Ташкентский "Дом Щусева" решили не сносить

15:47 08.04.2020

Знаменитая "сталинка" по улице Бобура не пойдет под снос, сообщили в Министерстве культуры Узбекистана. Дом № 7 будет сохранен как памятник архитектуры.



Эксперты ведомства посчитали, что дом, выстроенный по проекту знаменитого Алексея Щусева (мавзолей Ленина, Большой театр им. Алишера Навои) в 1935 году для профессорско-преподавательского Пединститута, отлично сохранился.



Сама улица была заложена еще в 1924 году видными ташкентскими архитекторами Сваричевским и Бауэром.



Дом всегда был памятников архитектуры, в 2006 году его вывели из-под охраны, чтобы жильцы могли его приватизировать. Но потом "забыли" вернуть в список.



Этим воспользовались застройщики, которые положили глаз на "сталинку" в центре города на оживленной улице, ведущей от Дворца Дружбы народов до аэропорта.



Даже сегодня сюда можно водить студентов архитекторов, дизайнеров и учить их строительной культуре.



Комиссия Минкульта предлагает украсить фасад дома мемориальными досками крупных ученых, живших здесь. А в квартире доктора исторических наук, археолога В. Шишкина открыть дом-музей с библиотекой, сохранившейся до наших дней.



На дом посягнула компания "Jemchug Housе", у которой на руках было некое решение за подписью мэра столицы Артыкходжаева от 30 октября 2018 года. Документ за №1550 гласил, что участок в 40 "соток" земли по ул. Бабура, дом №7, передается "Universal Packing Masters" (торговое название компании "Murad Buildings"), под строительство многоэтажного дома. В марте уже начались бурильные работы. Но жителям и общественности, как видим, удалось отстоять шедевр в неприкосновенности.