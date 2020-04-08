История борьбы Китая с эпидемией, - "Жэньминь жибао"

15:41 08.04.2020

История о самых храбрых среди нас и самых крупных из простых людей



Китайское издательство "Жэньминь жибао" выпустило историю борьбы Китай с эпидемией коронавируса "одной полосой" длиной "1098 сантиметров".



История подана в виде мобилизационного плаката с элементами комикса и стенгазеты.



В свойственной китайцам образной манере в истории отражены основные вещи борьбы с эпидемией, включая взлеты и падения, которые пережила Поднебесная в эти нелегкие первые месяца 2020 года...



Подробности: https://regnum.ru/news/society/2909201.html