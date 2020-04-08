США открыли уголовное преследование КНР за создание вируса

15:15 08.04.2020

Министерство юстиции США арестовало трех человек за шпионаж в пользу Китая. Все они, как утверждают власти, связаны с созданием вируса в Ухане. Очевидно это первой шаг к суду над КНР и предъявлением ему финансовых претензий.

Задержаны:

- доктор Чарльз Либер (Charles Lieber), декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета. После подписания контракта с Государственным университетом города Ухань он получал $50 000 в месяц плюс около $158 000 на расходы, dctuj более $1,5 млн за открытие лаборатории в Китае с базой в Гарварде и контрактами от Пентагона и Национальных институтов здравоохранения (изучение биомедицины);

- научный сотрудник (китаец по национальности) Бостонского университета, связанный с китайской армией;

- научный сотрудник (китаец по национальности) медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) в Бостоне, которого обвиняют в контрабанде биологических материалов в Китай и даче ложных показаний.