смерти на основную или сопутствующие, связанные с отказом тех или иных органов и систем жизнедеятельности.



В известной мере справедливо утверждение, что все три ключевых показателя – Ro, CFR и IFR – носят весьма приблизительный характер и главной в них являются тенденция распространения и летальности коронавируса.



Постараюсь объяснить, в чем здесь дело. Для того, чтобы рассчитать все три показателя, необходимо точно знать число инфицированных. А этого никто нигде не знает. Даже в наиболее эффективно противоборствующих эпидемии странах, таких как Тайвань, Сингапур, Япония, Израиль, с определенными оговорками Южная Корея, ни о каком сплошном тестировании речи не шло. Соответственно, не известно подлинное число инфицированных. А раз так, то любые расчеты осуществляются с известной степенью условности. Поэтому наиболее надежным является наименее информативный показатель, а именно число умерших лиц с диагнозом коронавирус на 1 тыс. человек населения.



Что касается Китая, относительно которого в настоящее время не только на основании китайских, но и международных данных, можно сделать вывод о тенденции эпидемии к ярко выраженному завершению, тестирование началось спустя примерно месяц после начала эпидемии и носило ступенчатый характер. Для основной массы это было не тестирование, как таковое, а диагностирование на наличие/отсутствие температуры, а также ярко выраженных симптомов коронавируса. Принимая во внимание, что COVID-19 у значительной части населения протекал и протекает в бессимптомной форме, любые оценки числа инфицированных весьма и весьма неточны.



При этом следует иметь в виду, что подобные неточности еще в большем объеме имели место в прошлом. Поэтому сравнение текущей эпидемии с прошлыми по указанным показателям и, прежде всего, CFR и отношения количества умерших зараженных коронавирусом ко всему населению страны, позволяет оценить масштабы, темпы и серьезность эпидемии.



С учетом изложенных выше обстоятельств проведем сравнение COVID-19 с более ранними эпидемиями в XX веке.



Некоторые данные по вирусным эпидемиям последнего столетия приведены ниже.



Из этой простой и доступной для проверки таблички очевидны три обстоятельства. CFR (летальность) значительно зависит, во-первых, от своевременности и эффективности работы правительств, медицинских учреждений и сознательности населения; во-вторых, от половозрастной структуры населения; в-третьих, от фазы развития эпидемии.*Прежде всего, пояснение. Смертность рассчитывалась как процент умерших людей с коронавирусом COVID-19 к общей численности населения. Процент умерших непосредственно от коронавируса COVID-19 к общей численности населения еще ниже.



В ближайшее время для многих европейских стран, например, Испании и Германии, а также для США, Великобритании и России будет характерно наращивание числа заболевших, умерших и соответственно увеличение показателя CFR и долей умерших, зараженных коронавирусом, в общего годового числа умерших и совокупной численности населения.



Коэффициент летальности для COVID-19 в Китае с течением времени и по месту на 20 февраля 2020 г. Рисунок 4 в ВОЗ (2020 г.)



Подобное же постепенное снижение CFR для COVID-19 характерно для всех стран, переживающих эпидемию. При этом возможны два принципиально разных с точки зрения нагрузки на больницы и медицинскую систему сценария: либо стремительный рост и стремительное падение численности вновь заболевших, либо сглаженное гауссово распределение, т.е. тот же колокол, но растянутый.



Теперь посмотрим, как выглядит заболеваемость и летальность при COVID-19 на фоне других известных эпидемий.



Еще раз напомню, что COVID-19 по состоянию на 26.03.2020 имеет CFR 4.5%. Таким образом, нынешняя эпидемия на порядки уступает по показателю CFR вирусным эпидемиям в прошлом, зато превосходит их, опять же на порядки, по численности инфицируемых.



COVID-19 заметно, можно сказать, даже на порядки, уступает и по интенсивности заражений наиболее известным вирусам.



Интересно также сравнить эпидемию COVID-19 и смертность от нее со смертностью от сезонного гриппа, в том числе от связанных с гриппом респираторных причин. Согласно выполненному в октябре 2019 г. исследованию международного коллектива Глобальной сети коллабораторов, связанных с сезонным гриппом, и опубликованному Национальной медицинской библиотекой США исследованию, "до недавнего времени Всемирная организация здравоохранения оценивала ежегодную глобальную летальность от гриппа от 250 до 500 тыс. случаев смерти от всех причин в мире. Однако, в 2017 г. исследования организации показали значительно более высокие показатели – 290-650 тыс. случаев смерти, связанных с гриппом исключительно от респираторных причин, без иных видов осложнения гриппа.



Сеть коллабораторов провела детальные исследования, используя дополнительные статистические массивы, и выяснила, что в среднем в десятые годы от респираторных заболеваний, связанных с гриппом, во всем мире умирало 389 тыс. человек (в диапазоне от 294 тыс. до 518 тыс.). Из них 67% составляют люди 65 лет и старше.



Наиболее детальные расчеты в области медицинской статистики ведет ЕС и его комиссии на сайте www.euromomo.eu. Он публикует еженедельные бюллетени по уровню смертности от всех причин в 21 европейских странах.



Согласно данным мониторинга, в среднем в 21 европейской стране каждую неделю умирает 55 тыс. человек, из которых 47 тыс. – старше 65-летнего возраста. В то же время на волне гриппа с 19 декабря 2016 г. по 13 марта 2017 г. за неделю умерло 71 тыс. человек, из которых примерно 61% приходился на лиц старше 65 лет. Это привело к увеличению числа умерших по сравнению "со средним зимним периодом" на 29%. Всего же средний показатель за три зимы с 2016 по 2019 г. составил 21%.



Что касается текущей зимы, то в результате распространения коронавируса, согласно данным de.statista.com, коронавирус пока увеличил число "обычных смертей" по разным расчетам на 4-5%. Для сравнения: волны гриппа 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. увеличили показатели обычной смертности на 29%. Ниже – информативная таблица, показывающая среднюю смертность на 1 тыс. населения европейских стран.



Объективные статистические данные неумолимо свидетельствуют, что при всей серьезности COVID-19, это – не катастрофический в медико-вирусологическом контексте процесс. Однако уже сегодня, задолго до своего завершения, он вызвал буквально апокалиптические последствия для глобальной, региональной и страновой экономик и финансов, социальных отношений и повседневной жизни людей. Несомненно, впереди и крайне серьезные, отчасти непредсказуемые, политические последствия.



В чем же дело? Эпидемию COVID-19 отличают пять уникальных черт.



Черта первая – в нулевой фазе – от декабря 2019 г. по середину февраля 2020 г., а может и чуть дольше, – неконтролируемое распространение по всей планете.



Черта вторая – в отличие от всех предыдущих вирусных эпидемий, COVID-19 не замыкается на Южную Азию, Африку, а охватывает весь земной шар, включая страны ЕС, Северную Америку и другие благополучные регионы планеты. Кроме географической всеядности, COVID-19 характеризуется, как уже сегодня можно прогнозировать, беспрецедентным уровнем охвата представителей обеспеченных слоев населения, включая мировые элиты. На ум сразу приходят принц Чарльз, жена премьер-министра Канады, аятоллы, Пласидо Доминго. И этот список наверняка будет расти. Такого не было никогда.



Черта третья – стремительность распространения вируса внутри даже благополучных стран, в которых медицина не привычна к пиковым эпидемическим нагрузкам. Лучшие примеры тому Италия и Испания.



Черта четвертая – беспрецедентная для всех вирусов и сезонных эпидемий гриппа зависимость смертности, а соответственно и выздоровления, от комбинации политической мудрости руководства, организационной четкости сил безопасности и правопорядка, а также работы всех служб, уровня развития национальной медицинской инфраструктуры и сознательности населения. (Сравните Тайвань и Италию, Япониюи Испанию и все станет ясно).



Черта пятая – неопределенность численности инфицированных в комбинации с возможностью бессимптомного протекания заболевания и пока, в принципе возможных и еще неизвестных, последствий заболевания коронавирусом в тяжелой или бессимптомной формах.



Масштабы и скорость эпидемии COVID-19 в решающей степени стали порождением глобализации производства, экономики и финансов, скачкообразного наращивания туристических и иных антропотоков, прогресса коммуникаций и логистики, сделавших планету по-настоящему маленькой.



И главное. Трудно найти еще более неудачные не только с китайской, но и с глобальной точки зрения, время и место начала эпидемии COVID-19, чем декабрь 2019 г. и Ухань. Два главных фактора сделали эпидемию необратимой. Во-первых, как минимум месячная скрытность Китая относительно информации о коронавирусе. Во-вторых, более чем полуторамесячное запаздывание правительств по всему миру в отношении планового сворачивания глобального пассажиропотока за счет авиаперелетов. Результатом стал распространяющийся по миру вирус. Источник - hrazvedka.ru

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