Вирус бродит по Европе.., - Вс.Алипов

17:14 08.04.2020

наиболее высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 наблюдается в ряде стран "единой Европы"

Всеволод Алипов

8 апр 2020



Мало кто мог представить, что эпидемия, начавшаяся с китайского рынка в городе Ухань, в течение нескольких месяцев затронет все без исключения страны на планете и приведет их на грань экономического коллапса. Можно сколько угодно винить в беде китайцев с их "карательной кулинарией", но нельзя отрицать того, что ключевую роль в превращении локальной эпидемии в глобальную пандемию сыграла Европа. Она пострадала от вируса значительно сильнее, чем азиатские страны, и в 93 государствах на пяти континентах первые случаи заражения коронавирусом были диагностированы у людей, вернувшихся из европейских стран. Только из Италии болезнь распространилась минимум на 46 государств, в то время как из Китая - лишь на 27.



Винить в этом нужно власти стран ЕС, которые слишком поздно ограничили перелеты в другие страны. Италия закрыла один из терминалов Миланского аэропорта 16 марта, когда в ее регионе Ломбардия с населением в 10 млн. человек было уже 3760 случаев заражения. Китай, для сравнения, закрыл все воздушные рейсы из провинции Хубэй с населением в 58 млн. человек при 500 зарегистрированных случаях. Аэропорты Лондона и Парижа даже до сих пор работают, как ни в чем не бывало, а Испания закрыла только главные терминалы в воздушных гаванях Мадрида и Барселоны, да и то когда пассажиропоток упал практически до нуля. Пока КНР, Южная Корея, Тайвань и Гонконг вводили жесткие меры для ограничения масштабов эпидемии, европейцы лишь наблюдали за происходящим в другой части света и делились картинками о том, как победят вирус вином и сыром. В результате Европа пострадала сама и сыграла роль лабораторной чашки Петри, из которой вирус распространился на Америку и Африку.

Пандемия вновь обнажила раскол между первой экономикой Евросоюза - Германией и странами европейской периферии. Германия с барского плеча все же направила в Италию партию медицинских масок, но наотрез отказалась от идеи создания евробондов - финансовых облигаций для помощи пострадавшим странам. Ведь одно дело заявлять о важности европейских ценностей и солидарности в решении общих проблем и совершенно другое - платить за эти принципы из своего кармана. В такой ситуации наивно было бы ждать помощи и от бюрократов из Брюсселя.



Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен даже пришлось извиняться перед Италией за полное бездействие европейских органов власти. И теперь, согласно данным соцопросов, 88% итальянцев считают, что Евросоюз бросил их на произвол судьбы, а 67% вообще называют членство в этой организации вредным для своей страны. Россия, Китай и Куба, которые направили в Италию врачей и гуманитарную помощь, помогли ей намного больше, чем главные радетели европейского единства.



Отсутствие этого единства хорошо видно на примерах того, как разные страны ЕС борются с постигшей их бедой. На Германию, преодолевшую рубеж в 100000 зараженных людей, приходится около 1500 смертей - один из самых низких показателей летальности по всей Европе. ФРГ на данный момент - единственное государство ЕС, которое может производить тесты на коронавирус в индустриальном масштабе. Стратегия тестирования широких слоев населения с подозрением на вирус показала себя куда более эффективной, чем проверка людей с уже выраженными симптомами заболевания. В соседней Франции ситуация намного хуже - там вирус распространился на дома престарелых, где с начала марта погибло уже более двух тысяч постояльцев. Общее количество жертв - больше семи тысяч. Макрон, который еще 27 марта обвинял другие страны ЕС в закрытии границ, которое, по его мнению, уничтожит Шенген, сам был вынужден закрыть французские рубежи на целых семь месяцев.



Относительно эффективно с кризисом справляются страны Центральной Европы: Чехия, Венгрия, Польша и Словакия. Их власти одними из первых ввели ограничительные меры, практически полностью свернув у себя общественную жизнь. Уже в середине марта эти четыре страны ввели режим чрезвычайной ситуации и закрыли свои границы, а Чехия и Польша вдобавок запретили собираться группами больше двух человек. Отдельного внимания заслуживает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который воспользовался ситуацией, чтобы еще больше расширить свои полномочия. Теперь его правительство неопределенный период времени может управлять страной только своими указами. Если раньше его режим называли "нелиберальной демократией", то сейчас второе слово из этого определения можно смело вычеркивать.



А самое безалаберное отношение к пандемии продемонстрировали власти Швеции, которые до сих пор не ввели какие-либо значительные меры для противодействия коронавирусу. Шведам лишь запретили собираться группами больше 50 человек и рекомендовали по возможности работать дистанционно. Парки, фитнес-центры и рестораны Стокгольма полны людей, будто никакой опасности не существует. Пока в стране зафиксировано более 400 смертей от коронавируса, но остается только догадываться, во сколько жизней обойдется подобный стоицизм.



По большому счету, мы наблюдаем полный провал европейской системы здравоохранения. Управление медицинской системой в Европе децентрализовано и делегировано регионам, а стационарная помощь вытеснена амбулаторной. В то же время такие страны, как Япония и Южная Корея, благодаря резервам стационарной помощи, централизации управления здравоохранением и быстрой мобилизации населения и ресурсов смогли оперативно купировать распространение вируса и избежать катастрофических последствий. Сыграла свою негативную роль и так называемая оптимизация системы медицинских услуг, которая за последние 30 лет привела к сокращению количества больничных коек примерно на треть в среднем по ЕС. Более благополучные страны Севера в очередной раз продемонстрировали Италии, Испании и другим странам Юга, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.